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巴黎奧運｜多名官員賀張家朗何詩蓓　李家超：讓香港市民引以為榮

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 2 小時前

最後更新： 30 分鐘前

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劍神張家朗於巴黎奧運男子個人花劍項目奪金。

【巴黎奧運／奧運／江旻憓／張家朗／何詩蓓／花劍／劍擊／自由泳／乒乓球／混雙／賽程】劍神張家朗於巴黎奧運男子個人花劍項目奪金，以決一劍取勝擊敗意大利新星馬治（MACCHI Filippo）成功衛冕，為香港奪取今屆奧運第二面金牌。游泳運動員何詩蓓亦於女子200米自由泳賽事中，為香港贏得銅牌。行政長官李家超及多名官員發稿祝賀。

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李家超表示，張家朗技術非凡，越戰越勇，繼2020年東京奧運會為香港劍擊運動締造歷史，今天憑藉優異表現在巴黎奧運再創輝煌成績，勇奪金牌，實至名歸。他卓越的成績令人振奮，讓香港市民引以為榮。

李家超亦稱，何詩蓓在比賽中展現了精湛技術，全力以赴，繼2020年東京奧運會奪得兩面銀牌後再創佳績，勇奪銅牌，展現了名將實力。他和全港市民都為她的出色表現感到高興和驕傲。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄在巴黎表示，張家朗表現出類拔萃，在奧運會展示了香港運動員的風采。張家朗在此最高水平的比賽中越戰越強，衞冕成功，他和香港市民一樣欣喜萬分，深感驕傲。張家朗連續兩屆於奧運會中勇奪金牌，實屬難能可貴。他在巴黎再次親睹中國香港代表團取得金牌，非常興奮。

楊潤雄又指，何詩蓓奮力作賽取得奬牌，他和香港市民同感鼓舞，為她喝彩和感到自豪。何詩蓓連續兩屆於奧運會中取得獎牌，可喜可賀。他亦預祝香港運動員在巴黎奧運繼續創出佳績。

行會非官守議員召集人葉劉淑儀表示，張家朗在比賽中沉着應戰，憑着超群技術和頑強鬥志，繼2020年東京奧運會為香港劍擊運動締造歷史後，再次在奧運場上向世界展示香港運動員的實力，勇奪金牌，令香港巿民引以為榮。

她又稱，何詩蓓繼2020年東京奧運會奪得兩面銀牌後，今屆奧運會再接再厲，在賽事展示驕人泳術，從精英泳手中脫穎而出，勇奪銅牌，成績令全港巿民引以為傲。

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