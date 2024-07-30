牙科焦慮｜港大發現牙科焦慮與童年創傷有關　 包括口述被告知親人「於牙醫那裡死了」

▲ 港大牙科學院研究團隊指，牙科焦慮可能涉及非牙科因素，包括童年創傷。(港大提供)

港大牙醫學院表示，全球不少人受牙科焦慮問題困擾，因爲恐懼接受牙科護理和治療而導致口腔健康狀況不佳。香港大學牙醫學院口腔頜面外科臨床教授梁耀殷領導的團隊綜合兩項研究的結果，發現一般人「怕睇牙」的原因有牙科和非牙科相關因素，其中非牙科因素包括童年創傷如情感和身體需要被忽略、性侵犯和家人濫藥等。

團隊於2022年12月發表有關牙科焦慮和恐懼症的研究報告。報告分析了145條相關的YouTube視頻。影片中雖然沒有就界定或診斷牙科焦慮提供明確資訊，但視頻的來源廣泛，可從中了解多項因素、徵狀和干預方法。很多視頻包括一些患者陳述的片段，點擊率相當高。

研究人員經分析後認爲，牙科焦慮和恐懼症的牙科相關成因大致分為認知和行為兩類因素。除了已被廣泛記錄的認知因素包括無力感等，行為因素包括直接創傷，或通過他人的例子或口述描繪而形成的條件反射導致焦慮，例如「我妹妹在牙醫椅子上哭了」和「父母告訴我，叔叔在牙醫那裡死了。」

團隊認爲，牙科焦慮症的原因不限於牙科相關因素。研究人員認為需重點探討童年創傷與牙科焦慮之間的相關性。當研究人員向171可參與者進行線上問卷調查。研究結果顯示童年創傷和牙科焦慮之間存在顯著關聯，累積的不良童年經歷越多，牙科焦慮分數便越高。童年創傷像情感和身體需要被忽略、性侵犯和家人濫藥等，都可能加重牙科焦慮。

研究團隊認為，準確的訊息非常重要，團隊建議牙科專業人員和心理健康專家合作，製作内容可靠具權威性的影片作爲公衆教育。牙科專業人員在探究牙科焦慮的原因時，必須考慮患者早期的生活經歷，同時考慮與牙科有關的因素和非牙科因素，從而採取更全面的評估和治療方法。另亦應與精神健康專家合作制定針對性干預措施以舒緩牙科和心理方面的問題，亦非常重要。

項目副研究員王萃苗表示，牙科焦慮是一個複雜問題，有各種方法可以緩解「怕睇牙」，簡單如父母不要嚇唬他們的孩子，也有所幫助。研究團隊鼓勵進一步的研究，以了解童年創傷經歷與牙科焦慮之間的相關機制，並評估解決牙科和非牙科因素的干預措施的有效性，這將有助牙科焦慮的管理及提升患者護理的質素。

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