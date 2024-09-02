升學就業｜讀呢科專業具3大優勢助窮人晉身中產　網民直指1個現象突破盲腸

▲ 有網民稱，香港護士薪高糧準、需求高不用擔心被裁員，加上專業資格有利移民，不失為窮人晉身中產的捷徑。（iStock圖片）

自古有謂「書中自有黃金屋」，不少人渴望靠讀書發憤圖強，擺脫過往艱苦的生活。有網民近日在網上發表題為「讀/做護士其實算係轉生機會」，直言香港護士薪高糧準、需求高不用擔心被裁員，可謂大眾眼中的「鐵飯碗」，加上專業資格有利移民，不失為窮人晉身中產的捷徑。

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升學就業｜護理系收生要求不高人工高

一名網民最近在網上「連登」討論區以「讀/做護士其實算係轉生機會」為題發文，聲稱「假設無家底，讀書又唔係特別勁」的人，認為「護士」行業具3大優勢，實屬晉升中產的捷徑。他解釋，主要原因是香港各大院校的護理學系收生要求不高，成績一般也可以報讀；加上剛畢業的薪金已較一般同期的畢業生為高，「慢慢升到70k、80k（7萬、8萬）」，正式踏入中產階級，在薪高糧準下，可慢慢享受生活。最後是護士屬專業資格，「考完牌儲錢移民去唔同國家又得」，遠勝其他職業。

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升學就業｜護士有能力供樓 網民質疑：點解仲缺護士

網民對此分成兩派立場，有網民直言，「香港近十年高度人口老化 護士需求不斷急增」、「冇一科有護士嘅穩定性，護士真真正正畢到業就有人請見工都係做樣，唔需要競爭力，大家同一份糧，冇分大公司細公司」、「身邊全部護士fd（朋友）都差唔多供咗半層樓，結婚生仔嘅準備移民大把選擇，單身嘅供完樓就移民」。

不過，亦有網民直言，不少「大灣區」護士來港擔任前線工作，相信「鐵飯碗」、薪高糧準已漸漸失去。而且護士課程不易讀，工作性質屬嫌惡工作，「唔好怕屎尿痰血西客西家屬西上司西同事同垃圾輪班制」，加上涉及人命，讀書亦要兼顧實習，非個個護士學生能順利畢業，「講到咁易，點解仲話缺護士？唔係一車一車咁仆過去做？一定有原因嘅。」

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