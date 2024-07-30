兒童近視｜蔡司藉理大專利技術研近視控制鏡片　減慢兒童近視加深速度達6成

▲ 蔡司藉理大專利技術研近視控制鏡片，減慢兒童近視加深速度達6成。（朱永倫攝）

兒童近視問題日益嚴重，蔡司視光護理採用理工大學專利發明同心多環近視管理技術（DISC），研發「MyoCare兒童近視控制眼鏡鏡片」，增設一組專門光學微結構投射影像至視網膜前，產生「正向光學離焦」訊號，以天然、非侵入性技術減慢近視兒童及青少年近視加深速度達逾6成；近9成人佩戴鏡片1年後有效減慢近視加深。

理大眼科視光學院授權蔡司採用其專利DISC技術（DISC），研發出MyoCare兒童近視控制鏡片，與蔡司單光鏡片相比，佩戴一年及半年分別有效減慢近視加深速度48及63%，並分別減慢眼軸增長達41及77%。蔡司亦在2024年進行為期12個月的研究報告，顯示近9成配戴MyoCare鏡片兒童有效減慢近視加深。

▲ 蔡司藉理大專利技術研近視控制鏡片，減慢兒童近視加深速度達6成。（朱永倫攝）

理大眼科視光學院副教授謝欣然稱，鏡片採同心圓環設計，在一般矯正近視光學結構外，增設一組專門光學微結構，兩者在鏡片表面交替排列，一方面從矯正區域投射影像到視網膜上，提供清晰影像，另一方面將影像投射至視網膜前，產生「正向光學離焦」訊號，藉眼睛天然的正視化回饋機制，減慢近視患者眼軸生長，亦確保所有視覺角度維持預期矯視及近視離焦，並強調技術為非侵入性、無明顯副作用。

蔡司銷售及服務總監（香港及澳門）陳兆龍指，產品價格約為1500至3000元一副 ，視乎佩戴者需要、物料等而定，6至18歲、1200度近視及600度散光以下發育中的兒童及青少年均適用，但建議每3個月驗眼一次，盡快配精準度數眼鏡作矯正。他亦透露，產品於2022年推出市場，首年已售出約100萬副。

謝欣然又指，近視問題在香港甚至亞洲非常普遍，預料2050年全球一半人口患上近視，而隨着兒童傾向觀看近距離事物、用眼習慣不佳，又缺少户外活動，情況只會日益嚴重。他強調，近視亦有機會提升老年患青光眼、視網膜脫落等併發症機會而致盲，故有必要於初期介入、控制近視。

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記者：梁凱婷