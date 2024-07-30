巴黎奧運丨李麗珊與張家朗7.29同日奪金　珊珊為「遞耳機」爭獨家訪問解畫

▲ 李麗珊與張家朗都係香港驕傲！

「劍神」張家朗在巴黎奧運男子花劍個人賽決賽，以15比14擊敗意大利劍手馬基，衛冕奧運男子花劍金牌，成為香港史上首位衞冕奧運金牌。

李麗珊張家朗同日奪金

28年前的7月29日，「風之后」李麗珊在美國亞特蘭大奧運，歷史性為香港取得史上第1面奧運金牌，並拋下「香港運動員唔係垃圾」的經典金句。

28年後的同一天，張家朗巴黎奧運再奪下金牌改寫歷史，令全港市民感到振奮！難怪珊珊接受傳媒訪問也笑言應將7月29日定為「香港運動員日」。

▲ 1996年7月29日「風之后」李麗珊憑滑浪風帆項目為香港摘下歷史第1金。

忘記奪金牌日子

在1996年亞特蘭大奧運會，珊珊憑滑浪風帆項目為香港摘下歷史第1金，相隔28年後她換上奧運節目主持身份見證歷史，對於7月29日為香港創下歷史，她直言未有為意，忘記自己這天奪金牌，只記得是家姐的生日，直到同事買了一盒柑和鮮花送給她才知道。

大讚香港運動員堅毅意志

珊珊大讚香港運動員展現了香港人堅毅不屈嘅精神，更指一直見證張家朗衞冕之路，心情非常激動，當年她奪金之後，曾「預言」香港將會陸續出現第2、第3金：「之前講過香港唔會只得1面奧運金牌，今屆終於實現，見證江旻憓、張家朗奪金，就像是一種傳承。」

提到「跳馬王子」石偉雄出局時，她在錄影廠大讚對方克服傷患，表現同樣值得大家欣賞，不少網民對其言論大讚，對此珊珊指石偉雄經歷過很多傷痛，在上屆亞運放棄爭金，去換一個機會拿一張奧運入場券，的確很難取捨。

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對遞耳機訪問一事解畫

另外，提到日前江旻憓奪金後，對方接受圍訪，HOYTV突然遞上耳機疑似爭獨家一事，珊珊表示毫不知情，只知道當時張小倫祝賀對方，主是想恭喜江旻憓，又表示整個過程不是太清楚，大家只想看到Vivian開心一面。

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