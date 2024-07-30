巴黎奧運｜張家朗父母支持兒子中四停學追夢　親身捧場直擊最後一分：嚇死囉

▲ 由支持中四停學決定到現在，張家朗父母一直默默支持兒子，成為最大後盾。

【巴黎奧運/奧運會/奧運金牌/張家朗/劍擊/花劍/港隊/香港運動員】27歲「香港劍神」張家朗在巴黎奧運男子個人花劍項目衛冕金牌成功，在決賽擊敗22歲意大利新星Macchi Filippo。張家朗的父母和姊姊也有親臨捧場，直擊兒子後來居上以「決三劍」勝出，張父在賽後接受傳媒訪問時高呼「嚇死囉」，賽前為免影響兒子備戰，個多月沒有聯絡，一見就嚇餐飽！

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3年前的東京奧運因為疫情所限，張家朗一家未能到場，至今年巴黎奧運，爸爸張子倫、媽媽陳雪玲和姊姊終於可以第一次親身到奧運現場支持張家朗。張父賽後接受傳媒訪問時表示，一家人早有默契，已超過一個月沒有聯絡，以免影響兒子的備戰狀態。

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張家朗在八強和決賽都是後來居上反勝，在決賽更打到第二局一度落後12比14，戰至14比14，裁判兩度無法判決，張家朗終以決一劍險勝15：14，成功衛冕金牌。張爸爸揚言「嚇死」，個心都跳出來，心臟難以負荷。他本來已打定輸數，但知道兒子習慣後上，對他反勝有信心，最終獲兒子送給自己一份最大的生日禮物。

▲ 張家朗打算送奧運金牌給爸爸一份最大的生日禮物。（港協暨奧委會）

張家朗曾接受TOPick訪問時表示，爸爸張子倫和媽媽陳雪玲皆是籃球運動員，故遺傳了父母的運動天分。本來父母希望他成為籃球員，但看到張家朗小學四年級時與劍擊運動結緣，也見到他對劍擊有天賦，決定支持兒子玩劍。

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不過，張家朗在直資林大輝中學讀至中四時，有感難以同時兼顧學業與運動，故向家人表示希望停學，專注當全職運動員發展劍擊。起初爸媽對此保留，甚至反對，畢竟在港停學不是常見的事。擔心兒子人生路向，也是人之常情。憑著張家朗對劍擊的熱情、努力，他用了一年行動證明，說服了父母，踏上「少年劍神」之路。

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張家朗在東京奧運取得首面金牌時，張爸爸亦有接受傳媒訪問讚兒子打出水準，以前的他有時較急躁，但在東奧「長大了」。張爸爸稱某程度上兒子是一個內歛的人，「要靠自己，你愈緊張、事情愈難控制」，結果兒子打出成績奧運奪金。張家朗言行得體，為人謙虛，獲不少人讚賞他家教好，證明張爸媽教導有方。

▲ 由支持中四停學決定到現在，張家朗父母一直默默支持兒子。（IG）

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