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香港救助兒童會15週年 首辦「救助兒童獎」 表彰13位守護兒童無名英雄

話題

發布時間： 2024/07/30 18:19

最後更新： 2024/07/30 21:46

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香港救助兒童會15週年  首辦「救助兒童獎」

 表彰13位守護兒童無名英雄

星級靚媽陳凱琳 童星黃梓樂 頒獎典禮親身支持

今年，香港救助兒童會慶祝成立15週年，並在中環街市舉辦救助兒童獎頒獎典禮和相片展覽。星級靚媽陳凱琳和童星黃梓樂出席典禮支持，鼓勵社會各界為兒童帶來更光明的未來。

香港救助兒童會15週年: 為兒童改變未來

2024年標誌著香港救助兒童會成立15週年。勞工及福利局署理局長何啟明作為活動榮譽嘉賓，在致詞中強調：「每個孩子都應該擁有一個快樂的童年。政府致力於制定相應的政策，以兒童的安全和福祉為首。」此外，他希望家庭、社區和社會各界能攜手同心培育下一代，讓他們茁壯成長。

勞工及福利局署理局長何啟明作為榮譽嘉賓在典禮上致詞。

承傳救助兒童會全球運動100多年的歷史，香港救助兒童會致力賦予兒童改變未來的力量。香港救助兒童會總幹事司徒恩表示：「香港許多兒童面臨現實生活中不同挑戰，不論是貧困，或是心理健康的壓力，同樣令人憂心。在世界各地，我們也看到自然災害和戰爭衝突影響著全球數百萬兒童。」她續道：「但我們絕不容許讓這些挑戰決定他們的命運。我們的使命是提升和賦予每個兒童力量，並為下一代引領改變世界的力量。當我們整個社會團結一心，跨越挑戰，沒有任何困難能夠阻礙兒童的韌力和潛能，發展所長。」

一眾嘉賓為香港救助兒童會十五週年慶典剪綵。由右至左：狄志遠（立法會議員）、蔡宏興（華懋集團執行董事兼行政總裁）、陳凱琳（名人）、司徒恩（香港救助兒童會總幹事）、何啟明（勞工及福利局署理局長）、林美秀（平等機會委員會主席）及陳國齡醫生 （香港大學李嘉誠醫學院精神科學系榮譽臨床副教授）

陳凱琳黃梓樂擁抱兒童潛能的力量

名人陳凱琳為「救助兒童獎」頒獎，並分享了她與三個兒子的親子互動的經歷。活動中，她表示作為媽媽，她會重視兒童的全面發展。陳凱琳亦教導小朋友平日要多關心和幫助身邊的人，因為她相信每個小朋友都有能力帶來積極的改變。

童星黃梓樂首次擔任頒獎典禮司儀，為活動帶來了歡樂氣氛。黃梓樂在活動中分享，他希望藉對演戲的才能，可以令大眾多聽兒童的聲音。他表示每個小朋友都有自己的獨特才能，並鼓勵小朋友勇敢追求夢想。

星級靚媽陳凱琳及童星黃梓樂親身支持頒獎典禮。

救助兒童獎2024表揚無名英雄

首屆「救助兒童獎」表揚對香港及世界各地兒童帶來正面改變的傑出人士、企業及慈善基金會。今年，共有13位得獎人士和得獎機構。

這些得獎者年齡、性別、職業、國籍、界別和背景各異，以不同方式為兒童出力。其中有些為貧困兒童和特殊教育需求兒童提供學習機會、有些為緊急照顧需要的嬰兒成為寄養家庭、有些機構發起全球捐贈和慈善企劃項目，以及倡議應對氣候危機的行動。藉著他們的故事啟發更多人多走一步，為有需要的兒童帶來正面改變。

香港救助兒童會15週年相片展覽 @中環街市

即日起至2024年7月31日，公眾可以到中環街市2樓參觀香港救助兒童會15週年相片展覽，展出機構在香港及世界各地受惠兒童的故事，與大眾分享改變兒童未來的工作。

香港救助兒童會在中環街市舉辦相片展覽，慶祝成立 15 周年。


了解更多關於救助兒童獎2024及得獎者的動人故事，請瀏覽香港救助兒童會網站
 

救助兒童獎2024得獎名單（排名不分先後）

救助兒童青年獎

  • 吳日燊， Game On Hong Kong義教運動平台創辦人
  • Dhaanya Ganeriwal，Reaha Ganeriwal，氣候倡議行動者，MyGreenMantra 創辦人
  • 郭梓樂，「JUST FEEL 感講」共同創辦人

救助兒童獎 (個人組別)

  • 陳葒 ，「 陳校長免費補習天地」創辦人
  • 龔黃螢敏，緊急寄養家長，「愛心二手站」創辦人
  • 伍敏姿，「 專注不足/過度活躍症（香港）協會」創會成員
  • 陳卓琪，「 博雅思教育中心」創辦人

救助兒童獎 (企業組別)

  • 八達通
  • 偉易達集團
  • AaaM Limited
  • 香港麥當勞叔叔之家慈善基金
  • 音樂兒童基金會
  • 智行基金會

 

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