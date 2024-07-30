巴黎奧運丨張家朗衛冕展「招牌伸脷」　中醫拆解舌頭脷苔睇健康

【巴黎奧運／奧運／張家朗／花劍／劍擊／金牌／運動／中醫學／舌頭／脷苔】巴黎奧運男子個人花劍項目，港隊代表「劍神」張家朗對戰意大利新星Macchi Filippo，戰至14比14，裁判兩度無法判決，張家朗最終以決一劍取勝，贏得冠軍榮耀，為香港奪取今屆奧運第二面金牌。張家朗其中一個招牌勝利動作就是「伸脷」，有中醫師留意到，其舌頭脷苔偏厚、顏色偏白，推斷他身體狀態較濕熱。

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張家朗招牌「伸脷」動作揭濕熱體質

張家朗在昨晚8強賽事戰勝法國劍手拿霍特Enzo Lefort後，難掩興奮心情，不禁「伸脷」。香港中醫藥管理委員會註冊中醫師徐澤昌博士留意到這一幕，發現其舌頭脷苔偏厚、顏色偏白，推斷他身體狀態較濕熱。徐澤昌博士在其Facebook專頁寫道：

脷苔有啲厚，有少少濕；不過入到四強就ok啦！

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巴黎奧運丨張家朗衛冕招牌「伸脷動作」惹關注 劍神親自解話：原來關童年1個偶像事

形體偏大腸胃弱 瘦長乏血氣

本港註冊中醫師蔡瑞珩曾於TOPick專欄撰文指出，「望、聞、問、切」是中醫診症的基本方法，而舌診就是其中一環。他表示，舌體為心之苗，即反映心臟健康；舌苔（即脷苔）則由胃氣所生，代表人的吸收和消化能力，同時可反映五臟六腑的病理。

舌診可從觀察舌頭的體積、活動、顏色分辨體質，而一般身體健康的人其舌苔多薄白，呈淡紅色。針對舌頭體積，如果形體偏大及有牙印，代表腸胃虛弱；如果舌頭偏瘦長，則血氣不足；倘若偏歪則有機會中風、患心腦血管病，需多加注意。

針對舌頭顏色，舌苔偏厚及白代表腸胃淤滯；偏薄及無苔者，是陰虛的表現，容易口乾口渴、失眠；舌苔顏色為偏厚及黃較為常見，反映有內熱，體質屬濕熱重，容易熱氣上火，這類人的血脂及膽固醇偏高；如舌苔呈深紅色，則是虛熱，體質容易手心腳心發熱，怕熱不怕凍；而兩邊舌頭出現紅點或黑點，便是實熱，容易感冒、喉嚨痛等。

蔡醫師補充指出，回南天時份易濕氣重，舌苔變厚白者會出現腸胃不適包括肚瀉、飽滯、易疲倦及患感冒，提醒應戒甜食及肥膩食物，注重祛濕，可服用茯苓、白朮、薏米、扁豆及赤小豆。

不同部位 反映臟腑情況

人體有五臟六腑，蔡瑞珩表示，舌頭的不同部位，亦代表心、肝、脾、肺、腎，分別是舌尖、舌兩邊、舌頭中間及舌頭根部。他解釋，舌尖若有紅點及無苔，代表心火旺，最常見的症狀是喉嚨痛。

如舌頭兩邊出現暗黑或暗紫色瘀點，明顯是肝氣不舒，肝鬱氣滯，可能是膽囊炎或脂肪肝的患者。

另外，他指舌頭中間位置的舌苔偏厚，是腸胃消化功能不佳的表現，容易有胃脹、便秘。如舌頭根部，即貼近喉嚨末端的位置，舌苔呈淡黃及偏厚，有可能是生殖或泌尿系統有問題，男性可能是前列腺不適，女性月經時白帶較多。

4個常見疾病舌診結果

本港註冊中醫師盧文健亦曾撰文分享4個常見疾病的舌診結果：

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盧醫師補充，以上為舌診的簡單介紹，中醫舌診博大精深，藉著觀察舌及苔的進退變化，亦很有力地幫助了解患者病程邪正盛衰變化，以及評估治療的效用。

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