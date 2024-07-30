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巴黎奧運丨「劍擊女神」朱嘉望擔任奧運星級主持成關注　家境富裕豪宅曝光【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

朱嘉望都係女神一名。

「微笑劍后」江旻憓（Vivian）在巴黎奧運的女子重劍奪金，為港爭光，全城興奮。有「劍擊女神」之稱的朱嘉望（Moonie），今年為HOY TV的擔任奧運星級主持，表現更獲網民讚賞。

14歲成為業餘重劍運動員的朱嘉望，自2010年起連續3年贏得亞洲青少年錦標賽牌，比賽經驗豐富且獲獎無數，曾代表港隊出戰2020東京奧運，成為港隊史上首次打入奧運女子劍擊團體賽的成員。

巴黎奧運丨江旻憓奧運奪金後首發文　微笑劍后對呢種生果情有獨鍾

首當賽事評述

朱嘉望雖然今年首次擔任賽事評述，為免出現「Dead Air」，她事前做足功課，又向李慧詩及伍家朗「取經」，難怪表現獲讚。

朱嘉望亦有發文多謝大家鼓勵：「好開心可以一齊見證香港運動員喺世界舞台表現自己及創造歷史。 Let's go HK.」

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解釋法國代表教練聽電話

對於法國代表的教練在決賽當日背著運動員聽電話，朱嘉望亦有解釋此情況十分罕見：「劍擊教練係比賽期間聽電話係非常唔尋常，我都係第一次見。好多人問我點解佢會咁，從我角度去睇，我估係因為有第二位法國教練打畀佢教佢點樣指揮運動員。始終上場指揮嘅教練只可以有一個，我估另外一位教練喺場外睇緊。 Anyway, 個畫面好好笑#入境處通知」

她續說：「當我看到那一幕時，我笑得很厲害，我甚至不知道如何反應或評論甚麼！」

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家境曝光

朱嘉望除劍擊技術了得外，滑水技巧也非常厲害，而且她又不時在個社交網大晒性感靚相派福利，養眼十足。

她於香港大學心理系畢業，家境富裕，經常與男友放閃的她曾分享一段與愛犬在天台玩的片段，片中所見，她身處的天台屬於一幢獨立屋，地方相當闊落。

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