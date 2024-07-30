張家朗奪金｜意大利劍擊聯盟不滿裁決　向國際劍聯及國際奧委會提出抗議

▲ 裁判判定馬治落敗後，立即倒地抱頭，十分失望。（ＨＯＹＴＶ影片截圖）

【巴黎奧運／奧運／江旻憓／張家朗／何詩蓓／花劍／劍擊／自由泳／乒乓球／混雙／賽程】巴黎奧運男子個人花劍項目，港隊代表張家朗殺入決賽，對戰22歲意大利新星MACCHI Filippo（菲利波·馬治），再以快劍對決，第一局已打至11比10，第二局更戰至12比12，氣氛緊張 ；張家朗一度落後12比14，戰至14比14，裁判兩度無法判決，張家朗終以決一劍取勝，成功衛冕，為香港奪取今屆奧運第二面金牌，更是香港史上第4面奧運金牌。

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此戰令張家朗繼1920年意大利的拿利，以及1956年法國的迪奧利奧拿，成為奧運男子花劍歷史上第三位蟬聯冠軍的選手。

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比賽出現多次爭議判決，當中末段三次的「決一劍」最具爭議，賽後意大利劍擊聯盟向國際劍聯（FIE）及國際奧委會（ IOC）提出抗議，指金牌戰出現了不可接受的裁決，認為馬治被剝奪了應得的金牌，同時批評裁判人選，指兩位分別來自中華台北和南韓的裁判的質素配不上比賽，並指在任何情況下，裁判都不會來自運動員鄰近國家或地區，令兩位裁判成為「箭靶」，更被網民諷為「黑哨」，有不少網民到張家朗的IG大罵他偷走了屬於意大利的金牌，詳情即看【下一頁】。

回顧三次「決一劍」的情況，張家朗在決賽落後12：14下追平14：14，需以「決一劍」定勝負，家朗一個弓步一刺與馬治同時刺中對手，代表家朗的綠色燈率先亮着，家朗已經除下面罩，做出招牌的伸舌頭動作，振臂高呼，但台北裁判黃皓志翻看比賽片段後，判定得分無效重新作賽。

到第二次「決一劍」時，張家朗馬上收拾心情再投入比賽，馬治兩次無效進攻後，家朗與馬治再次同時出手刺中對方，黃皓志再次判定無效；至第三次「決一劍」時，二人再次同時出手刺中對方，黃皓志判定家朗獲得最後一分，成功「冧莊」奪得這面金牌。

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