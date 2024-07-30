巴黎奧運丨點解TVB可以獨家專訪江旻憓張家朗？　伍家謙爆奧運採訪潛規則

▲ 伍家謙揭奧運採訪潛規則。

【巴黎奧運/江旻憓/微笑劍后/張家朗/劍神/劍撃/重劍/港隊運動員/香港運動員/何振然】「微笑劍后」江旻憓（Vivian）、「劍神」張家朗等香港運動員賽後，TVB每次都可以第一時間與運動員做專訪。

運動員做完TVB專訪後才做HOY TV、有線新聞、ViuTV、NOW TV和香港電台圍訪。

而且更出現江旻憓接受圍訪時，HOY TV更遞耳機讓江旻憓與在香港錄影廠的李麗珊及張小倫進行對話，由此引來ViuTV主持不滿，也惹網民批評，同時也引來網上討論為何TVB總是可以做獨家專訪？

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▲ TVB何振然訪問「微笑劍后」江旻憓。

巴黎奧運丨伍家謙解釋採訪規則

由2002年已當TVB體育記者，今屆巴黎奧運為香港電台任主持伍家謙在社交平台撰長文解釋，伍家謙首先指：

關於奧運，其實好多嘢想寫，不過最近日夜癲倒，瞓醒又想陪下小朋友玩，實在冇乜時間；既然係咁，惟有揀啲簡單啲而大家又可能有興趣嘅嘢，快手寫完就返電視台開工。

網上見到有人問，點解有啲台可以做獨家訪問先？喺呢個問題上面出現好多猜測：係咪夾硬夾走個運動員呀、係咪個受訪者自己揀呀、係咪有指定要答邊個先呀……睇完先醒起，呢啲有關採訪同製作嘅嘢，一般市民大眾未必知道；與其估估下，咁啱小弟又現場採訪過兩屆奧運，就一於當做冷知識咁寫下。

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▲ 伍家謙為香港電台任巴黎奧運主持。

巴黎奧運丨競逐方法有兩種

然後，伍家謙表示奧運採訪有很多規矩，指：

奧運嘅採訪，有規有矩，不得亂來。邊度可以拍片、邊度可以影相、邊度做得訪問，全部清清楚楚；有啲地方影得相唔拍得片，而齋做文字訪問嘅區域就直頭連攝錄器材都唔攞得出嚟。如果喺唔適合嘅地方拍嘢，影咗都唔出得，因為會畀國際奧委會告；輕則口頭警告，重則取消成屆嘅採訪資格。(真係發生過)

啲規矩要解釋起上嚟，其實幾複雜。簡單講，一個比賽場館入面惟一合法做訪問嘅區域，叫做「混合採訪區」(mixed zone)，所有完成比賽嘅運動員係必需經過呢個區域先至返到入後台更衣室嘅。經過還經過，至於停唔停低答你，個選擇權就喺運動員手上。試想像下，超級體壇巨星，全世界記者都想問；如果個個都答，佢可能行一世都未走得出個mixed zone，膀胱爆埋都未返到去驗尿做藥檢，所以，佢哋多數會選擇答頭幾個、有啲見到相熟/嚟自自己地方嘅記者就停低、有啲做完一定要做嘅訪問(下文會講)就直行直過。(所以點解我咁崇拜費達拿，佢真係逐個逐個記者答。倫敦奧運嗰陣佢喺我前面行過咗，本來以為要食白果，點知佢答完下一個記者之後走番轉頭笑住話：「Sorry呀頭先miss咗你，你有咩想問呀？」😍，呢個級數嘅運動員，真係得佢會咁做)

喺呢個前題下，排得越前當然越著數啦。一般嚟講，排第一嘅一定係國際奧委會嘅channel，而且規定咗運動員一定要答；排第二嘅就會係主辦城市嘅個國家嘅官方電視台(例如倫敦嗰陣係BBC，北京奧運就中央台)，至於之後嘅排位就開放自由競逐。競逐方法有兩種：一，畀錢；二，鬥早。

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接著，伍家謙坦言「畀錢」是最簡單方法，稱：

畀錢最簡單直接，只要肯科水畀國際奧委會，個位幾靚都有。入面光纖電掣乜都齊，而且只有你一間專享，其他人想入都唔入得；服務同價錢成正比，所以有意買位嘅電視台會係事前plan定，邊個場館最有機會攞獎，邊個運動員一定要問到唔可以甩，先至決定畀錢買嗰個場館入面嘅mixed zone位。至於一啲筆直少啲，又或者肯畀錢不過抽唔到(嗰啲採訪位數量有限，好多時每個國家/地區都只得一兩個名額，超額就要抽籤，肯畀錢有時都要講下運)嘅電視台，就只能夠叫隊crew早啲入場，希望霸到較前嘅採訪位置喇。嗰啲位一定會排喺畀咗錢嘅人後面，都真係幾後下；又因為嗰度所有記者都入得，亂起上嚟係會同打仗一樣，迫到飛起。其實行到嚟到呢度嗰陣，個運動員可能已經答咗同樣嘅問題幾十次，一般好少停低。

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最後，伍家謙表示：

不過，我哋嘅運動員係好好嘅，見到香港記者，幾乎一定會答；下次睇訪問，大家見到有台一個人單頭問先，有啲就幾十個咪牌堆埋一齊，大概就知咩事。

終於寫完，又要返去開工；一陣喺港台32，#巴黎奧運直擊 見喇。

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