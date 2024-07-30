巴黎奧運｜劍神張家朗二度封王的背後男人　奧運兩金法籍教練：以愛徒為榮

▲ 法籍主教練Greg見證愛徒張家朗奧運再奪金，盛讚張家朗成為真正男人。

【巴黎奧運／奧運會／奧運金牌／張家朗／張家朗教練／Greg／花劍／劍擊】巴黎奧運男子個人花劍，港隊代表張家朗為香港奪取今屆奧運第二面金牌，成為68年來在此項目衛冕的第一人。由賽場上每次得分喝采歡呼，到啟發「劍神」步步封王，「劍神」背後男人的法籍主教練Gregory Koenig（Greg）可謂功不可沒。教練Greg盛讚愛徒：「他（張家朗）非常強大，東京奧運時他只是個男孩，他今日的表現證明他是真正的男人。」原來這名法藉教練大有來頭！

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巴黎奧運｜教練提醒張家朗需專注下一劍

奧運男子花劍對上一次有劍手成功衞冕，已經是1956年，距今68年，張家朗成為超過半個世紀再有劍手衞冕，亦是香港史上首位衞冕奧運金牌，以及個人累積兩面奧運金牌運動員。張家朗再奪金牌，其強大心理質素，堅強的意志，成為香港人的驕傲。

張家朗一劍取勝成功衛冕，法國籍教練Gregory Koenig（Greg）賽後興奮的程度，絕對不下於張家朗本人，跑上比賽台上跟愛徒擁抱，場面非常感人。張家朗接受媒體訪問時言，教練Greg對他影響很深，令他在東京奧運之後再度進化。透過Greg鼓勵自己思考自己是一個怎樣的運動員、怎樣的人。對他來說，記得自己的初心，記住自己是誰、自己的路，至關重要，才能專注在下一劍。

無論判決如何，教練一直提醒我需要專注在下一劍。

▲ 法國籍教練Greg跑上比賽台上跟愛徒張家朗擁抱，場面非常感人。（港協暨奧委會）

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巴黎奧運｜奧運兩金教練以愛徒為榮

三年後的蛻變，張家朗再次在奧運衛冕，對港隊法籍教練Gregory Koenig有著更大意義，現成為奧運兩金教練之餘，亦達成了出戰巴黎奧運時定下的目標：

我只想讓香港再次感到驕傲！

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巴黎奧運｜教練讚張家朗是真正男人

賽後，張家朗教練Greg認為，張家朗控制比賽節奏表現相當出色，每次贏得奧運金牌都是驚喜，再指若張家朗發揮自己的水平，他有能力擊敗所有劍手，而家朗的心理質素成致勝關鍵。他在接受傳媒訪問時表示，他為張家朗表現感到感到非常驕傲，亦為香港感到非常驕傲，感謝香港市民通宵看比賽支持。

最後三分，我相信他一定可以做到，我很樂觀，給予他最大的鼓勵及力量。我知道那三分算不上甚麼，他心裡明白不能後退，只能不斷前進、不斷推動著他。他非常強大，東京奧運時他只是個男孩，但無畏無懼，他今日的表現、他的表現證明他是真正的男人。

家朗受訪時亦感謝教練的照顧稱：「他都好辛苦，去安排所有嘢，又要照顧我哋，我自問都係幾煩嘅運動員，佢都控制到自己情緒去照顧我哋，練習、心理上都有輔導，真係好感謝佢！」Greg笑言與3年的東京奧運感覺相似，「我再度是世界上最開心的教練」。

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巴黎奧運｜法籍教練背景大有來頭

來自巴黎伊夫林省（Yvelines）的教練Gregory Koenig（Greg），自小在普瓦西（Poissy）長大，之後在國家體育中心訓練，於2008年為北京奧運的法國隊後備劍手，而在2009年亦曾奪得個人波恩世界盃金牌。直到近30歲結束運動員生涯。其後Greg在2018年底來港執教，成為港隊劍擊教練。

作為港隊教練，除了需要提升每位運動員的技術，調節心態也重要。而張家朗亦曾表示Greg出身於傳統劍擊的強國，所以不論在技術上或心態上，都能帶給他們各種新方向，令他們信心大增，能打好每一場比賽。這次Greg衣錦還鄉對他意義重大。

▲ 奧運兩金教練Greg接受訪問時也以愛徒張家朗為榮。（HOY TV截圖）

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