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巴黎奧運｜張家朗江旻憓精英月薪有幾多？　香港各級運動員薪酬福利一覽

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

隨著香港在國際體壇大放異彩，政府增撥更多資源改善對運動員的直接經濟支援。

【巴黎奧運/奧運會/奧運金牌/香港運動員收入/殘奧/張家朗/江旻憓/何詩蓓/劍擊/游泳/鄧俊文/謝影雪】劍擊運動員張家朗、江旻憓在巴黎奧運中為港隊奪得兩面金牌，而何詩蓓亦在200米自由泳中摘下銅牌。隨著香港在國際體壇大放異彩，而今屆奧運會港隊派出35名英運動員出賽，相信市民越來越關注運動員的發展，尤其運動員的生計及訓練情況。到底香港做全職運動員收入多少？奪得奧運會獎牌的獎金又有多少？

巴黎奧運｜2024巴黎奧運港隊賽程一覽　直播時間表/出賽名單/焦點賽事【不斷更新】

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巴黎奧運｜江旻憓奪金可獲$600萬獎金

「世一劍后」江旻憓於7月28日在巴黎奧運女子重劍個人賽勇奪金牌。香港賽馬會的「優秀運動員奬勵計劃」將發放600萬港元獎金作鼓勵。另外，港鐵宣布向江旻憓送上「終身任搭」的港鐵車票；九巴方面，則送贈一年免費乘搭九巴和龍運巴士，以及巴士命名權。每位香港隊運動員可為一輛九巴巴士命名，載有命名內容和信息的名牌將安裝於巴士車廂內。

參考香港體育學院的「精英訓練資助」，估計江旻憓符合「精英甲+」水平，即每月可獲$44,500的資助。

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巴黎奧運｜張家朗二度奪金料逾1600萬獎金

劍神張家朗繼2021年東京奧運奪得花劍個人男子賽金牌，現再下一城，連續兩屆勇奪金牌，相距68年再有花劍選手蟬聯金牌。而繼上屆東京奧運獲得約750萬元獎金後，再度奪金的張家朗，可望獲得馬會「優秀運動員獎勵計劃」的600萬元獎金。另一方面，作為林大輝中學的畢業生，體院前主席林大輝今早回覆傳媒指，確認張家朗可獲「林大輝慈善基金」300萬元獎勵，即前後兩屆獎金高達逾1,600萬元。

張家朗於奧運等世界賽奪牌，料屬「精英訓練資助計劃」下的「精英甲+」類別，根據2023/24年數據，未計額外資助，全職標準每月資助可達44,500元。

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根據香港體育學院的資料顯示，自2007/08年度，政府增撥更多資源改善對運動員的直接經濟支援。由2019/20年度開始，政府投放更多資源支援殘疾人精英運動員。體院支援精英運動員的各項撥款納入以下5個資助計劃，為體院不同類別「A級」、「B級」精英項目及「個別精英運動員資助計劃」（IASS）的精英運動員而設。

香港運動員｜「A級」精英體育項目

  • 田徑、羽毛球、桌球、單車、馬術、劍擊、體操、空手道、賽艇、欖球、帆船、滑冰、壁球、游泳、乒乓球、網球、保齡球、三項鐵人、滑浪風帆、武術

香港運動員｜「A級」精英體育項目（殘疾人運動）

  • 智障人士、游泳、乒乓球

香港運動員｜肢體殘疾人士

  • 羽毛球、硬地滾球、劍擊、乒乓球

香港運動員｜「B級」精英體育項目

  • 橋牌、龍舟、高爾夫球、柔道、攀山、滾軸運動、跆拳道

香港體育學院。 （相片來源：經濟日報資料相片）

香港運動員收入｜個別精英運動員資助計劃

先決條件所參與的運動為奧運會／亞運會／殘奧運／亞殘運項目
撥款準則申請者必須達到精英資助評核準則內所列出3分或以上賽事的成績
考慮因素包括
  • 在過去兩年內的成績
  • 願投身有系統訓練及賽事

香港運動員收入｜全職運動員的定義

1. 以精英培訓及比賽為首要目標
2. 無全職工作及修讀全日制課程
3. 在教練安排下每週訓練不少於5天及25小時
4. 如兼職工作或修讀兼讀制課程，須先獲總教練／體育總會核准

香港運動員收入｜非全職運動員的定義

在教練安排下每週平均訓練時間不少於4日及15小時

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香港運動員收入｜全職運動員每月支援

體院會為「A級」精英項目及「個別精英運動員資助計劃」的精英運動員提供「精英訓練資助」。參考精英訓練資助評核準則，全職運動員在奧運或世界錦標賽取得獎牌後，如：剛在巴黎奧運中為港隊奪得兩面金牌的劍擊運動員張家朗、江旻憓會歸類到「精英甲+」，每月可獲$44,500或以上資助，可按表現調整至最高$50,000。

