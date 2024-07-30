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張家朗奪金｜回顧張家朗披荊斬棘摘金之路　劍神7大金句戰鞋寫座右銘：勿忘初心

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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張家朗絕地反擊打出香港精神，劍神7大金句戰鞋寫座右銘「勿忘初心」。

【巴黎奧運／奧運／張家朗／花劍／劍擊／奧運金牌】巴黎奧運男子個人花劍項目，27歲港隊代表「劍神」張家朗對戰意大利劍手馬基（Filippo Macchi），一度落後12比14，最終絕地反擊，上演逆轉戲碼，為香港奪取今屆奧運第二面金牌，亦是相隔68年來首位成功衛冕的花劍選手，寫下歷史新篇章，亦展現了永不放棄的香港精神。張家朗在賽後寄語港人「大家唔好放棄，要堅持，就算遇到好多挫折都好，毋忘初心，就算面對不如意，都要堅持到底。」

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張家朗｜寄語港人堅持到底

巴黎奧運男子個人花劍項目，港隊代表張家朗殺入決賽，對戰22歲意大利新星馬基，再以快劍對決，氣氛緊張 ；張家朗一度落後12比14，戰至14比14，裁判兩度無法判決，張家朗終以決一劍取勝，成功衛冕，為香港奪取今屆奧運第二面金牌，更是香港史上第四面奧運金牌。奪得個人金牌的運動員可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金港幣600萬元，以作鼓勵。

張家朗為香港奪取巴黎奧運第二面金牌。（港協暨奧委會圖片）

張家朗的家人在場見證歷史，張家朗笑言無丟架，希望將金牌送給剛生日不久的爸爸作為禮物。同時他感激捱夜睇比賽的港人：「好多謝大家支持，聽日好似仲要返工都捱夜睇我，希望無辜負每一個人對我的期望。」張家朗更寄語港人「大家唔好放棄，要堅持，就算遇到好多挫折都好，毋忘初心，就算面對不如意，都要堅持到底。」

巴黎奧運｜小學紀念冊許下奧運金牌夢　 張家朗衛冕成香港第一人劍神金句「毋忘初心」

張家朗｜戰鞋親手寫座右銘

張家朗出戰今届奧運賽事時，被鏡頭拍攝到右手戴上Cartier的Love系列金色手鐲以及Van Cleef & Arpels的Vintage Alhambra 四葉幸運圖騰手鍊，總值超過接近10萬港元。

除了首飾外，自認是「鞋癡」的張家朗曾透露家中擁逾百對波鞋，他亦不時在社交平台大晒收藏品，而他參賽所穿的戰鞋同樣引人關注。

張家朗在戰鞋寫上「Don’t lose your way」字句，提醒自己「毋忘初心」。（品牌提供圖片）

上届東京奧運，張家朗在戰鞋親手寫上「Don’t lose your way」字句，時刻提醒自己「毋忘初心」。他賽後表示，「自己每隻鞋都會寫，提醒自己不要忘記當初打劍的初心，不要因為一些好成績就驕傲，或者感到不可一世，希望自己沉住氣爭取更多佳績」。

2022年，張家朗亦與Nike合作推出「Nike Air Max 97」別注版球鞋，鞋上亦刻上這句座右銘「Don’t Lose Your Way」。

張家朗｜曾為劍擊放棄學業

今年27歲的張家朗，出生自運動世家，父親是前甲一籃球成員，而母親曾是港青籃球代表，因此張家朗自小便受到薰陶，不時與好友流連籃球場，中三就讀林大輝中學時，因為校隊沒有籃球訓練，張爸就為他報了校外劍擊班，自此與劍擊結緣。

張家朗在追夢之路披荊斬棘。他在2016年里約奧運16強止步，但仍為港隊男子花劍創下奧運最佳成績；2021年東京奧運，他勇奪男子花劍金牌，成為繼李麗珊後香港第二位奪金運動員。

2021年完成東京奧運後，張家朗在備戰全國運動會期間，因半月板受傷，最終決定退賽；去年6月亞錦賽，他在16強意外出局，返港後在社交網站透露，在廣州集訓時手腕受傷，由於賽事對能否出席巴黎奧運事關重要，張家朗堅持負傷比賽。

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張家朗｜香港劍神7大金句

憑著「毋忘初心」的信念，這位「香港劍神」走過高山低谷。在今屆巴黎奧運，張家朗在劣勢下反敗為勝，再度封王，每一劍都印證了永不放棄的香港精神。重溫張家朗的7大金句：

  • 大家覺得香港是一個很小的地方，跟起一個國家相比，怎樣都輸蝕。我不太喜歡這種心態，我們也可以做到的。
  • 再褪都唔係辦法，唯有盡力上前打好每一劍。
  • 只要努力，別放棄，就會做到，不要覺得奧運冠軍很難…難當然難，但努力就會做到。
  • 如果有人覺得我打得不好，下次我就會好想贏，證明我是可以的。
  • 一旦你知道失敗是什麼滋味，就會下定決心追求成功。
  • 有些人說不在乎輸，其實不是不在乎，只是不再衝動。
  • 大家要堅持，不要這麼容易放棄。

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