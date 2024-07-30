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巴黎奧運｜張家朗江旻憓獨家訪問攻略　奧運前記者：肯畀錢就得

社會

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【巴黎奧運／奧運／江旻憓／張家朗／何詩蓓／黃鎮廷／杜凱琹／花劍／劍擊／乒乓球／混雙／賽程】

巴黎奧運港隊已累積多塊獎牌，市民除留意運動員於場上表現，亦關注賽後記者訪問。有網民疑惑，點解部分電視台在比賽後能「獨家」扑咪訪問運動員？前體育記者、今屆擔任奧運節目主持的伍家謙為網民解畫。

「劍神」張家朗及「微笑劍后」江旻憓，分別於巴黎奧運男子個人花劍及女子個人重劍奪金，賽後均接受一電視台獨家訪問，有網民疑惑，「係咪（電視台）夾硬夾走個運動員呀」、「係咪個受訪者自己揀呀」。伍家謙在社交平台解畫，原來按以往做法經驗，採訪位置可以「科水」競逐。

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奧運採訪有規矩不得亂來

伍家謙稱，「奧運嘅採訪，有規有矩，不得亂來」。如在不合適的地方拍攝，有機會被國際奧委會警告，輕則口頭警告，重則取消整屆採訪資格，以往亦曾試過。

伍家謙指，比賽場館入面唯一合法做訪問的區域是「混合採訪區」(mixed zone)，所有運動員完成比賽後必需經過此區域，才能回到後台更衣室。至於是否停下接受訪問，選擇權就在運動員手上。

他指出，運動員多數會選擇接受頭幾個、來自自己國家的相熟記者的採訪，在這個前提下「排得越前當然越著數」。一般來説，排第一的是國際奧委會的頻道，運動員仲係必須接受訪問，第二則是主辦城市的官方電視台（如倫敦奧運時是BBC、北京奧運則是中央電視台)，之後的排位就開放各傳媒自由競逐。

科水畀國際奧委會？

至於競逐方法，伍家謙稱有兩個，一係鬥早，但仲有一招：

畀錢最簡單直接，只要肯科水畀國際奧委會，個位幾靚都有。

伍指出，「服務同價錢成正比」，入面光纖電掣乜都齊，而且只有你一間專享，其他人想入都唔入得。於是各電視台會事先計劃，哪個運動員最有機會獲獎，再決定購入哪個場館的「混合採訪區」位置。

至於預算較少的電視台，又或者肯畀錢不過抽籤落空（位置有限），則唯有派記者早點入場「霸位」。不過伍指出，這批位置「一定會排喺畀咗錢嘅人後面，都真係幾後下」，而且所有記者都入得，亂起上來會跟打仗一樣，迫到飛起。

其實行到嚟到呢度嗰陣，個運動員可能已經答咗同樣嘅問題幾十次，一般好少停低。

伍特別提到，自己十分崇拜費達拿，他憶述倫敦奧運時，費達拿答完記者問題之後回頭再接受他的訪問，形容「呢個級數嘅運動員，真係得佢會咁做」。

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