取得精英丙或以上類別資助的全職運動員可獲得為期2至4年的額外資助，在獲得資助期間，運動員必須符合一定準則，方可維持資助，包括在獲得資助的首兩年內，取得最少一個符合當前資助類別前一階的比賽成績，及於資助期間每年最少參加一項比賽。雖然資助高於港人月入中位數的$21,000，不過「精英乙」及「精英丙」的每月標準資助分別只有$16,220及$11,520。但他們同樣面對著傷患、不停精進技術、還要考慮生活。因此，做全職運動員絕對不容易。

而殘疾人精英運動員，則按「精英甲+」、「精英甲」、「精英乙」、「精英丙」分類，全職運動員可獲最高$27,000，最低$9,720的資助。殘疾人運動項目精英資助中，沒有成年隊類別。

體院精英訓練資助。（香港體育學院）

以下是2024至25年間獲得體院「A級」精英項目及「個別精英運動員資助計劃」的精英運動員名字：

游泳何詩蓓、歐鎧淳、陳健樂、鄭莉梅、張心悅、何甄陶、何南慧、簡綽桐、林凱喬、伍棹然、譚凱琳、楊凱晴、鄭渝、趙浩俊、何天朗、關鵬、林昭光、麥世霆、吳麗華、聶芷彥、劉紹宇、冼展霆、林柏彤、陳浚軒、陳鎡樵、何承燁、何肇倫、古逸豪、梁嘉靜、李俊賢、方胤、衛恆恩等。
劍擊張家朗、蔡俊彥、江旻憓、梁千雨、楊子加、陳諾思、陳渭泠、陳智軒、鄭曉為、崔浩然、朱嘉望、方凱申、何瑋桁、佘繕妡、關渝澄、劉昊峯、連翊希、羅浩天、吳浩天、吳諾弘、符妤名、歐倩瑩、周澤軒、朱詠翹、何思朗、李逸朗、梁洛文、薜雅齊、周頌羲、陳樂熹、黎家俊、陳建雄、何笑妍、 任俊霖、甘俊豪、劉穎怡、李智穎、黃靖芯、佳蔚等。
羽毛球李晉熙、鄧俊文、謝影雪、李卓耀、伍家朗、高城熙、羅卓謙、吳芷柔、吳詠瑢、楊雅婷、楊霈霖、楊盛才、鄒軒朗、 范嘉茵、傅智恩、梁悅儀、梁珈穎、呂俊瑋、呂樂樂、馬子雪、曾曉昕、尤漫瑩、楊芯宜、陳延澤、吳英倫、盧善恩、 洪魁駿、梁詩樂等。

精英訓練資助名單（完整名單 ）

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香港運動員｜巴黎奧運「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」

在巴黎奧運中，劍擊運動員張家朗、江旻憓已為港隊奪得兩面金牌，「香港女飛魚」何詩蓓亦在200米自由泳中摘下銅牌，「賽馬會優秀運動員奬勵計劃」今屆巴黎奧運獎金加碼，3人將獲頒合共1,350萬元獎金。

  個人獎金（港元）團體獎金（港元）
金牌600萬1200萬
銀牌300萬600萬
銅牌150萬300萬
第四名75萬150萬
第五至八名37.5萬75萬

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更多基金及獎勵計劃

世界錦標賽（公開組別項目）

獎勵級別

項目第1名
港幣		第2名
港幣		第3名
港幣		第4名
港幣		第5-8名
港幣
個人88,00066,00044,00022,00011,000
隊際176,000132,00088,00044,00022,000

恒基精英運動員嘉許計劃

東京2020奧運會香港傑出運動員現金奬勵（港元）香港運動員勇奪1金2銀3銅共六面獎牌，成為歷屆之冠。18名位列前八的運動員於2021年8月18日舉行的「恆基精英運動員嘉許計劃」頒獎典禮上獲頒合共$1,937.5萬港元現金獎勵。

成績/項目個人隊際
金牌5,000,00010,000,000
銀牌2,500,0005,000,000
銅牌1,250,000 2,500,000
第4名625,0001,250,000
第5至8名312,500625,000

國際殘疾人奧委會世界錦標賽

成績/項目個人隊際
金牌800,0001,600,000
銀牌400,000800,000
銅牌200,000400,000
第4名100,000200,000
第5至8名50,000100,000

精英運動員優秀表現嘉許計劃

劃向符合申請資格的退役運動員提供一筆過現金獎勵，全職訓練年數達12年或以上，且精英評分獲5分，可得最高$984,720現金嘉許，以支援他們退役後轉型發展。

教育資助

現役成年或退役精英運動員，修讀所有全日制及兼讀制專上課程時，可獲每年最高資助金額 $70,000，每個課程資助年期最多６年，每個課程資助金額上限為$300,000。

張家朗修讀浸大體育及康樂管理課程。（經濟日報資料圖片）

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