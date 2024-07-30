  • 29°C
香港時間 : 2024730日 (二) 14:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運｜張家朗江旻憓何詩蓓2金1銅　獲馬會派1350萬獎金高居全球之冠

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 47 分鐘前

分享：

分享：

熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

張家朗、江旻憓及何詩蓓在巴黎奧運奪得2金1銅，獲馬會派1350萬獎金，高居全球之冠。

【巴黎奧運/奧運會/奧運金牌/張家朗/江旻憓/何詩蓓/劍擊/游泳/香港運動員/港隊】在巴黎奧運中，劍擊運動員張家朗、江旻憓已為港隊奪得兩面金牌，「香港女飛魚」何詩蓓亦在200米自由泳中摘下銅牌，3人將獲馬會派發合共1,350萬元獎金！原來港府為了獎勵運動員及促進體育發展，設立「賽馬會運動員獎勵計劃」頒發獲獎運動員獎金，而香港所提供的金牌獎金，是所有參賽國或地區中高居全球之冠。

最佳影片︰

湊得輕鬆啲
鮮魚行前校長｜拯救名校垃圾學生成會計師　梁紀昌金句鼓勵：我最自豪助基層學生成材

巴黎奧運｜金牌獎金上調100萬元

香港運動員屢創佳績，在巴黎奧運至今已奪得2金1銅，並改寫3項香港奧運歷史。張家朗成功衞冕奧運男子花劍金牌；何詩蓓在女子200米自由泳摘銅，加上江旻憓之前在女子重劍取得港隊今屆奧運第一金，改寫3項香港奧運歷史。2金1銅共3面獎牌，香港運動員實在值得驕傲！

本月初，在香港運動員準備遠赴巴黎出賽前，港府宣布，本屆奧運金牌獎金由港幣500萬元上調至600萬元，而香港所提供的金牌獎金，應該是所有參賽國或地區之中最高。

點擊圖片放大
+7
+6

對於香港向奧運金牌得主給予如此高的獎金，認為可以鼓勵運動員及促進體育發展。馬會行政總裁應家柏表示，「賽馬會運動員獎勵計劃」將向張家朗頒發600萬港元，並按目前的成績，向何詩蓓頒發150萬港元獎金，認為港人對運動員的熱烈支持顯示體育對凝聚社會的重要性，應該加大力度支持體育發展，為香港帶來正能量。

巴黎奧運｜「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」

 個人獎金（港元）團體獎金（港元）
金牌：600萬1200萬
銀牌：300萬600萬
銅牌：150萬300萬
第四名：75萬150萬
第五至八名：37.5萬75萬

巴黎奧運｜波蘭贈奬金兼送樓

根據《USA TODAY》報道，在這23個奧委會中，金牌得主奬金金額以塞爾維屬最大手筆，金牌奬金約21.5萬美元（約168萬港元）。馬來西亞緊隨其後，獲得約21萬美元（約166萬港元）；至於今屆主辦國法國，金牌得主會獲得約8.6萬美元（約67萬港元）。另外，美國的金牌奬金約3.7萬美元（約29萬港元），德國則約2.1萬美元（約17萬港元），而澳洲只僅得約1.3萬美元（約10萬元）。

其中波蘭奧委會為慶祝參加奧運會100周年，特別制定大禮包獎勵計劃，金牌奬金約6.5萬美元（約51萬港元），再加上高級鑽石和雙人旅行機票作奬品，還獲得一間2房1廳公寓！

巴黎奧運｜23個奧委會金牌得主奬金金額

金牌得主奬金金額
塞爾維亞約21.5萬美元 （約168萬港元）
馬來西亞約21.2萬美元 （約166萬港元）
摩洛哥約20萬美元 （約157萬港元）
意大利約19.3萬美元 （約151萬港元）
立陶宛約18萬美元 （約140萬港元）
匈牙利約15.5萬美元 （約121萬港元）
烏克蘭約12.5萬美元  （約98萬港元）
科索沃約10.7萬美元 （約84萬港元）
西班牙約10.1萬美元 （約79萬港元）
希臘約9.6萬美元 （約76萬港元）
法國約8.6萬美元 （約67萬港元）
斯洛文尼亞約7.5萬美元 （約59萬港元）
波蘭約6.5萬美元 （約51萬港元）
斯洛伐克約6.4萬美元 （約50萬港元）
巴西約6.3萬美元 （約49萬港元）
瑞士約5.6萬美元 （約43萬港元）
芬蘭約5.4萬美元 （約42萬港元）
美國約3.8萬美元 （約29萬港元）
列支敦士登約2.8萬美元 （約22萬港元）
德國約2.2萬美完 （約17萬港元）
加拿大約1.5萬美元 （約11萬港元）
丹麥約1.5萬美元 （約11萬港元）
澳洲約1.4萬美元 （約10萬港元）

