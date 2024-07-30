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巴黎奧運｜東瀛遊為港隊35位運動員打氣　贈全年免費沖繩酒店住宿

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撰文： 王明芳

發布時間： 41 分鐘前

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熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

東瀛遊為港隊35位運動員打氣， 贈全年免費沖繩酒店住宿。

【巴黎奧運/奧運會/東瀛遊／港隊／日本沖繩／溫泉酒店】不論得奬與否，運動員同樣付出了百分百的努力。東瀛遊為慶祝港隊奪得佳績及為香港運動員打氣，特意向所有出戰巴黎的35位香港隊運動員，贈送全年免費入住日本沖繩溫泉度假酒店，希望為運動員賽後提供一個輕鬆度假之旅。

東瀛遊為港隊35位運動員打氣。（東瀛遊圖片）

雖然賽事仍未完結，但每位代表香港出戰的運動員，他們付出的努力和心血，在香港人心中已經贏了！東瀛遊為慶祝港隊奪得佳績及為港隊運動員打氣，特意向所有出戰巴黎的35位香港隊運動員，贈送全年免費入住東瀛遊旗下位於日本沖繩的「逸の彩ホテル溫泉酒店」，希望可以為每位出戰的港隊運動員，賽後提供一個輕鬆度假之旅，亦讓運動員放鬆，繼續為夢想奮鬥。

巴黎奧運｜2024巴黎奧運港隊賽程一覽　直播時間表/出賽名單/焦點賽事【不斷更新】

 

東瀛遊主席袁文英先生表示：「無論是江旻憓、張家朗、何詩蓓、石偉雄，以至每一位出戰的運動員表現出來的香港精神，不論輸贏，都是我們心中的第一。贏到世一固然開心，即使無緣奪獎都不用氣餒，祝願年青人繼續為夢想奮鬥！」

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