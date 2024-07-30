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中大換校徽風波｜段崇智出差昆明缺席校董會　中大形容此行具「重要意義」

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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三方戰略合作協議，中大派出副校長（策略發展）陳偉儀（前排左1）代表簽署，中大校長段崇智（後排左2）站在後排。（中大提供）

中文大學校董會昨日（29日）開會就前年換校徽風波進行決議，早前表明會為事件「負整體責任」的中大校長段崇智，以出差為因缺席會議。中大今日發新聞稿，形容是次訪問為促進與雲南省多方交流，深化教育與科研領域合作，培養一流人才，及推動科技發展帶來「重要意義」，同時加強了中大與中國科學院研究所之間的了解與聯繫，積極推進雙方在學術及科研上的緊密合作。

中大表示，段崇智率領高層代表團於周日（28日）起一連三日訪問昆明，成果包括聯同中大（深圳）代表，與雲南省人民政府簽署三方戰略合作協議，並會見當地兩間研究所所長。

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合作協議內容包括加強在綠色能源、生物醫學、數字經濟、創新物料、大數據及人工智能等領域的合作，致力促成科研平台發展、科技成果轉移、人才培養及匯聚。根據合作協議，雲南省政府將支持中大兩個校園的科研團隊，開展實驗室及技術創新中心建設；加強在高等教育、職業教育和學生創新創業的合作，共建實踐基地；三方亦將建立交流機制、積極探索創新合作模式。中大代表團出訪期間，亦與雲南省人民政府代表會晤交流。

中大代表團亦到訪了中國科學院昆明動物研究所及中國科學院昆明植物研究所，商討未來合作事宜，包括與兩間研究所所長會面，互相簡報最新發展和科研動態，以及具體的未來計劃。中大形容，中大與上述兩間研究所合作研究歷史悠久，其中包括共建的生物資源與疾病分子機理聯合實驗室，以及藥用植物應用研究國家重點實驗室。段崇智表示，中大正積極強化與中國科學院各研究所之間的交流，開展各種合作項目。

中大校董會主席查逸超昨表示，早於本月初通知校長室會議舉行日期，認為已有「適當通知」，查逸超更稱曾以書面勸喻段崇智押後出差，或改派其他代表出差但不果。

記者：馮琪雅

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