*資料來源：《USA TODAY》，該媒體根據報道當日匯率，以美元計算後把所有奬金排列。而文中的港幣兌換亦以當刻匯率計算，只作參考。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

 

 

相關文章

巴黎奧運｜小學紀念冊許下奧運金牌夢　 張家朗衛冕成香港第一人劍神金句「毋忘初心」
今日 10:54
巴黎奧運｜小學紀念冊許下奧運金牌夢　 張家朗衛冕成香港第一人劍神金句「毋忘初心」
張家朗｜張家朗戴上價值10萬首飾出戰 呢條手鏈象徵增強勇氣和正能量
20:12 2024/07/29
張家朗｜張家朗戴上價值10萬首飾出戰 呢條手鏈象徵增強勇氣和正能量
張家朗奪金｜HK Express推$1機票賀張家朗奪金　台北/台中/高雄來回連稅$713起
今日 11:16
張家朗奪金｜HK Express推$1機票賀張家朗奪金　台北/台中/高雄來回連稅$713起
巴黎奧運｜慶祝何詩蓓張家朗再添獎牌　香港街市全線推2大優惠
今日 10:52
巴黎奧運｜慶祝何詩蓓張家朗再添獎牌　香港街市全線推2大優惠
張家朗奪金｜意大利劍聯抗議「決三劍」 余翠怡為裁判發聲：唔好再去人地IG係咁鬧
今日 11:48
張家朗奪金｜意大利劍聯抗議「決三劍」 余翠怡為裁判發聲：唔好再去人地IG係咁鬧
巴黎奧運｜從張家朗到江旻憓奪金 港隊田徑前教練：香港劍擊的新時代
今日 11:25
巴黎奧運｜從張家朗到江旻憓奪金 港隊田徑前教練：香港劍擊的新時代
巴黎奧運｜何詩蓓讀名校DSE考27分赴美讀心理學　女飛魚兼顧游泳學業靠彈琴減壓
18:01 2024/07/29
巴黎奧運｜何詩蓓讀名校DSE考27分赴美讀心理學　女飛魚兼顧游泳學業靠彈琴減壓

你可能感興趣

巴黎奧運｜小學紀念冊許下奧運金牌夢　 張家朗衛冕成香港第一人劍神金句「毋忘初心」
今日 10:54
巴黎奧運｜小學紀念冊許下奧運金牌夢　 張家朗衛冕成香港第一人劍神金句「毋忘初心」
張家朗｜張家朗戴上價值10萬首飾出戰 呢條手鏈象徵增強勇氣和正能量
20:12 2024/07/29
張家朗｜張家朗戴上價值10萬首飾出戰 呢條手鏈象徵增強勇氣和正能量
張家朗奪金｜HK Express推$1機票賀張家朗奪金　台北/台中/高雄來回連稅$713起
今日 11:16
張家朗奪金｜HK Express推$1機票賀張家朗奪金　台北/台中/高雄來回連稅$713起
張家朗 何詩蓓 江旻憓 運動員 奧運會 運動 劍擊 馬會 巴黎 香港

最高瀏覽

張家朗｜張家朗戴上價值10萬首飾出戰 呢條手鏈象徵增強勇氣和正能量
張家朗｜張家朗戴上價值10萬首飾出戰 呢條手鏈象徵增強勇氣和正能量
巴黎奧運｜「劍神」張家朗決一劍取勝　衛冕摘金
巴黎奧運｜「劍神」張家朗決一劍取勝　衛冕摘金
急症室最長等候時間（07月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月30日 時間12:05）
巴黎奧運｜何瑋桁32強止步激動落淚 沉澱後首發文：我已經盡咗力…
巴黎奧運｜何瑋桁32強止步激動落淚 沉澱後首發文：我已經盡咗力…
巴黎奧運｜乒乓混雙四強夜晚10點打　李靜點解冇響場邊督師？
巴黎奧運｜乒乓混雙四強夜晚10點打　李靜點解冇響場邊督師？