  • 28°C
香港時間 : 2024730日 (二) 13:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

猜猜我是誰丨回顧方力申游泳生涯蛻變之路　小方昔日珍貴片段曝光

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《猜猜我是誰》為迎合奧運熱潮，自7月26日（上周五）起推出一共11集以「運動」為主題的系列，最新一集的主角是昔日體壇明星「飛魚王子」方力申。

由方東昇及黃曉瑩主持《猜猜我是誰》為迎合奧運熱潮，自7月26日（上周五）起推出一共11集以「運動」為主題的系列，最新一集主角是昔日的體壇明星、有「飛魚王子」之稱的方力申（小方）。

是集以短短兩分鐘，簡述小方多年的運動員生涯，以及一直以來對運動的熱愛，節目更曝光小方昔日不少珍貴片段，包括當年為出戰奧運接受的步操訓練片段，在禮賓府與時任特首董建華握手及獻唱，2008年為北京奧運擔任火炬手，2019年參加45公里環島泳兼破了大會紀錄。

巴黎奧運丨方力申自抽神還原與葉璇經典蝦碌事件　黃翠如被踢爆淚灑巴黎

點擊圖片放大
+17
+16

方力申爆勵志bite

此外，還有90年代做運動員期間接受特訓！其中特訓片段所見，當年身形偏瘦削的小方，身穿泳褲抓著一堂「繩梯」進行類似引體上升的特訓；由於「繩梯」質地偏軟、容易出現搖擺情況，令引體上升難度大大增加，但小方依然應付自如，足證腰力臂力及體力驚人。

節目亦曝光小方盡顯香港運動員精神的勵志bite，其中一個較近年的，是小方參加完環島泳後接受無綫體育組訪問時說：「以前會諗游唔過以前游嚟做咩，但游完環島泳我發覺，唔需要同以前嘅自己比，同番我呢個年歲嘅體質去比（就得）。」

最新影片推介：麥秋成專訪

TOPick柴犬追星
型男爸爸｜麥秋成由不懂下廚到升呢大宴親朋　做爸爸後添耐性爆湯怡受評論困擾

小方回味珍貴片段

而小方於44歲時在「先進世錦賽」中勇奪銀牌，正如主持黃曉瑩所說，小方身體力行展現了「力『申』上游」的精神。

對於成為《猜猜我是誰》競猜主角，小方似乎相當興奮，除在TVB官方社交平台留下「大笑拍手心心及心心眼」四個emoji外，還在個人IG story分享相關片段截圖及留言：「Thanks，咁多珍貴片段，我要好好保存。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

飛魚王子｜方力申住半億豪宅有私家泳池練水　孝順仔小方仍與父母同住
13:43 2024/07/14
飛魚王子｜方力申住半億豪宅有私家泳池練水　孝順仔小方仍與父母同住
飛魚王子丨方力申睇溫布頓網球賽遇湯告魯斯　小方興奮集郵：我哋傾咗幾次偈
14:14 2024/07/16
飛魚王子丨方力申睇溫布頓網球賽遇湯告魯斯　小方興奮集郵：我哋傾咗幾次偈
巴黎奧運丨方力申與網民互動　寬闊奧運傳媒村VS蚊型酒店房2揀1
17:56 2024/07/26
巴黎奧運丨方力申與網民互動　寬闊奧運傳媒村VS蚊型酒店房2揀1

你可能感興趣

飛魚王子｜方力申住半億豪宅有私家泳池練水　孝順仔小方仍與父母同住
13:43 2024/07/14
飛魚王子｜方力申住半億豪宅有私家泳池練水　孝順仔小方仍與父母同住
飛魚王子丨方力申睇溫布頓網球賽遇湯告魯斯　小方興奮集郵：我哋傾咗幾次偈
14:14 2024/07/16
飛魚王子丨方力申睇溫布頓網球賽遇湯告魯斯　小方興奮集郵：我哋傾咗幾次偈
巴黎奧運丨方力申與網民互動　寬闊奧運傳媒村VS蚊型酒店房2揀1
17:56 2024/07/26
巴黎奧運丨方力申與網民互動　寬闊奧運傳媒村VS蚊型酒店房2揀1
方力申 黃曉瑩 方東昇 運動員 綜藝節目 TVB 奧運會

最高瀏覽

張家朗｜張家朗戴上價值10萬首飾出戰 呢條手鏈象徵增強勇氣和正能量
張家朗｜張家朗戴上價值10萬首飾出戰 呢條手鏈象徵增強勇氣和正能量
巴黎奧運｜「劍神」張家朗決一劍取勝　衛冕摘金
巴黎奧運｜「劍神」張家朗決一劍取勝　衛冕摘金
急症室最長等候時間（07月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月30日 時間12:05）
巴黎奧運｜何瑋桁32強止步激動落淚 沉澱後首發文：我已經盡咗力…
巴黎奧運｜何瑋桁32強止步激動落淚 沉澱後首發文：我已經盡咗力…
巴黎奧運｜乒乓混雙四強夜晚10點打　李靜點解冇響場邊督師？
巴黎奧運｜乒乓混雙四強夜晚10點打　李靜點解冇響場邊督師？