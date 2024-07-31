致癌習慣丨上班族常見「1習慣」患癌風險激增　醫生揭10大致癌習慣排名

【致癌習慣/患癌風險/飲食/上班族/】眾所周知，癌症與我們日常生活環境、習慣與飲食息息相關，有醫生便分享出日常10大不良的致癌習慣排名，當中一項更是「上班一族」常常會做的事。

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台灣腎臟專科醫生洪永祥在Facebook表示經過醫學證實，約有5-10%的癌症來自遺傳，其餘的則多半是生活環境、習慣與飲食造成，所以長年累月的壞習慣往往是導致癌症的最大元兇。為了令大眾提高警覺，他更分享了10項日常致癌習慣的排名，當中「久坐不動」更是排名第二，因此提醒上班人士最好買會升降的辦公桌儘量站著辦公，減少坐梳化看電視時間，且每坐三十分鐘起來伸展與活動。

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10大致癌習慣排名























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