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巴黎奧運｜謝影雪奧運最後一舞搏盡無悔　受母親薰陶愛上羽毛球因1事自覺虧欠姐姐

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 50 分鐘前

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港隊羽毛球一姐謝影雪奧運最後一舞搏盡無悔。

【巴黎奧運／奧運／謝影雪／鄧俊文／羽毛球／混雙】巴黎奧運羽毛球混雙項目，港隊的謝影雪和鄧俊文以小組次名晉身八強，他們將於本港時間8月1日凌晨02:20對戰韓國組合。今年32歲的謝影雪是奧運「四朝元老」，她自小受母親及姐姐的薰陶愛上羽毛球，中學曾捨棄名校協恩入讀北區Band 1中學，文武雙全。

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謝影雪｜鄧謝配奧運最後一舞搏盡無悔

謝影雪現年32歲，是羽毛球隊大師姐，今屆第4次出戰奧運。謝影雪的全職運動生涯以女雙為主項，在2009年曾與另一名羽毛球手潘樂恩在世青賽歷史性奪得銅牌。而在2012年倫敦奧運及2016年里約熱內盧奧運，同於潘樂恩參加雙打，惟在小組賽止步。

其後謝影雪與現時混雙拍檔鄧俊文愈戰愈勇，在泰國羽毛球黃金大獎賽、中華台北羽毛球大師賽等多個比賽接連迎取多個獎項，被外界成為「鄧謝配」。2021年東京奧運，鄧謝配成功闖入四強，創下歷史佳績。

今屆巴黎奧運，鄧謝配這對黃金拍檔再度攜手出戰，希望力爭上頒獎台。謝影雪早前接受港協暨奧委會訪問時表示，「這次應該是我最後一次參加奧運，很希望做到最好，可以一齊衝，一齊搏盡無悔，不想留下遺憾。」

謝影雪鄧俊文晉身羽毛球混雙八強。（港協暨奧委會圖片）

謝影雪｜受母親姐姐薰陶愛上羽毛球

由於母親和姐姐愛打羽毛球的原因，謝影雪自小受對方的薰陶愛上羽毛球，她也順理成章地跟隨兩人拾起球拍。謝影雪在2006年15歲時入選香港羽毛球隊。為了自己熱愛的羽毛球，她在中學時期放棄學業專注發展羽毛球。

姐姐謝影彤的羽毛球天分甚高，但在中學時期因壓力問題退隊，為短暫的羽毛球生涯劃下休止符。因姐姐「退出」羽毛球界，家人將一切資源及關注度轉至謝影雪身上，她曾表示，如果姐姐同樣得到栽培，結局或許不一樣。

自從家姐退隊後，媽媽就每日帶我到不同地方練波，令她忽略對家姐的關心，而且爸爸當時經常出國工作，經常只有家姐一人在家。雖然家姐比我大4年，但畢竟她都需要家人的關懷……所以我覺得自己一直虧欠了家姐。

謝影雪｜佛系運動員捨棄名校協恩中學邀請

謝影雪曾接受媒體訪問時稱自己是佛系運動員，若練習前一晚睡不好，在缺乏狀態的情況下她寧願選擇不練習。她又笑言自己惰性非常高，中學時為了多睡一會，捨棄名校協恩中學的邀請，選擇離家只有5分鐘路程的學校。

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謝影雪｜讀Band 1英中聖公會陳融

謝影雪畢業自Band 1北區名校聖公會陳融中學，該校於1989年創校，是位於上水的Band 1資助學校，以英文為主要教學語言，並以靈育、立身、為學、社會、體藝、中國文化及資訊科技7個範疇培育學生正面價值觀、知識和能力。2019年30周年校慶時，謝影雪亦有返母校分享其運動員生涯的點滴，並作羽毛球簡單指導。

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