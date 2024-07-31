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致癌習慣丨上班族常見「1習慣」患癌風險激增　醫生揭10大致癌習慣排名

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 25 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【致癌習慣/患癌風險/飲食/上班族/】眾所周知，癌症與我們日常生活環境、習慣與飲食息息相關，有醫生便分享出日常10大不良的致癌習慣排名，當中一項更是「上班一族」常常會做的事。

最新影片:

Sick問識答
【第3號癌症殺手】肝癌年殺1400名港人　醫生列9大症狀示警：1種食物勿吃

台灣腎臟專科醫生洪永祥在Facebook表示經過醫學證實，約有5-10%的癌症來自遺傳，其餘的則多半是生活環境、習慣與飲食造成，所以長年累月的壞習慣往往是導致癌症的最大元兇。為了令大眾提高警覺，他更分享了10項日常致癌習慣的排名，當中「久坐不動」更是排名第二，因此提醒上班人士最好買會升降的辦公桌儘量站著辦公，減少坐梳化看電視時間，且每坐三十分鐘起來伸展與活動。

同場加映: 超級食物｜1種平價食物常遭忽略　可啟動長壽基因更防癌降膽固醇防失智

10大致癌習慣排名

 

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