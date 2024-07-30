巴黎奧運｜張家朗江旻憓何詩蓓2金1銅 獲馬會派1350萬獎金高居全球之冠
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 47 分鐘前
【巴黎奧運/奧運會/奧運金牌/張家朗/江旻憓/何詩蓓/劍擊/游泳/香港運動員/港隊】在巴黎奧運中，劍擊運動員張家朗、江旻憓已為港隊奪得兩面金牌，「香港女飛魚」何詩蓓亦在200米自由泳中摘下銅牌，3人將獲馬會派發合共1,350萬元獎金！原來港府為了獎勵運動員及促進體育發展，設立「賽馬會運動員獎勵計劃」頒發獲獎運動員獎金，而香港所提供的金牌獎金，是所有參賽國或地區中高居全球之冠。
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巴黎奧運｜金牌獎金上調100萬元
香港運動員屢創佳績，在巴黎奧運至今已奪得2金1銅，並改寫3項香港奧運歷史。張家朗成功衞冕奧運男子花劍金牌；何詩蓓在女子200米自由泳摘銅，加上江旻憓之前在女子重劍取得港隊今屆奧運第一金，改寫3項香港奧運歷史。2金1銅共3面獎牌，香港運動員實在值得驕傲！
本月初，在香港運動員準備遠赴巴黎出賽前，港府宣布，本屆奧運金牌獎金由港幣500萬元上調至600萬元，而香港所提供的金牌獎金，應該是所有參賽國或地區之中最高。
對於香港向奧運金牌得主給予如此高的獎金，認為可以鼓勵運動員及促進體育發展。馬會行政總裁應家柏表示，「賽馬會運動員獎勵計劃」將向張家朗頒發600萬港元，並按目前的成績，向何詩蓓頒發150萬港元獎金，認為港人對運動員的熱烈支持顯示體育對凝聚社會的重要性，應該加大力度支持體育發展，為香港帶來正能量。
巴黎奧運｜「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」
|個人獎金（港元）
|團體獎金（港元）
|金牌：
|600萬
|1200萬
|銀牌：
|300萬
|600萬
|銅牌：
|150萬
|300萬
|第四名：
|75萬
|150萬
|第五至八名：
|37.5萬
|75萬
巴黎奧運｜波蘭贈奬金兼送樓
根據《USA TODAY》報道，在這23個奧委會中，金牌得主奬金金額以塞爾維屬最大手筆，金牌奬金約21.5萬美元（約168萬港元）。馬來西亞緊隨其後，獲得約21萬美元（約166萬港元）；至於今屆主辦國法國，金牌得主會獲得約8.6萬美元（約67萬港元）。另外，美國的金牌奬金約3.7萬美元（約29萬港元），德國則約2.1萬美元（約17萬港元），而澳洲只僅得約1.3萬美元（約10萬元）。
其中波蘭奧委會為慶祝參加奧運會100周年，特別制定大禮包獎勵計劃，金牌奬金約6.5萬美元（約51萬港元），再加上高級鑽石和雙人旅行機票作奬品，還獲得一間2房1廳公寓！
巴黎奧運｜23個奧委會金牌得主奬金金額
|金牌得主奬金金額
|塞爾維亞
|約21.5萬美元 （約168萬港元）
|馬來西亞
|約21.2萬美元 （約166萬港元）
|摩洛哥
|約20萬美元 （約157萬港元）
|意大利
|約19.3萬美元 （約151萬港元）
|立陶宛
|約18萬美元 （約140萬港元）
|匈牙利
|約15.5萬美元 （約121萬港元）
|烏克蘭
|約12.5萬美元 （約98萬港元）
|科索沃
|約10.7萬美元 （約84萬港元）
|西班牙
|約10.1萬美元 （約79萬港元）
|希臘
|約9.6萬美元 （約76萬港元）
|法國
|約8.6萬美元 （約67萬港元）
|斯洛文尼亞
|約7.5萬美元 （約59萬港元）
|波蘭
|約6.5萬美元 （約51萬港元）
|斯洛伐克
|約6.4萬美元 （約50萬港元）
|巴西
|約6.3萬美元 （約49萬港元）
|瑞士
|約5.6萬美元 （約43萬港元）
|芬蘭
|約5.4萬美元 （約42萬港元）
|美國
|約3.8萬美元 （約29萬港元）
|列支敦士登
|約2.8萬美元 （約22萬港元）
|德國
|約2.2萬美完 （約17萬港元）
|加拿大
|約1.5萬美元 （約11萬港元）
|丹麥
|約1.5萬美元 （約11萬港元）
|澳洲
|約1.4萬美元 （約10萬港元）
*資料來源：《USA TODAY》，該媒體根據報道當日匯率，以美元計算後把所有奬金排列。而文中的港幣兌換亦以當刻匯率計算，只作參考。
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