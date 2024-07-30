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何詩蓓奪銅丨何詩蓓對100米自由泳有信心　感激港人捱夜支持賽事

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

何詩蓓對對100米自由泳有信心。

「香港女飛魚」何詩蓓出戰200米自由泳決賽，游出1分54秒55成績，奪得銅牌。這是她個人第3面奧運獎牌 。

無綫巴黎特派專員方力申（小方）在何詩蓓領獎後進行獨家專訪，觀眾透過TVB Plus（82台）一睹小方問到何詩蓓比賽時的感受和能否順利執行比賽部署。

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澳洲對手實力強

何詩蓓坦言：「我知道呢場比賽（成績）會好近，澳洲實力真係好強，佢哋幾個月前先破咗世界紀錄，我知呢場比賽唔會容易，我嘅強項係Easy speed，所以我盡量一開始游快少少，以一個輕鬆速度去游，我知道澳洲選手通常會喺最後50米會搏盡衝番上嚟，我知道最後25米唔可以放棄，耷低頭好快咁去游，睇吓邊個可以最快掂池。

方力申獨家專訪何詩蓓獲獎感受。

奪銅牌感開心

她續說：「雖然時間比我想像中慢少少，但係攞到銅牌我都好開心，同埋現場見到好多香港區旗，好多香港人嚟咗呢度睇我比賽，我屋企人都喺現場，令我感受到大家嘅支持同埋好開心。」

感謝港人支持

何詩蓓又感激身在香港的觀眾捱夜支持：「好多謝大家嚟緊呢兩個星期要捱夜睇比賽，好多謝大家支持，我呢幾日比較少上Social Media，睇唔到大家嘅Message，但係我收到大家嘅愛同埋支持，希望大家繼續支持香港運動員，我哋好努力為大家比賽，希望大家都可以支持我哋。」

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對100米自由泳有信心

之後出戰100米自由泳，現在先奪一面獎牌打了一支強心針，同時大家對她期望變得更大，問到會否有更大壓力？

何詩蓓坦言對自己有信心：「唔會，我知道過去幾年落咗幾多苦功，訓練有幾辛苦，我對自己有信心，依家最重要係返去好好做恢復，希望抖足精神。」

小方再問到連續兩屆奪得獎牌，感覺哪一屆比較困難？何詩蓓說：「屆屆都唔同，上一屆期望冇咁高同埋冇觀眾，所以壓力冇咁多，雖然今次期望多咗，但我對自己能力都有信心，同埋感受到大家支持。」

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