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長壽秘密｜一日一餐更長壽？研究揭最理想BMI指數　醫生公開長壽3大貼士

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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一日一餐更長壽？研究揭最理想BMI指數。

【一日一餐／長壽／飲食／BMI】吃得好、睡得好就能夠長壽？一日一餐的飲食方法一直以來都備受爭議，有人指長期挨餓會導致胰島素失調，容易患上糖尿病；亦有人指出長期空腹會導致膽汁積聚，加速膽石形成。台灣有醫生便提倡「一日一餐」，整天保持輕微飢餓感，居然比一般吃足三餐的人更長壽，更公開「上帝最鍾愛的體型」，供大眾參考。

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【第3號癌症殺手】肝癌年殺1400名港人　醫生列9大症狀示警：1種食物勿吃

最長壽BMI值為23至25

台灣神經內科方識欽醫生在當地健康節目《小宇宙大爆發》提倡「1天1次全餐法」，指出每天只吃晚餐能夠更長壽，達致穩定血糖和預防癌症的功效。方識欽引用英國研究，指75歲以下人士，BMI指數23的人是「上帝最鍾愛的體型」，是最長壽的BMI值。而75歲以上人士BMI指數就維持在25最為理想。他舉例：

以身高160厘米的人為例，體重59公斤（約130磅），BMI值就是23；而體重64.5公斤（約142.2磅），BMI值則是25。

BMI指數23其實並不苗條。方識欽指出，人年過50歲之後，大多數人BMI都是超過23。若將研究結果套用於東方人身上，可以將BMI值下調一點，大概落在21至22這個範圍仍可接受。故此，以一個身高1.6米的東方人為例，理想體重大概是54公斤至56.5公斤之間（約119磅至124.5磅之間）

相關文章：長壽之道｜40歲起養成8大習慣延壽24年　研究實證：60歲開始也可多活18年

3大長壽貼士

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方醫生曾有病人改變飲食方式後，能成功逆轉糖尿病，降低血糖。他指出，保持飢餓感可以促進健康，尤其是要奉行一日一餐的方式，重點是早餐、午餐不吃澱粉質，減少血糖波動。他指出，不少東方人習慣早餐吃粥、麵包等澱粉類食物，故此到了早上11時就會開始覺得很餓。要解決這個情況，他建議早餐可以喝水代替，不刺激血糖會更有效減低飢餓感。

地中海飲食法餐單

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至於所謂「地中海飲食法」有幾大原則，其中包括多食蔬菜水果，以及全穀雜糧類，肉類方面多食魚貝類海鮮，紅肉及加工肉可免則免，同時可飲適量紅酒。澳洲註冊營養師Jim Lau提出「綠色地中海飲食法」，主要分別是額外攝取堅果、藻類等綠色食物及綠茶，用以加快脂肪酸代謝，可期望具有抗氧化及衰老，甚至抗癌功效。

  • 避免暴飲暴食
  • 良好睡眠
  • 良好社交

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