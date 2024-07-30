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貪污賄賂｜商人涉以2000元賄賂建行職員加快開戶流程　遭廉署起訴

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 35 分鐘前

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一名39歲商人遭廉署落案起訴涉嫌賄賂銀行職員。（資料圖片）

廉政公署今日（30日）落案起訴一名39歲商人，控告他行賄一名銀行職員，提供2,000元賄款，以加快開立個人銀行戶口的流程，被控一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條。他獲廉署准予保釋，周四（8月1日）在東區裁判法院答辯。

39歲卞维龙在案發時是一名在東南亞經營免稅店的商人，於去年5月初到中國建設銀行（亞洲）位於中環一間分行，打算開立個人戶口，獲該分行一名時任銷售主任接待。卞维龙涉嫌於翌日，向該時任銷售主任提供賄款2,000元，以協助他加快在該銀行的開戶流程。

廉署早前接獲涉及開立銀行戶口的貪污投訴，遂展開調查，發現卞维龙向該銷售主任支付賄款後不久便成功開立銀行戶口。

涉案31歲的建行（亞洲）時任銷售主任羅子軒，早前亦被廉署落案起訴，早前在東區裁判法院承認4項貪污罪行，被判入獄6周，涉及藉索賄及受賄共13,000元，為包括卞维龙在內的6名客戶加快開立個人銀行戶口流程。涉案銀行在廉署調查案件期間提供全面協助。

廉署提醒公眾，切勿行賄銀行職員以獲取服務。廉署早前推出全新《銀行防貪指南》，協助銀行管理主要營運範疇包括開戶及轉介業務的貪污風險，提升銀行防貪能力。廉署亦推出「銀行業誠信推廣計劃」，協助銀行管理層及各級職員了解常見的貪污陷阱，與業界共建廉潔文化。

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