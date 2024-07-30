  • 28°C
香港時間 : 2024730日 (二) 17:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

搭飛機穿搭｜搭飛機勿穿3種衣著輕則禁止登機重則受傷　空姐拆解上機禁忌穿搭

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 42 分鐘前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

搭飛機勿穿3種衣著，輕則禁止登機重則受傷，空姐拆解上機禁忌穿搭。

【飛機／搭飛機穿搭／搭飛機禁忌／旅行】不少港人都喜歡去旅行，坐飛機時多以舒適的衣著為主。不過，有空姐在英國媒體撰文稱，有3種穿搭不適合搭飛機，她更直言，輕則可能被禁止登機，重則令自身受傷，呼籲旅客要多加留意。

最新影片推介：

Healthy Life
Healthy Life｜食飯可以零負擔？　營養師拆解低GI米飯原理　列4大好處+教整2食譜

一名空姐近日在英國《太陽報》撰文表示，有同事認為航班乘客不應穿短褲、裙子或T恤，甚至有研究指出上述穿著，容易從飛機座椅上感染細菌。不過，該名空姐解釋，航空公司會確保飛機座椅保持衛生乾淨，所以不存在感染細菌說法，但是一般航班溫度較低，所以衣著不應太過清涼。當然，如果乘客覺得穿上短褲、裙子或T恤才感到舒服，就沒有問題。

更多相關報道：搭飛機穿搭丨搭飛機千萬別穿6大衣著　專家：穿這1種褲隨時致命

報道引述了不同專家，分享乘搭飛機時「千萬不能穿」的衣著，包括短褲、緊身衣物、高踭鞋、瑜珈褲、人字拖鞋及牛仔褲。網紅空少Tommy Cimato就曾指出，機艙座位並非定期清潔，因此穿著短褲或短裙便會更容易接觸到細菌，不建議穿短褲；空姐Andrea Fischbach曾在受訪時分享，乘搭飛機時身穿任何緊身或對皮膚造成壓力的衣服，都有可能導致抽筋、腫脹，甚至在之後引起疼痛，因此不建議乘客穿著；另有專家稱，這種穿搭在發生意外時穿上，更可能增加死亡機率。

按圖即睇：

點擊圖片放大
+11
+10

3種上機禁忌穿搭

對此，她還建議，乘客盡量切勿有以下3種穿搭，否則有可能會被禁止登機，而更嚴重是導致自身受傷。

點擊圖片放大
+6
+5

另外，該名空姐還提到，每次出勤時都會帶同小腰包，當作旅行袋，內有牙膏和其他日常用品，在其他國家休息外出時，都可以繼續帶。同時，旅行餐具套裝亦非常實用，包括刀叉、湯匙、飲管和筷子，因為有時酒店房間沒有餐具，旅行餐具套裝就能幫到住客。

同場加映： 機上惡菌丨搭飛機2大位置小心染惡菌 資深機組人員分享5招自保

飛機易染皮膚病

事實上，飛機上有不少衛生黑點。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指出，於航機上感染皮膚病情況時有發生，主因多為上一位乘客本身帶菌，如座位未經徹底消毒便讓下一位乘客使用，便有機會傳染。

陳醫生認為，最直接有效的方法是減少皮膚與座位直接接觸，避免穿熱褲或短裙固然是方法之一，但如果考慮到女士穿著品味或天氣情況，就坐前以毛氈或外套覆蓋座位亦可有效減少被感染機會。

飛機5大衛生黑點

點擊圖片放大
+6
+5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

飛機飲品｜搭飛機勿飲1款飲品　空姐警告：恐增不安感致精神緊張
11:43 2024/06/27
飛機飲品｜搭飛機勿飲1款飲品　空姐警告：恐增不安感致精神緊張
飛機衛生｜空姐曝搭飛機　千萬不要用廁所紙巾　1個原因隨時染病
10:59 2024/06/21
飛機衛生｜空姐曝搭飛機　千萬不要用廁所紙巾　1個原因隨時染病
飛機毛巾｜搭飛機千萬別亂用毛巾　機師揭清潔内幕：就算洗過也超噁心
18:01 2024/06/18
飛機毛巾｜搭飛機千萬別亂用毛巾　機師揭清潔内幕：就算洗過也超噁心

你可能感興趣

飛機飲品｜搭飛機勿飲1款飲品　空姐警告：恐增不安感致精神緊張
11:43 2024/06/27
飛機飲品｜搭飛機勿飲1款飲品　空姐警告：恐增不安感致精神緊張
飛機衛生｜空姐曝搭飛機　千萬不要用廁所紙巾　1個原因隨時染病
10:59 2024/06/21
飛機衛生｜空姐曝搭飛機　千萬不要用廁所紙巾　1個原因隨時染病
飛機毛巾｜搭飛機千萬別亂用毛巾　機師揭清潔内幕：就算洗過也超噁心
18:01 2024/06/18
飛機毛巾｜搭飛機千萬別亂用毛巾　機師揭清潔内幕：就算洗過也超噁心
健康問題 養生 網絡熱話

最高瀏覽

張家朗｜張家朗戴上價值10萬首飾出戰 呢條手鏈象徵增強勇氣和正能量
張家朗｜張家朗戴上價值10萬首飾出戰 呢條手鏈象徵增強勇氣和正能量
巴黎奧運｜「劍神」張家朗決一劍取勝　衛冕摘金
巴黎奧運｜「劍神」張家朗決一劍取勝　衛冕摘金
急症室最長等候時間（07月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月30日 時間12:05）
巴黎奧運｜何瑋桁32強止步激動落淚 沉澱後首發文：我已經盡咗力…
巴黎奧運｜何瑋桁32強止步激動落淚 沉澱後首發文：我已經盡咗力…
巴黎奧運｜乒乓混雙四強夜晚10點打　李靜點解冇響場邊督師？
巴黎奧運｜乒乓混雙四強夜晚10點打　李靜點解冇響場邊督師？