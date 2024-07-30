劍后餐單｜江旻憓愛下廚分享素食餐單　「微笑劍后」自家製甜品驚艷網民

▲ 江旻憓入得廚房出得廳堂！

【巴黎奧運/微笑劍后/劍后/江旻憓/素食餐單】「微笑劍后」江旻憓（Vivian）愈大愈靚女，數年前還帶點嬰兒肥的她已經十分清秀可人，如今清減了，更顯標緻。熱愛下廚的Vivian經常在社交網分享下廚樂和素食餐單，又會自家製甜品，絕對入得廚房出得廳堂，大家不妨參考一下劍后的飲食餐單，說不定也可以健康地踢走嬰兒肥呢！

其實Vivian於2017年轉為純素飲食，主因是她膝蓋受傷，她希望可以加速康復，所以在飲食結構上改變，自此通過豆腐、豆類、藜麥、堅果和種子來獲取足夠的蛋白質，這些食物還富含維生素和礦物質，支持她的高強度訓練和快速恢復​，亦從而力證素食也能練肌肉。

巴黎奧運｜江旻憓遺傳媽媽強大高顏值基因 微笑劍后Vivian俘虜網民心【多圖】

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巴黎奧運丨江旻憓分享入廚心得

Vivian不時分享煮食片，她的自家製素食餐單絕不單調，而且多元化，現在先盤點她的主餐類別，主要包含大量新鮮的蔬菜和水果，這些食物富含抗氧化劑和纖維，有助於提高免疫力和消化功能​ 。

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「劍后」自家製素食系列

自家製素食｜手撕包菜粉絲

Vivian手拿一個比她頭部還要大的手撕包菜，然後她將菜切片炒熟，再在菜面放上粉絲和數條辣椒，消淡得來又帶點惹味，她還搞笑留言：「好好吃飯，好好睡覺，保持健康。」

▲ 手撕包菜粉絲

自家製素食｜青菜油潑麵

除了拿手炒菜，Vivian還試過自製油潑麵，見她搓好麵粉後，再將粉團拉成油潑麵，煮食後再加入青菜和醬料，看來色香味俱全。

▲ 青菜油潑麵

自家製素食｜乾燒南瓜

Vivian最喜歡以時令食材入饌，她曾分享用乾燒栗子南瓜，見到南瓜煮至乾身，再在上面撒上適量蔥花，Vivian還搞笑稱這個南瓜是「好味的啞鈴」，因為未煮之前，她用南瓜來舉重呢！

▲ 乾燒南瓜

自家製素食｜紅蔥頭蜜汁BB薯仔

「土豆（薯仔）土豆我愛土豆」，Vivian說過自己很喜歡吃薯仔，所以曾製作「紅蔥頭蜜汁BB薯仔」、「甜豆漿土豆配沙蘿蔔」，看起來很好吃的樣子。

▲ 紅蔥頭蜜汁BB薯仔

自家製素食｜芝麻蔬菜絲

Vivian溫馨提示大家，炎熱天氣要早睡早起，祛濕防燥，多吃蔬果，所以她將青瓜、菇菌等切成一條條絲狀，再加入醬料和芝麻，簡單清爽。

▲ 芝麻蔬菜絲

自家製素食｜蒜頭炒飯

在疫情期間，Vivian曾分享用蒜頭和青椒等炒飯，並留言笑說：「蒜頭和彩虹炒飯，把冠狀病毒嚇跑了!!! 哈哈哈。」

▲ 蒜頭炒飯

自家製甜品賣相絕美

除了主食豐富，Vivian製作的甜品更是驚艷網民，因為賣相可媲美市面上買得到的甜品，而她亦似乎很喜歡整甜品，專程標籤「阿憓整餅」來記錄她的自家製甜品系列。

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阿憓整餅｜綠豆糕

Vivian弄的綠豆糕形狀很精緻，是花花造型，網民大讚她的作品高質，還建議她開一個簡單小食甜品節目呢！

▲ 綠豆糕

阿憓整餅｜草莓大福

Vivian的粉絲肯定知道她最愛吃草莓，她曾在新年期間自家製草莓大福，留言謂：「新年吃大福，團團圓圓，幸福甜蜜」當咬開超煙韌的大福，裡面包住紅通通的草莓，令人垂涎。

▲ 草莓大福

阿憓整餅｜草莓香餅

由於熱愛草莓，Vivian弄了美味的香餅，不忘用草莓來裝飾。

▲ 草莓香餅

阿憓整餅｜笑口棗

新年除了製作日式大福，當然少不了中式賀年食品—笑口棗，Vivian還用年花和開心果做伴碟，令笑口棗看起來好看又好吃。

▲ 笑口棗

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