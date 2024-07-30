聲夢小花丨詹天文棄海外國際知名音樂學府升學　Windy為兩個原因選擇到廣州讀書

▲ 詹天文棄到國際知名音樂學府伯克利音樂學院升學，選擇到廣州星海音樂學院繼續學業。

聲夢小花詹天文（Windy）是本屆DSE考生，早在放榜前，獲得國際知名音樂學府Berklee College of Music（伯克利音樂學院）取錄，而且更有獎學金。

到7月17日放榜當日，Windy收成績單後接受TOPick訪問表示，對自己的DSE成績滿意，稱：「睇番成績表，有幾科嘅分數比預期高少少，我係覺得開心和感恩，自己對呢個成績表都感到滿意，當然係可以做得更加好啦。」

同時，Windy被問揀科的心水，回應：「我會揀番音樂或者music business，都想響音樂上繼續深造，可能大家覺得我會讀Berklee（伯克利音樂學院），但睇到今日嘅成績，我反而有更多嘅選擇以及學校作挑選。」

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▲ 詹天文最終選擇到廣州讀書。

Windy選擇讀星海

「皇帝女唔憂嫁」的Windy在昨晚於個人社交平台揭曉最終決定，她上載位於廣州的星海音樂學院錄取通知書及入學指南，寫道：

我很感恩也非常榮幸能同時被本港、內地和美國的幾間大學錄取，這段時間也一直在糾結於如何選擇和取捨，似乎每一個選擇都有利有弊。父母和師長對我說：「選Berklee College of Music吧！那裏可是學流行樂最頂尖的學府。」同學和朋友們對我說：「就留在香港讀書吧！方便我們經常見面聚會。」同行和有些監製對我說：「可以去內地讀音樂學院啊！目前內地的流行樂創作和發展勢頭都不錯。」大家都在把自己的經驗和想法傳遞給我。

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邊讀書邊做歌手

Windy表示聽完各方意見後，她問自己：「想要甚麼呢？」然後指，因為在香港生活了18年，自己也很想在大學時期去體驗其實城市生活，以找尋更多不同的音樂元素，體驗不一樣的校園氛圍和生活，指：

所以我沒有選擇留港升學；另外我知道去Berklee應該是對我學習背景來說的最佳選擇，因為它幾乎是全球最top的流行樂和爵士樂的學習基地，在那裡能學習到更多元化的音樂技能。但是，一方面可能我的胃還沒準備好，還未能接受到日日西餐的生活（這不是最重點哈哈哈）另一方面，我覺得自己的狀態並未完全準備好去迎接一個全新且陌生的環境，也不想完全放棄目前學生歌手的身份。而我相信邊學習、邊實踐，應該是走音樂這條路最好的狀態。

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最後，她表示：

父母也很尊重我的決定，我會先在這間音樂高校好好打好根基，跟國內優秀的歌手和老師學習，等我的專業技能學得更紮實的時候，再去其它國家繼續深造，相信那時的我內心會更強大、各方面也都會準備得更充分。 根據資料，星海音樂學院創辦於1957年，是中國華南地區唯一的高等音樂專業高等藝術院校，在1985年改名為名為星海音樂學院，內地歌手周筆暢也是於該校畢業。

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