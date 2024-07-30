猜猜我是誰丨回顧方力申游泳生涯蛻變之路　小方昔日珍貴片段曝光

▲ 《猜猜我是誰》為迎合奧運熱潮，自7月26日（上周五）起推出一共11集以「運動」為主題的系列，最新一集的主角是昔日體壇明星「飛魚王子」方力申。

由方東昇及黃曉瑩主持《猜猜我是誰》為迎合奧運熱潮，自7月26日（上周五）起推出一共11集以「運動」為主題的系列，最新一集主角是昔日的體壇明星、有「飛魚王子」之稱的方力申（小方）。

是集以短短兩分鐘，簡述小方多年的運動員生涯，以及一直以來對運動的熱愛，節目更曝光小方昔日不少珍貴片段，包括當年為出戰奧運接受的步操訓練片段，在禮賓府與時任特首董建華握手及獻唱，2008年為北京奧運擔任火炬手，2019年參加45公里環島泳兼破了大會紀錄。

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方力申爆勵志bite

此外，還有90年代做運動員期間接受特訓！其中特訓片段所見，當年身形偏瘦削的小方，身穿泳褲抓著一堂「繩梯」進行類似引體上升的特訓；由於「繩梯」質地偏軟、容易出現搖擺情況，令引體上升難度大大增加，但小方依然應付自如，足證腰力臂力及體力驚人。

節目亦曝光小方盡顯香港運動員精神的勵志bite，其中一個較近年的，是小方參加完環島泳後接受無綫體育組訪問時說：「以前會諗游唔過以前游嚟做咩，但游完環島泳我發覺，唔需要同以前嘅自己比，同番我呢個年歲嘅體質去比（就得）。」

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小方回味珍貴片段

而小方於44歲時在「先進世錦賽」中勇奪銀牌，正如主持黃曉瑩所說，小方身體力行展現了「力『申』上游」的精神。

對於成為《猜猜我是誰》競猜主角，小方似乎相當興奮，除在TVB官方社交平台留下「大笑拍手心心及心心眼」四個emoji外，還在個人IG story分享相關片段截圖及留言：「Thanks，咁多珍貴片段，我要好好保存。」

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