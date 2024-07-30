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巴黎奧運｜跳水選手上岸即沖身？背後理由原來超重要　揭秘奧運跳水2大迷思【附8個奧運冷知識】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 35 分鐘前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【巴黎奧運／Tom Daley／跳水／沖身】巴黎奧運進行得如火如荼，很多港人不惜「捱更抵夜」，都要支持香港運動員出戰，比賽精彩又緊張。早前英國跳水王子戴利（Tom Daley）便為了兒子重投體壇，更獲得銀牌。在觀看跳水比賽時，身為觀眾不時會發現場內有很多奇特設備和運動員的習慣，原來跳水運動員上岸後沖身可能是奪獎關鍵！以下將會一一揭曉！

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上岸後沖身為保溫

綜合外媒報道，跳水選手通常在完成比賽後會到沖身區沖水，甚至有些會浸在熱池裡面，到底為甚麼跳水選手明明已經全身濕透，上水後仍要沖身或浸泡身體？正如觀眾可見，一般跳水運動員穿著的泳衣或泳褲遮蔽身體的面積很小。根據國際規範，跳水泳池的水溫，不能低於華氏78.8度（約攝氏26度）。

故此，當跳水運動員從池中上來，泳池的溫度和室溫之間的溫差會讓全身濕透的運動員感到不適，有可能會導致他們肌肉過度緊繃或抽筋，也有可能會影響他們快速地做出準確又高難度的跳水動作。為了避免他們會因為身體不適而影響跳水表現，故此當跳水運動員在等候下一輪比賽開始期間，會透過淋浴和浸在暖水池裡面保持肌肉溫暖和柔軟，同時緩和緊張感。

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小毛巾吸水防跣手

此外，不少跳水運動員身上必備小毛巾，這塊小毛巾與一般抹身毛巾不同，是由高度吸水的布料「chamois」製成，吸水力較強，幫助他們更快抹乾身體，一方面能夠有效調節運動員的體溫，同時可以讓他們盡可能保持乾燥，好讓他們在比賽時能夠抓緊雙腿，減低因手滑而失誤的風險。

相關文章：巴黎奧運｜何詩蓓童年展天賦曾獲譽「世界級選手」　重溫女飛魚奧運奪獎之路

8大奧運冷知識

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