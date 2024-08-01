肥胖危機｜35歲工程師壓力大暴增84磅　不靠藥物憑4招逆轉脂肪肝糖尿病

【脂肪肝／肝癌／肝硬化／糖尿病／慢性病／肥胖／減肥】根據中大研究，本港每年有逾10萬非酒精性脂肪肝新症。中大醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科主任陳力元教授估計，香港年均約有3至4%的成年人患上脂肪肝，即每年有逾10萬新症。有台灣專科醫生分享案例，一名35歲男工程師因巨大的工作壓力，體重在3年內激增38公斤（約83.8磅），後來決心減肥，而到診所進行身體檢查，揭發患上糖尿病、脂肪肝等慢性疾病，全部檢查數值均超標；隨後向專科求診，依照醫生4大建議，成功在4個月後減去20公斤（約44磅），甚至逆轉脂肪肝問題。

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工程師患脂肪肝+糖尿病

綜合台媒報道，「初日診所」減重專科暨家庭醫學科醫生魏士航分享案例，該名35歲男工程師在求診時量得BMI（身體質量指數）高達40，屬重度肥胖。醫生進行問診時，男子透露自己自從任職工程師後，生活作息嚴重顛倒，經常因工作需要在凌晨3至4點起床去輪夜班，再於6至8點之間偷偷補眠，導致其睡眠時間嚴重不足、生活作息混亂；至於飲食方面，男子表示自己沒有煙酒習慣，但家中和辦公桌都放滿餅乾零食，有時甚至會吃一整盒餅乾充當正餐。

男子更透露，自己曾就醫檢查，發現有高血壓及脂肪肝問題，但由於日常生活未受影響而置之不理；直到最近受朋友邀請去聯誼，但期間大部分時間都被冷落，為此才決定減肥，來到診所進行身體檢查。

魏醫生憶述，問診後就隨即為他抽血檢查，結果發現其肝指數GPT超過40U/L，顯示其肝臟處於發炎狀態，而尿酸、總膽固醇、三酸甘油脂等數值亦全部超標，其中糖化血色素驗得高達6.9，高於正常值的4至5.6%，確診患上糖尿病。

2大因素造成脂肪肝

醫生推斷，男子因為不正常的生活作息和飲食習慣，加上長期高壓環境下工作，讓他在3年間體重從78公斤（約171.9磅）增至116公斤（約255.7磅），大增38公斤（約83.8磅），身材亦由正常微胖身形，變成頂著大肚腩的肥胖身形，導致他「重度肥胖」，引致各種身體數值異常和健康問題。

他直言，男子屬於典型的「代謝性脂肪肝」案例，並解釋有2大因素造成脂肪肝：

由於男子三餐不正常，又經常攝取高油脂、高碳水化合物的垃圾食物，導致其肝臟脂質新生作用持續活化，製造了大量新生脂肪。

再加上長期且巨大的工作壓力，導致胰島素阻隔增加而影響了甲狀腺素功能，誘發腸道菌叢失衡，促成了脂肪肝的生成；此外，嚴重顛倒的睡眠作息也促成了脂肪肝生成。

4種方法逆轉脂肪肝

魏醫生表示，隨後該名男子在他和另一位營養師的指導下，透過4種方法成功在4個月內減走20公斤（約44磅），糖化血色素降至6.1，總膽固醇和尿酸數值亦回到正常值，肝臟炎症也隨之逐漸消退，成功逆轉脂肪肝問題。為此，醫生分享該4種方法：

調整飲食習慣： 醫生建議多補充益生菌、避免攝取酒精和果糖等容易造成肝臟負擔的食物飲品，並參考「211餐盤飲食法」進行調整，包括攝取適當且適量的碳水化合物、增加蔬菜和蛋白質攝取。

醫生建議多補充益生菌、避免攝取酒精和果糖等容易造成肝臟負擔的食物飲品，並參考「211餐盤飲食法」進行調整，包括攝取適當且適量的碳水化合物、增加蔬菜和蛋白質攝取。 適時紓緩壓力： 醫生建議養成每日有「me time」的習慣，例如正念、冥想、呼吸法練習等，讓自己得以從各種壓力中放鬆下來，並遠離壓力源，從而減輕長期壓力對身體帶來的危害。

醫生建議養成每日有「me time」的習慣，例如正念、冥想、呼吸法練習等，讓自己得以從各種壓力中放鬆下來，並遠離壓力源，從而減輕長期壓力對身體帶來的危害。 保持良好睡眠質素： 養成固定的睡眠時間、妥善安排舒適的睡眠環境，並避免在睡眠前進行劇烈運動或大量進食。

養成固定的睡眠時間、妥善安排舒適的睡眠環境，並避免在睡眠前進行劇烈運動或大量進食。 養成運動習慣：安排規律的運動時間有助增加脂肪酸氧化、減少脂肪生成、減少細胞損傷，醫生直言「是逆轉脂肪肝的不二法則」！

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脂肪肝丨婦人患中度脂肪肝 戒1飲食習慣激減22磅 連脂肪肝都消失

易患脂肪肝6大高危人士

香港專科腸胃肝臟科專科區漢達醫生受訪時曾指出，脂肪肝成因是由於肝臟積聚過多脂肪，其中大致可分為非酒精性脂肪肝及酒精性脂肪肝。非酒精性脂肪肝與飲酒無關，若是「代謝綜合症」患者，包括中央肥胖、三酸甘油脂過高、高密度脂蛋白膽固醇過低、血壓及血糖過高則屬於高危一族。

至於酒精性脂肪肝病主因是過度飲酒，長期飲用可加速肝臟細胞死亡、脂肪代謝功能減慢，增加患上酒精性肝炎、慢性肝炎伴有肝纖維化或肝硬化等疾病。

在風險因素方面，區漢達醫生指出有研究發現，以下人士有較高風險患上脂肪肝：

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8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青分享，因為肝臟代謝過程中需要輔酶，雖然人體無法自行合成輔酶，但能透過飲食補充，而天然蔬果則含有這些營養成分。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

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