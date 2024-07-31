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長者健康︱長者跌倒可大可小　找出成因對症下藥　避免損害活動能力

醫健人物

發布時間： 1 小時前

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跌倒是長者受傷甚至死亡的主要原因之一。在本港，每年每5名65歲或以上在社區居住的長者便有1人跌倒。百分之七十五跌倒的長者曾出現不同程度的傷患，輕則皮膚或肌肉受傷，重則骨折、脫臼或頭顱內出血，有部份更可能永久傷殘。不少人存有謬誤，以為跌倒是正常老邁過程而難以避免的一部份，很多時都諱疾忌醫。其實，及早的診斷和治療可以大大減少長者跌倒的風險，從而維持他們的生活質素。

經常跌到的成因

有些長者經常跌倒，往往是由於自身和環境的多項因素相互影響而引起，常見的成因如下：感知（視覺、聽覺和觸覺）和平衡能力下降；慢性疾病，例如骨質疏鬆、肌少症、認知障礙症、柏金遜症、心腦血管疾病、糖尿病、脊柱退化和維生素B12缺乏；部份藥物如降血壓藥、降血糖藥、抗敏感藥和精神科藥物；家居陷阱，包括燈光昏暗、廚房或廁所地板濕滑、雜物堆積和電線散落；或衣履不適，例如衫褲過寬或長和鞋子底部平滑。

如發現長者跌倒前後神志不清、跌倒後受傷或經常跌倒，便應立即求診，及早找出原因和接受治療。

掌握防跌小貼士

 其實預防跌倒並不困難。定期覆診和身體檢查不但能夠及早處理慢性疾病，醫生亦可在診症期間為長者作身體評估，檢示藥物和盡量減少多重用藥。如有需要，佩戴適合的眼鏡和助聽器亦是十分重要。另外，適量的運動有助改善肌肉耐力、肢體柔軟度和平衡力，長者可以考慮每星期累積做150分鐘的帶氧運動和每星期做三次太極或瑜珈運動。專職醫療（物理治療和職業治療）人員亦可給予長者意見，選擇合適的步行輔助工具，或建議家居改裝工程。

除了及早求醫，防範於未然之外，長者和家人亦可在日常生活中參考下列的防跌建議：一、家居方面，可裝置足夠的燈光、保持廚房和廁所地板乾爽、減少雜物存放和盡量把電線沿着牆壁整理；二、外出時，步行或轉移時動作應減慢，切勿穿著拖鞋上街，並避免走過高低不平的路面和不要在單車徑上走路；三、穿著尺碼合適的衣服和防滑的鞋子。

一旦發現長者不慎跌倒，家人或照顧者應保持冷靜，切勿胡亂移動長者身體，更不應立即把他/她拉起。如果傷口出現紅腫或異常劇痛，可能已經發生骨折，應盡快致電999求救。如果長者出現神志不清、大量出血或頭部受創，應立刻送院治理。

香港港安醫院–司徒拔道 老人科顧問醫生 馬漢明醫生

撰文 : 馬漢明 香港港安醫院–司徒拔道 老人科顧問醫生

欄名 : 健康專家專欄

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