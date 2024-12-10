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消委會洗頭水2024︱逾6成洗頭水含甲醛二噁烷可致敏　消委會測試16款安全之選最平$70【另附LDK推介29款A級洗頭水】

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 52 分鐘前

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消委會測試16款安全洗頭水最平$70。

【消委會洗頭水／洗頭水推介／護髮素推介／過敏／重金屬／甲醛】洗頭水作為日常洗護必需品，揀啱成份好重要，否則可能導致生頭瘡、頭屑增多、脫髮、敏感痕癢、出紅疹等皮膚發炎問題！消委會曾測試市面上60款洗頭水，竟發現當中7成樣本含有致敏物、重金屬或污染物，有機會對皮膚造成過敏症狀。

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消委會早前測試市面上60款洗髮水，包括39款標榜適合一般人士使用、3款標榜適合女性使用、7款標榜適合男性使用，以及1款標榜適合脫髮人士使用的產品。結果顯示，雖然全部樣本沒有檢出禁用激素、任何微生物或致病菌，衞生情況理想，但有44款樣本成份不佳，使用後或會對皮膚產生刺激，造成敏感、痕癢、出紅疹等徵狀，引致皮膚炎。

在檢試樣本中，包括有38款檢測出二噁烷，含量由1.1ppm至24ppm不等；有12款含有可致敏防腐劑MIT及/或CMIT；另有1款含游離甲醛，檢出量為0.03%，符合內地和歐盟的規定，並由於檢出濃度未有超過0.05%，毋須在標籤上標示含有甲醛。

消委會洗頭水︱拆解洗頭水致敏成分

1. 二噁烷

消委會解釋，短時間接觸低濃度二噁烷氣霧，會對皮膚、眼部和呼吸系統造成刺激。由於二噁烷屬於揮發性物質，一般情況下只要徹底沖洗就不會對健康造成威脅，但仍建議可免則免，並可考慮選用不含二噁烷或含量較低的產品。

2. 防腐劑「甲基異塞唑晽酮」（MIT）或「甲基氯異塞唑晽酮」（CMIT）

消委會引述皮膚科專科醫生陳厚毅指，由於洗髮水接觸皮膚的時間甚短，出現嚴重過敏反應機會不大，不過CMIT和MIT可引致皮膚痕癢、出紅疹，嚴重時可引致敏感性接觸性皮膚炎。他提醒，使用部位如有傷口，選用含有MIT或CMIT等防腐劑的產品，可能引起不適反應的機會較高；有脫髮問題人士在選購洗髮水時更要留意産品的成分。

3. 游離甲醛

有研究指，化妝品中的游離甲醛（freeformaldehyde）水平如達到200至300ppm（0.02%至0.03%），即使是短期使用，正常皮膚亦有可能引致皮膚炎（dermatitis）。皮膚有傷口，或者容易出現敏感反應人士，較低游離甲醛量或已導致皮膚出現不適反應。消委會提醒大家，皮膚有傷口及容易過敏人士，接觸微量遊離甲醛後，都有機會引致皮膚出現不適反應，如敏感性接觸性皮膚炎、痕癢、出紅疹等。

4. 其他功能性迷思

消委會指，部分標示「防斷髮」、「防掉髮」或「減少頭髮脫落」的洗髮水，其實是指預防因梳理而導致的斷髮或掉髮，未必能根源改善脫髮問題。

至於部分含矽化合物（silicones）的洗髮水，聲稱可吸附在頭髮表面，填補髮絲表面角質層，提供順滑的觸感和光澤感；但大部分只有短暫的效果，並不可能真正修復受損髮絲。

消委會建議，消費者應按個人頭皮情況、膚質及髮質選用洗髮產品，並細閱產品成分資料。如用後皮膚有異常反應，應立即停用產品，有需要時要盡快求醫。

消委會洗頭水推介16款不含致敏物安全洗頭水

雖以上44款樣本成份不佳，但也有16款不含上述物質（部分仍可能含可致敏香料成分），屬於安全之選，名單如下：

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消委會測試16款不含致敏物安全洗頭水：

  • 「滋源」生薑強根健髮洗頭水 $131
  • 「AVALON ORGANICS」強根健髮維B生物素有機洗髮露 $108
  • 「DRUIDE」有機溫和洗髮露加拿大 $112
  • 「LESS IS MORE BY BRANDHUBER & TUMMER」Aloe Mint Volume Shampoo-Vitalize, Strengthen, Purify $260
  • 「Phyto Phytoprogenium」Ultra-Gentle Intelligent Shampoo $220
  • 「Moist Diane」森林系柔潤洗髮露 $99
  • 「TIMOTEI」深層純淨洗髮精 $110
  • 「50惠」清爽型豐盈洗髮露 $110
  • 「MARO」髮起立防脱洗頭水 $99
  • 「Kao SUCCESS」深層清潔洗髮露 $70
  • 「位元堂」中藥防掉髮洗髮露 $98
  • 「新髮現」活髮系列洗髮水 $98
  • 「施巴」活髮洗髮露 $112
  • 「AVEDA」invati頭髮淨化洗髮水 $310
  • 「維特健靈」維斯烏絲防脫洗髮露 $169
  • 「John Masters' Organics」Lavender Shampoo For Normal Hair With Lavender & Rosemary $220

LDK洗頭水推介16款A級洗髮水及護髮素

日本雜誌《LDK the Beauty》指出，洗髮水作用是洗去頭髮和頭皮上的污垢和皮脂，保持頭皮清潔，調節頭皮環境，從而能長出健康頭髮；而護髮素則具有保護頭髮表面的作用。

對此，《LDK》邀請專家測試，挑選了100款洗護髮新品和熱門產品，包括從藥用治療，到Salon級洗髮水和護髮素，並根據用後效果、成份及使用感受三大衡量要素，進行徹底比較。最終評選出29款A級或以上產品推薦，並按價格分成平價、中階價至奢華類別。推介名單如下：

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洗頭水選購貼士︱濕疹患者宜選購具抗炎成分產品

另外，水中銀建議消費者選購時，可以留意產品有沒有含高度關注(SVHC7)成分的原料或禁用原料，例如歐盟禁止化妝品類產品含 Formaldehyde；美國禁止在洗護產品使用乙醇、甲基異噻唑啉酮等成份。

水中銀首席執行官杜偉樑先生表示，如果消費者本身患有濕疹，選購安全及有抗炎功效的洗髮或沐浴產品，會幫助減輕濕疹情況。如果使用洗髮或沐浴產品後出現皮膚紅腫、脫皮、甚至灼熱刺痛等皮膚過敏反應，應即時使用清水清洗；如過敏情況嚴重或加劇，應盡快求醫。

同場加映：7款不含重金屬致敏成分染髮劑

消委會曾測試市面上26款聲稱成分「天然」的染髮劑，當中7款榮獲5星評分，全部不含致敏物質、重金屬和細菌或霉菌。點擊下圖即睇：

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