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巴黎奧運｜「劍神」張家朗成7大品牌代言人　奪金3年勁賺獎金最少$1800萬

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 10 分鐘前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

「劍神」張家朗繼3年前東京奧運奪金後，昨晚（29日）成功衛冕男子花劍金牌，穩袋賽馬會獎金600萬港元以及林大輝中學獎金300萬，加上去年杭州亞運及近年至少擔任7個品牌的代言，粗略估算3年進帳近2,000萬港元！

【巴黎奧運/奧運會/奧運金牌/張家朗/馬會獎金/香港運動員/港隊】「劍神」張家朗繼3年前東京奧運奪金後，昨晚（29日）在巴黎奧運成功衛冕男子花劍金牌，為港隊奪得今屆奧運的第二面金牌，穩袋賽馬會獎金600萬港元以及林大輝中學獎金300萬，加上去年杭州亞運，3年來的比賽獎金共袋走最少1,875萬，還未計近年最少7個品牌的代言費！

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巴黎奧運｜張家朗最少7個品牌代言人

其實張家朗自2017年起已經開始抽空接拍廣告及至少為7間品牌擔任代言人，包括奢侈時尚品牌Christian Dior代言人Dior Men、SONY A9相機、VISA信用卡、華為WATCH GT 4手錶、東亞銀行及藍保險、SmartMe智能地產平台、水動樂等，估計身家早已破千萬。

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張家朗自2021東奧奪金進帳750萬元獎金後，在去年杭州亞運中，「劍神」再奪個人賽金牌及團體銅牌，以個人賽運動員可獲100萬元獎金、團體賽則獲200萬元計算，張家朗亞運進帳約150萬元，還未計浸會大學頒發的亞運獎金。

張家朗在巴黎奧運奪金後，又穩袋馬會600萬獎金。（港協塈奧委會圖片）

巴黎奧運｜估計3年獎金逾2000萬

另外，張家朗去年在成都世界大學生運動會中贏得2面金牌，亦獲賽馬會頒發至少75萬元獎金，加上今年奧運賽馬會獎金600萬及林大輝中學獎金300萬落袋，屈指一算3年來大大小小的比賽獎金共袋至少1,875萬，加上體院「精英甲+」運動員每月$44,500的資助，未計廣告及代言費，3年來已進帳超過2,000萬！

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