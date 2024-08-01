  • 30°C
香港時間 : 202481日 (四) 20:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

肥胖危機｜35歲工程師壓力大暴增84磅　不靠藥物憑4招逆轉脂肪肝糖尿病

都市病

撰文： 郭子豐

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【脂肪肝／肝癌／肝硬化／糖尿病／慢性病／肥胖／減肥】根據中大研究，本港每年有逾10萬非酒精性脂肪肝新症。中大醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科主任陳力元教授估計，香港年均約有3至4%的成年人患上脂肪肝，即每年有逾10萬新症。有台灣專科醫生分享案例，一名35歲男工程師因巨大的工作壓力，體重在3年內激增38公斤（約83.8磅），後來決心減肥，而到診所進行身體檢查，揭發患上糖尿病、脂肪肝等慢性疾病，全部檢查數值均超標；隨後向專科求診，依照醫生4大建議，成功在4個月後減去20公斤（約44磅），甚至逆轉脂肪肝問題。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜食飯可以零負擔？　營養師拆解低GI米飯原理　列4大好處+教整2食譜

工程師患脂肪肝+糖尿病

綜合台媒報道，「初日診所」減重專科暨家庭醫學科醫生魏士航分享案例，該名35歲男工程師在求診時量得BMI（身體質量指數）高達40，屬重度肥胖。醫生進行問診時，男子透露自己自從任職工程師後，生活作息嚴重顛倒，經常因工作需要在凌晨3至4點起床去輪夜班，再於6至8點之間偷偷補眠，導致其睡眠時間嚴重不足、生活作息混亂；至於飲食方面，男子表示自己沒有煙酒習慣，但家中和辦公桌都放滿餅乾零食，有時甚至會吃一整盒餅乾充當正餐。

男子更透露，自己曾就醫檢查，發現有高血壓及脂肪肝問題，但由於日常生活未受影響而置之不理；直到最近受朋友邀請去聯誼，但期間大部分時間都被冷落，為此才決定減肥，來到診所進行身體檢查。

魏醫生憶述，問診後就隨即為他抽血檢查，結果發現其肝指數GPT超過40U/L，顯示其肝臟處於發炎狀態，而尿酸、總膽固醇、三酸甘油脂等數值亦全部超標，其中糖化血色素驗得高達6.9，高於正常值的4至5.6%，確診患上糖尿病。

2大因素造成脂肪肝

醫生推斷，男子因為不正常的生活作息和飲食習慣，加上長期高壓環境下工作，讓他在3年間體重從78公斤（約171.9磅）增至116公斤（約255.7磅），大增38公斤（約83.8磅），身材亦由正常微胖身形，變成頂著大肚腩的肥胖身形，導致他「重度肥胖」，引致各種身體數值異常和健康問題。

他直言，男子屬於典型的「代謝性脂肪肝」案例，並解釋有2大因素造成脂肪肝：

  • 由於男子三餐不正常，又經常攝取高油脂、高碳水化合物的垃圾食物，導致其肝臟脂質新生作用持續活化，製造了大量新生脂肪。
  • 再加上長期且巨大的工作壓力，導致胰島素阻隔增加而影響了甲狀腺素功能，誘發腸道菌叢失衡，促成了脂肪肝的生成；此外，嚴重顛倒的睡眠作息也促成了脂肪肝生成。

4種方法逆轉脂肪肝

魏醫生表示，隨後該名男子在他和另一位營養師的指導下，透過4種方法成功在4個月內減走20公斤（約44磅），糖化血色素降至6.1，總膽固醇和尿酸數值亦回到正常值，肝臟炎症也隨之逐漸消退，成功逆轉脂肪肝問題。為此，醫生分享該4種方法：

  • 調整飲食習慣：醫生建議多補充益生菌、避免攝取酒精和果糖等容易造成肝臟負擔的食物飲品，並參考「211餐盤飲食法」進行調整，包括攝取適當且適量的碳水化合物、增加蔬菜和蛋白質攝取。
  • 適時紓緩壓力：醫生建議養成每日有「me time」的習慣，例如正念、冥想、呼吸法練習等，讓自己得以從各種壓力中放鬆下來，並遠離壓力源，從而減輕長期壓力對身體帶來的危害。
  • 保持良好睡眠質素：養成固定的睡眠時間、妥善安排舒適的睡眠環境，並避免在睡眠前進行劇烈運動或大量進食。
  • 養成運動習慣：安排規律的運動時間有助增加脂肪酸氧化、減少脂肪生成、減少細胞損傷，醫生直言「是逆轉脂肪肝的不二法則」！

