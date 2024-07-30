巴黎奧運｜東瀛遊為港隊35位運動員打氣 贈全年免費沖繩酒店住宿
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撰文： 王明芳
發布時間： 41 分鐘前
【巴黎奧運/奧運會/東瀛遊／港隊／日本沖繩／溫泉酒店】不論得奬與否，運動員同樣付出了百分百的努力。東瀛遊為慶祝港隊奪得佳績及為香港運動員打氣，特意向所有出戰巴黎的35位香港隊運動員，贈送全年免費入住日本沖繩溫泉度假酒店，希望為運動員賽後提供一個輕鬆度假之旅。
雖然賽事仍未完結，但每位代表香港出戰的運動員，他們付出的努力和心血，在香港人心中已經贏了！東瀛遊為慶祝港隊奪得佳績及為港隊運動員打氣，特意向所有出戰巴黎的35位香港隊運動員，贈送全年免費入住東瀛遊旗下位於日本沖繩的「逸の彩ホテル溫泉酒店」，希望可以為每位出戰的港隊運動員，賽後提供一個輕鬆度假之旅，亦讓運動員放鬆，繼續為夢想奮鬥。
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東瀛遊主席袁文英先生表示：「無論是江旻憓、張家朗、何詩蓓、石偉雄，以至每一位出戰的運動員表現出來的香港精神，不論輸贏，都是我們心中的第一。贏到世一固然開心，即使無緣奪獎都不用氣餒，祝願年青人繼續為夢想奮鬥！」
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