張家朗奪金｜蔡俊彥直言希望張家朗對手觸發舊患　Ryan致歉：會注意表達方式

▲ 在張家朗比賽期間，其港隊隊友蔡俊彥（Ryan）於ViuTV任旁述。

【巴黎奧運/張家朗/劍神/劍撃/香港運動員】「劍神」張家朗衛冕奧運男子花劍金牌，成為奧運史上男花衛冕第三人！張家朗與意大利劍手馬治（Filippo Macchi）激戰下，以15比14奪得港隊在今屆奧運的「第二金」！

在張家朗比賽期間，其港隊隊友蔡俊彥（Ryan）於ViuTV任旁述，他在張家朗於16強賽對中國選手莫梓維時，就爆出驚人的一句話！

張家朗奪金│ 張家朗衛冕奧運男子花劍金牌 教練讚愛徒心理質素強大：他有能力擊敗所有劍手

蔡俊彥一句話惹熱議

在比分8比6的時候，莫梓維不小心跣腳，蔡俊彥就說：「仆親......佢跌咗喺地下，劍擊比賽經常發生嘅」、「據我所知，佢隻腳係有啲傷，唔知有冇觸發到舊患，希望觸發到啦！」

劉國堅感到勢色不妙，立即為他打圓場：「總知希望張家朗贏啦！」

蔡俊彥後來也有解釋自己與莫梓維是朋友，「其實我同莫梓維都好Friend㗎，唔係存心講句說話，我都同佢講咗對唔住。希望遲啲佢嚟香港，我請佢唱K食飯！」

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蔡俊彥致歉：會注意表達方式

在昨晚（7月29日）11時多，蔡俊彥於Threads發文致歉：

對唔住講到好似同frd傾計咁，係到嘴炮對手，絕對唔應該咒對手受傷🙏 並無此意 會注意表達方式🙏

有網民留言問：「你是口誤還是心底話？」，他回應：「不是口誤但非心底話 只是與朋友之間非常低俗的笑話 不應展示在電視節目中 非常抱歉。」

網民對事件各有看法：「小心啲言詞」、「其實你知唔知咩係體育精神？」、「比較似朋友間講笑多於真心詛咒啦」、「佢打劍唔係學做幕前，又平時同啲兄弟地獄梗多就出事，個把口快過嘴」、「但係你好搞笑」、「其實都係講吓笑啫，唔使一個二個衝出嚟踩兩腳嘅。支持你呀Ryan」、「加油Ryan ，注意返就好～你整體旁述表現愈來愈進步啊！辛苦你哋旁述」。

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