同場加映：

脂肪肝丨婦人患中度脂肪肝 戒1飲食習慣激減22磅 連脂肪肝都消失

易患脂肪肝6大高危人士

香港專科腸胃肝臟科專科區漢達醫生受訪時曾指出，脂肪肝成因是由於肝臟積聚過多脂肪，其中大致可分為非酒精性脂肪肝及酒精性脂肪肝。非酒精性脂肪肝與飲酒無關，若是「代謝綜合症」患者，包括中央肥胖、三酸甘油脂過高、高密度脂蛋白膽固醇過低、血壓及血糖過高則屬於高危一族。

至於酒精性脂肪肝病主因是過度飲酒，長期飲用可加速肝臟細胞死亡、脂肪代謝功能減慢，增加患上酒精性肝炎、慢性肝炎伴有肝纖維化或肝硬化等疾病。

在風險因素方面，區漢達醫生指出有研究發現，以下人士有較高風險患上脂肪肝：

點擊圖片放大
+7
+6

8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青分享，因為肝臟代謝過程中需要輔酶，雖然人體無法自行合成輔酶，但能透過飲食補充，而天然蔬果則含有這些營養成分。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

點擊圖片放大
+7
+6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

脂肪肝︱全港年增10萬脂肪肝新症　醫生拆解4大迷思警告：惡化成癌僅剩3個月命
18:02 2024/07/05
脂肪肝︱全港年增10萬脂肪肝新症　醫生拆解4大迷思警告：惡化成癌僅剩3個月命
脂肪肝｜全港逾100萬人患脂肪肝醫生推介1類食物逆轉脂肪肝　12周内降低肝炎指數【附脂肪肝6大高危人士】
17:41 2024/07/03
脂肪肝｜全港逾100萬人患脂肪肝醫生推介1類食物逆轉脂肪肝　12周内降低肝炎指數【附脂肪肝6大高危人士】
脂肪肝｜醫生靠蛋白質減肥法日日食蛋1年減30磅　3招甩脂肪肝+改善糖尿病
11:10 2024/06/20
脂肪肝｜醫生靠蛋白質減肥法日日食蛋1年減30磅　3招甩脂肪肝+改善糖尿病

你可能感興趣

脂肪肝︱全港年增10萬脂肪肝新症　醫生拆解4大迷思警告：惡化成癌僅剩3個月命
18:02 2024/07/05
脂肪肝︱全港年增10萬脂肪肝新症　醫生拆解4大迷思警告：惡化成癌僅剩3個月命
脂肪肝｜全港逾100萬人患脂肪肝醫生推介1類食物逆轉脂肪肝　12周内降低肝炎指數【附脂肪肝6大高危人士】
17:41 2024/07/03
脂肪肝｜全港逾100萬人患脂肪肝醫生推介1類食物逆轉脂肪肝　12周内降低肝炎指數【附脂肪肝6大高危人士】
脂肪肝｜醫生靠蛋白質減肥法日日食蛋1年減30磅　3招甩脂肪肝+改善糖尿病
11:10 2024/06/20
脂肪肝｜醫生靠蛋白質減肥法日日食蛋1年減30磅　3招甩脂肪肝+改善糖尿病
健康問題 網絡熱話 減肥 肥胖 膽固醇 高血壓 糖尿病 脂肪肝 肝炎 肝癌

最高瀏覽

張家朗奪金丨劍神張家朗女友Solène Butruille曝光　身材惹火法國女劍手宣示主權【多圖】
張家朗奪金丨劍神張家朗女友Solène Butruille曝光　身材惹火法國女劍手宣示主權【多圖】
巴黎奧運｜香港首人獨攬4面奧運獎牌　賽後被問及中港聯隊參賽　何詩蓓回應獲網民大讚
巴黎奧運｜香港首人獨攬4面奧運獎牌　賽後被問及中港聯隊參賽　何詩蓓回應獲網民大讚
急症室最長等候時間（08月01日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月01日 時間16:05）
巴黎奧運｜落水被扯爛戰衣　伍泰龍未能完賽淚崩： 4年努力2分鐘結束
巴黎奧運｜落水被扯爛戰衣　伍泰龍未能完賽淚崩： 4年努力2分鐘結束
乒乓嫲嫲｜61歲倪夏蓮飲可樂親吻教練丈夫圓夢巴黎　曾歷兩段婚姻高齡為丈夫誕女
乒乓嫲嫲｜61歲倪夏蓮飲可樂親吻教練丈夫圓夢巴黎　曾歷兩段婚姻高齡為丈夫誕女