中國簽證｜港澳地區外國旅遊團　7.30起入境海南144小時免簽

▲ 三亞（海南）（新華社照片）

國家移民管理局今日（30日）公告，自2024年7月30日起，實施港澳地區外國旅遊團入境海南144小時免簽政策。與中國建交國家的公民持普通護照到香港、澳門後，經在香港、澳門合法註冊的旅行社組團（2人及以上）入境海南旅遊，可免辦簽證停留不超過144小時（符合與中國簽署互免簽證協定或中國政府其他免簽政策的，可從其規定）。

入境口岸為國家設於海南省的所有對外開放口岸，須整團入境、出境，活動範圍為海南省行政區域，停留時間自入境次日零時起算。

根據國家移民管理局介紹，實施港澳地區外國旅遊團入境海南144小時免簽政策，是國家移民管理局進一步支持海南全面深化高水平開放、服務保障海南自由貿易港建設的最新舉措，對推動海南形成開放層次更高、營商環境更優、輻射作用更強的開放新高地具有重要意義。

同時，政策也有助於促進港澳地區經濟發展，推動港澳地區與海南自由貿易港交流交往，更融入國家發展大局。下一步，國家移民管理局將持續優化完善區域性入境免簽政策，持續深入推進移民管理制度型開放，以更開放的姿態歡迎外籍人員來華，全力服務促進高水準開放高品質發展。

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