搭飛機穿搭｜搭飛機勿穿3種衣著輕則禁止登機重則受傷　空姐拆解上機禁忌穿搭

▲ 搭飛機勿穿3種衣著，輕則禁止登機重則受傷，空姐拆解上機禁忌穿搭。

【飛機／搭飛機穿搭／搭飛機禁忌／旅行】不少港人都喜歡去旅行，坐飛機時多以舒適的衣著為主。不過，有空姐在英國媒體撰文稱，有3種穿搭不適合搭飛機，她更直言，輕則可能被禁止登機，重則令自身受傷，呼籲旅客要多加留意。

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一名空姐近日在英國《太陽報》撰文表示，有同事認為航班乘客不應穿短褲、裙子或T恤，甚至有研究指出上述穿著，容易從飛機座椅上感染細菌。不過，該名空姐解釋，航空公司會確保飛機座椅保持衛生乾淨，所以不存在感染細菌說法，但是一般航班溫度較低，所以衣著不應太過清涼。當然，如果乘客覺得穿上短褲、裙子或T恤才感到舒服，就沒有問題。

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報道引述了不同專家，分享乘搭飛機時「千萬不能穿」的衣著，包括短褲、緊身衣物、高踭鞋、瑜珈褲、人字拖鞋及牛仔褲。網紅空少Tommy Cimato就曾指出，機艙座位並非定期清潔，因此穿著短褲或短裙便會更容易接觸到細菌，不建議穿短褲；空姐Andrea Fischbach曾在受訪時分享，乘搭飛機時身穿任何緊身或對皮膚造成壓力的衣服，都有可能導致抽筋、腫脹，甚至在之後引起疼痛，因此不建議乘客穿著；另有專家稱，這種穿搭在發生意外時穿上，更可能增加死亡機率。

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3種上機禁忌穿搭

對此，她還建議，乘客盡量切勿有以下3種穿搭，否則有可能會被禁止登機，而更嚴重是導致自身受傷。

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另外，該名空姐還提到，每次出勤時都會帶同小腰包，當作旅行袋，內有牙膏和其他日常用品，在其他國家休息外出時，都可以繼續帶。同時，旅行餐具套裝亦非常實用，包括刀叉、湯匙、飲管和筷子，因為有時酒店房間沒有餐具，旅行餐具套裝就能幫到住客。

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飛機易染皮膚病

事實上，飛機上有不少衛生黑點。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指出，於航機上感染皮膚病情況時有發生，主因多為上一位乘客本身帶菌，如座位未經徹底消毒便讓下一位乘客使用，便有機會傳染。

陳醫生認為，最直接有效的方法是減少皮膚與座位直接接觸，避免穿熱褲或短裙固然是方法之一，但如果考慮到女士穿著品味或天氣情況，就坐前以毛氈或外套覆蓋座位亦可有效減少被感染機會。

飛機5大衛生黑點

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