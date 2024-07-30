巴黎奧運｜張家朗江旻憓何詩蓓2金1銅　獲馬會派1350萬獎金高居全球之冠

▲ 張家朗、江旻憓及何詩蓓在巴黎奧運奪得2金1銅，獲馬會派1350萬獎金，高居全球之冠。

【巴黎奧運/奧運會/奧運金牌/張家朗/江旻憓/何詩蓓/劍擊/游泳/香港運動員/港隊】在巴黎奧運中，劍擊運動員張家朗、江旻憓已為港隊奪得兩面金牌，「香港女飛魚」何詩蓓亦在200米自由泳中摘下銅牌，3人將獲馬會派發合共1,350萬元獎金！原來港府為了獎勵運動員及促進體育發展，設立「賽馬會運動員獎勵計劃」頒發獲獎運動員獎金，而香港所提供的金牌獎金，是所有參賽國或地區中高居全球之冠。

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巴黎奧運｜金牌獎金上調100萬元

香港運動員屢創佳績，在巴黎奧運至今已奪得2金1銅，並改寫3項香港奧運歷史。張家朗成功衞冕奧運男子花劍金牌；何詩蓓在女子200米自由泳摘銅，加上江旻憓之前在女子重劍取得港隊今屆奧運第一金，改寫3項香港奧運歷史。2金1銅共3面獎牌，香港運動員實在值得驕傲！

本月初，在香港運動員準備遠赴巴黎出賽前，港府宣布，本屆奧運金牌獎金由港幣500萬元上調至600萬元，而香港所提供的金牌獎金，應該是所有參賽國或地區之中最高。

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對於香港向奧運金牌得主給予如此高的獎金，認為可以鼓勵運動員及促進體育發展。馬會行政總裁應家柏表示，「賽馬會運動員獎勵計劃」將向張家朗頒發600萬港元，並按目前的成績，向何詩蓓頒發150萬港元獎金，認為港人對運動員的熱烈支持顯示體育對凝聚社會的重要性，應該加大力度支持體育發展，為香港帶來正能量。

巴黎奧運｜「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」

個人獎金（港元） 團體獎金（港元） 金牌： 600萬 1200萬 銀牌： 300萬 600萬 銅牌： 150萬 300萬 第四名： 75萬 150萬 第五至八名： 37.5萬 75萬

巴黎奧運｜波蘭贈奬金兼送樓

根據《USA TODAY》報道，在這23個奧委會中，金牌得主奬金金額以塞爾維屬最大手筆，金牌奬金約21.5萬美元（約168萬港元）。馬來西亞緊隨其後，獲得約21萬美元（約166萬港元）；至於今屆主辦國法國，金牌得主會獲得約8.6萬美元（約67萬港元）。另外，美國的金牌奬金約3.7萬美元（約29萬港元），德國則約2.1萬美元（約17萬港元），而澳洲只僅得約1.3萬美元（約10萬元）。

其中波蘭奧委會為慶祝參加奧運會100周年，特別制定大禮包獎勵計劃，金牌奬金約6.5萬美元（約51萬港元），再加上高級鑽石和雙人旅行機票作奬品，還獲得一間2房1廳公寓！

巴黎奧運｜23個奧委會金牌得主奬金金額

金牌得主奬金金額 塞爾維亞 約21.5萬美元 （約168萬港元） 馬來西亞 約21.2萬美元 （約166萬港元） 摩洛哥 約20萬美元 （約157萬港元） 意大利 約19.3萬美元 （約151萬港元） 立陶宛 約18萬美元 （約140萬港元） 匈牙利 約15.5萬美元 （約121萬港元） 烏克蘭 約12.5萬美元 （約98萬港元） 科索沃 約10.7萬美元 （約84萬港元） 西班牙 約10.1萬美元 （約79萬港元） 希臘 約9.6萬美元 （約76萬港元） 法國 約8.6萬美元 （約67萬港元） 斯洛文尼亞 約7.5萬美元 （約59萬港元） 波蘭 約6.5萬美元 （約51萬港元） 斯洛伐克 約6.4萬美元 （約50萬港元） 巴西 約6.3萬美元 （約49萬港元） 瑞士 約5.6萬美元 （約43萬港元） 芬蘭 約5.4萬美元 （約42萬港元） 美國 約3.8萬美元 （約29萬港元） 列支敦士登 約2.8萬美元 （約22萬港元） 德國 約2.2萬美完 （約17萬港元） 加拿大 約1.5萬美元 （約11萬港元） 丹麥 約1.5萬美元 （約11萬港元） 澳洲 約1.4萬美元 （約10萬港元）

*資料來源：《USA TODAY》，該媒體根據報道當日匯率，以美元計算後把所有奬金排列。而文中的港幣兌換亦以當刻匯率計算，只作參考。

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