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巴黎奧運｜張家朗江晏憓揚威法國大皇宮　檢視巴黎奧運4大場館

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撰文： 陳家昌

發布時間： 43 分鐘前

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歷史悠久的法國大皇宮，正是張家朗等劍擊港隊的比賽場地。

今屆劍擊港隊共有4人出戰奧運，包括何瑋桁、陳諾思、張家朗、江旻憓，而江旻憓和張家朗分別憑女子重劍及因男子花劍摘下金牌為港爭光，令全港振奮。

在追貼賽果之餘，法國巴黎這個文化氣息濃郁的城市，不少歷史古迹建築物亦十分吸引眼球，例如今次劍擊港隊作賽的法國大皇宮（Grand Palais）便是其中之一。

法國大皇宮

作為今屆奧運的主場地之一，位於巴黎市中心香榭麗舍大道的巴黎大皇宮，原於1900年為巴黎世博會而建，雖並非真正的皇室宮廷，但在巴黎依然是極有代表性的歷史地標。

大皇宮採用了當時最先進的建築技術，富麗堂煌的宏偉中殿，使用超過6,000噸鋼材建成，典雅的玻璃穹頂最為聞名於世。

大皇宮今年完成了修繕工作，迎接巴黎奧運會。(官網)



歷史悠久的大皇宮，曾舉辦過各種不同的體育賽事、藝術活動及知名品牌時裝展，包括2010年世界擊劍錦標賽，它曾舉辦過的藝術展覽，參展的藝術家遍布全世界，接待訪客超過200萬。

大皇宮今年完成了修繕工作後，在巴黎奧運會之後，將於2025年春季完全開放，繼續迎接承辦各樣的文化活動，包括之後的殘奧會，及巴塞爾藝術展（Art Basel）巴黎展會都會在大皇宮中殿舉進行。

地址：巴黎75省75008
交通：Franklin D. Roosevelt station（地鐵1號線）、Invalides（RER C線、地鐵8號線和13 號線）

艾菲爾塔體育場

今屆巴黎奧運另一主場館是艾菲爾塔體育場（Eiffel Tower Stadium），這地標不止對巴黎人，對全世界都不感陌生，巴黎每逢重大慶祝活動，都是最佳場所，如7月14日的傳統煙花秀，或世界杯決賽日，都會有成千上萬人聚集於此。

艾菲爾塔體育場是為今年巴黎奧運臨時興建，比賽後便會拆卸。(官網)

南側莊嚴肅穆的軍事學院與塞納河畔的艾菲爾鐵塔交相輝映，奧運會期間，艾菲爾鐵塔前戰神廣場將臨時建造一個室外體育場，舉辦沙灘排球和盲人足球比賽，跟坐落在霞飛廣場的巴黎大皇宮，均成為奧運場館。

地址： Pl. Jacques Rueff, 75007

交通：Bir-Hakeim（6號線）；Champ de Mars Tour Eiffel （RER C線 ）

凡爾賽宮

凡爾賽宮（Chateau De Versailles）是世界著名的宮殿，也是法國的標誌性建築之一。凡爾賽宮最初只是狩獵行宮，1682年路易十四將法蘭西宮廷從巴黎遷往凡爾賽，之後就成為法國皇室的中心。1883年起，凡爾賽宮以其宏偉的花園成為國家博物館，向公眾開放。1979年，凡爾賽宮被列入聯合國教科文組織《世界文化遺產名錄》。

凡爾賽宮成為舉辦奧運比賽的場地之一。(官網)

2024年巴黎奧運會期間，凡爾賽宮成為舉辦奧運比賽的場地之一。在大運河以西的Etoile Royale廣場、皇宮花園的中心位置，將臨時搭建一個擁有兩側看台的臨時比賽場地，舉辦馬術三項賽中的兩個項目比賽（盛裝舞步測試賽和場地障礙賽），還有盛裝舞步賽和場地障礙賽賽事（奧運會和殘奧會）。個人和團體三項賽的越野賽將沿著大運河進行，而現代五項的比賽則在凡爾賽宮舉行。

地址：Place d'Armes, 78000 Versailles

交通：Versailles-Rive-Gauche站（RER C線）

水上運動中心

專為2024年巴黎奧運會打造的永久性體育場館中，何詩蓓出戰的水上運動中心（Olympic Aquatics Centre）是僅有的兩個場館之一，另一個是勒布爾歇運動攀巖館（Le Bourget Climbing Wall）。水上運動中心將承辦花樣遊泳、跳水和水球比賽。

水上運動中心是專為2024年巴黎奧運會打造的永久性體育場館。(官網)

水上運動中心與法蘭西體育場相鄰，兩座場館之間相隔著一條A1高速公路，可通過人行天橋到達另一個場館。對於嚴重缺乏體育設施的塞納聖但尼地區來說，是一項非常有意義的公共投資。

它是一座低碳化場館，所有建築材料均為生物基材料。木質結構和屋頂框架經過精心設計，與周圍綠地完美融合。5,000平方米的屋頂覆蓋著光伏板，是法國最大的城市太陽能發電場之一，為中心提供所需能源。

水上運動中心採用了新型模塊化結構，奧運會期間可以容納5,000位觀眾。奧運會結束後，場館容量縮減至2500人，將用於舉辦各種社區活動和賽事，如舉辦大型國內和國際體育賽事，滿足當地和法國泳壇的需求。

地址：345 Av. du Pr?sident Wilson, 93200 Saint-Denis

交通：Saint-Denis -Porte de Paris （地鐵13號線）

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