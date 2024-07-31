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弱勢社群｜尼泊爾婦獨力照顧子女及兩老　言語不通從未獲社區支援壓力爆煲

醫健人物

撰文： 吳霆俊

發布時間： 1 小時前

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調查發現，即使平均居港超過 20 年，仍有逾半被訪者指對能在社區找到合適的公共服務欠缺信心，10分滿分僅評得1至5分。（iStock圖片）

隨年紀漸長，長者需要的照顧支援就愈多，除日常起居飲食與護理，陪診及上門復康服務亦十分重要。縱使社區內有，不同服務機構，惟部分少數族裔因不識字或語言不通，無法尋求適切支援，只能獨自承受沉重的照顧及醫療負擔。不但患者手足無措，照顧者的壓力亦倍增。

陪診接放學分身乏術極辛苦

尼泊爾婦女Ameena和Nanda既是母親亦是護老者，50歲的Ameena已是3孩之母，同時要照顧年屆70的父母。父母皆患長期病如哮喘、高血壓、糖尿病等，需不時進出醫院，她亦要陪診。繁忙日程使她深感壓力，更試過因太忙而忘記帶父母覆診。她坦言本來對於社會福利如醫療券、樂悠咭等資訊一無所知，更擔心父母因語言隔閡而無法適應主流長者服務。

照顧兩老及子女已佔據Nanda所有時間，她幾乎沒有私人時間放鬆。（梁偉榮攝）

Nanda則年僅33歲，需同時照顧2位子女及年近80的老爺奶奶。她只能趁子女上學時陪兩老到醫院覆診，惟輪候時間長且難以控制，有時等到超過放學時間，她分身乏術，只好靠朋友幫忙接送及照顧一對子女。「但朋友也不是經常有空，有時要支付額外費用作留校托管，但這同時令我的經濟負擔更大。」

8成少數族裔從未使用主流長者服務

基督教服務處去年11月至今年4月進行一項「少數族裔長者使用主流服務調查」，以問卷形式訪問200名60歲或以上的南亞及東南亞裔長者，及50名護老者，以了解在港少數族裔使用主流服務的現況與需求。調查發現，逾8成人從未使用主流長者中心服務，近3成人指因語言障礙影響求助。當中亦有約1成半人表示平日及周末均需花逾6小時照顧長者，認為「護送服務」、「日間看顧」及「家居清潔」支援屬首三項最迫切的服務需求。

部分少數族裔因不識字或語言不通，無法尋求適切支援，只能獨自承受沉重的照顧及醫療負擔，壓力倍增。

支援計劃轉介成曙光

護老者壓力沉重，言語不通的長者更能無助。只懂尼泊爾語，今年79歲的Thapa 5年前因病行動不便，需要陪診服務，卻不知社區有何支援服務，當時就連需要一張輪椅，也不知從可申請。幸而及時遇上「耆望—少數族裔長者支援計劃」，經轉介至住處附近的長者中心，不但成功借輪椅，更申請到上門職業治療服務。不過，即使有渠道找專業支援，無奈部分服務卻因語言隔閡，不得不放棄申請。「如護送服務的職員只懂中英語，我卻只懂尼泊爾語，最終就沒有申請此服務。」

5年前因病行動不便需借輪椅，Thapa 卻對社區服務及資源一無所知，無從入手。（梁偉榮攝）

計劃除了補足服務缺口，更連結一群照顧者互相支持。Nanda坦言藉計劃認識更多同路人，學習與長者溝通的技巧之餘，亦可接收更多有關社會服務的資訊。即使將來面對任何問題，都有渠道可求助，大大減輕照顧壓力。

呼籲業界增人手設翻譯消障礙

基督教服務處躍動晚年及社區照顧服務服務總監曾婉姬續解釋，「耆望—少數族裔長者支援計劃」自2016年啟動，已擴展至深水埗、油尖旺及九龍城區，除了60歲以上的南亞裔及東南亞裔長者，更涵蓋照顧者。除了轉介，服務更包括電話諮詢、外展、長者或照顧者互助小組、多元文化活動等，盼可協助少數族裔融入主流社會，照顧其身心需求。

躍動晚年及社區照顧服務服務總監曾婉姬指，現時有部分社福機構增設少數族裔地區大使，惟為數不多，覆蓋的地區較少，她期望業界可聘請更多人手，擴展服務範圍。（梁偉榮攝）

縱使有計劃支援，但她認為社會仍需繼續增設支援少數族裔長者的服務，一方面加強少數族裔的認知和信心，另一方面更需加強銜接至主流服務。針對少數族裔最關注的語言隔閡問題，她建議政府與機構可提供多語音服務資訊消除障礙；至於提供長者服務的業界人士或社福機構，她認為宜加強入門培訓及多元文化敏感度訓練，並彈性運用資源聘請少數族裔同工，以連繫更多有需要人士。

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