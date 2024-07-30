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反恐首案｜屠龍小隊等人涉串謀殺警　控方結案指擲汽油彈屬恐怖主義行為

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 17 分鐘前

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被告劉佩凝續准保釋候訊。（資料圖片）

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日民陣遊行路線放置炸彈及殺警案，被控串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，控方今（30日）作結案陳詞。控方指，串謀者只要知道協議目的及自己的角色便足夠，同謀者可以互不相識，亦不用知道他人角色；擲汽油彈和破壞公共設施亦是恐怖主義行為。

7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

控方外聘主控大律師周凱靈指，首罪「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」是指，把炸彈放在公眾地方或政府建築物，意圖令人死亡或身體遭受嚴重傷害。交替控罪「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸罪」與首罪相似，指相當可能危害生命或對財產造成嚴重損害。就第3項謀殺罪，控方指，有意圖令對方可能受到嚴重傷害便已足夠。

就劉佩凝被控的串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪，周指控罪中的恐怖主義行為不一定要與炸彈和槍的計劃有關聯，擲汽油彈和破壞公共設施亦是恐怖主義行為。

周強調，串謀是指不合法的協議，串謀者只須知道自己的角色及協議的目的，同謀者可以互不相識，亦不用知道他人角色，即使目的最終沒有實行亦可。

被告李家田作供時指，被捕時遭數名警員施襲，以及行水刑之後有警員教他記住一些事回答錄影會面的問題。控方著陪審團思考「佢喺會面紀錄嘅神態，似唔似俾人打咗30至45分鐘去錄取？」

周指，據控方證人彭軍壕的證供，彭稱與吳智鴻於12月7日，在華仁書院組裝炸彈期間有電池盒融化，故著賴振邦帶後備電池盒前來，在等候賴到來時彭曾抽煙。周表示，現場發現的煙頭有彭的DNA，證明了彭稱等候賴到來的說法。

周引述軍火專家報告指，2個爆炸裝置以筲箕盛載，驗出內有高敏感度的炸藥，爆炸裝置內有經改裝的手機，或可以由電話遙距引爆炸彈，炸彈威力可致400米範圍內的人傷亡。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣

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