飲食攻略｜研究發現1款零食預防蛀牙　牙醫揭3大護齒成分極關鍵

▲ 研究發現1款零食預防蛀牙，牙醫揭3大護齒成分極關鍵。

【零食／蛀牙／護齒／甜食／零食／朱古力／可可鹼】糖果朱古力一般給人印象都容易誘發蛀牙，但原來適當食用朱古力，竟然有護齒功效？有牙醫就指出，研究發現朱古力中3大成分，可有效從3方面維持口腔及牙齒健康，其中含量高於1個數值的巧克力，護齒效果更佳之餘，營養亦更好。

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台灣牙醫林佩瑩日前於診所facebook專頁「草屯安馨牙醫診所」指出，美國科學家研究發現，食用朱古力可有助預防蛀牙，其中與朱古力含有的3種成分相關：

朱古力3大護齒成分

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醫生拆解5大護齒習慣

林醫生強調指，食朱古力護齒的關鍵在於選擇正確產品，其中可可含量高於70%的朱古力營養素較高之餘，亦更能夠降低蛀牙的風險。不過即使如此，朱古力仍含有糖分，因此建議要適量食用，否則恐會產生反效果。除此之外，想要保護牙齒健康，以下5大護齒習慣亦同樣重要：

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4類護牙食物

台灣「沐光美學牙醫診所」早曾於其Facebook專頁分享4類對口腔健康有益的食物，包括奶酪類食物和深海魚類等，所含的營養素均有益牙齒健康，讓大家「吃」出強健的牙齒：

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奶酪類食物： 奶酪、乳製品的鈣質，對於骨骼發育和健康都很有幫助，定量食用可以強化骨質密度，照顧牙齒和齒槽骨。此外，奶酪類食品內含有的「酪蛋白」，可以強化牙齒的健康，保護珐瑯質。

奶酪、乳製品的鈣質，對於骨骼發育和健康都很有幫助，定量食用可以強化骨質密度，照顧牙齒和齒槽骨。此外，奶酪類食品內含有的「酪蛋白」，可以強化牙齒的健康，保護珐瑯質。 深色蔬菜： 蔬果類原型食物富含水和「膳食纖維」，不但對身體有益，也因食用時需要更多咀嚼，因而刺激唾液分泌。三餐吃足夠深色蔬菜，也能夠進一步抑制口腔細菌產生。

蔬果類原型食物富含水和「膳食纖維」，不但對身體有益，也因食用時需要更多咀嚼，因而刺激唾液分泌。三餐吃足夠深色蔬菜，也能夠進一步抑制口腔細菌產生。 深海魚類： 進食適量深海魚可為身體提供豐富的Ω-3脂肪酸，避免身體出現發炎反應，也可以稍微預防「牙周發炎」的狀況。此外，深海魚含充足的維他命D，根據美國醫學研究證明，牙齦細胞可以在維他命D的幫助下進一步抑菌。

進食適量深海魚可為身體提供豐富的Ω-3脂肪酸，避免身體出現發炎反應，也可以稍微預防「牙周發炎」的狀況。此外，深海魚含充足的維他命D，根據美國醫學研究證明，牙齦細胞可以在維他命D的幫助下進一步抑菌。 綠茶：綠茶內含「抗氧化劑」可助抑菌，而茶葉中的氟化物則可鞏固珐瑯質，適量飲茶可稍微預防蛀牙。不過，建議愛喝茶的朋友應選擇無糖茶，才不會讓糖分再度酸蝕牙齒。

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