  • 28°C
香港時間 : 2024730日 (二) 19:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

外交部駐港公署｜曾晤梅儒瑞談法治、國安法　崔建春冀有些國家要看長遠支持港加入RCEP

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 13 分鐘前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

崔建春今日舉行中外媒體記者會。（資料圖片/政府新聞處圖片）

外交部駐港公署特派員崔建春今日說，上任三個月以來經常接觸社會各界、商界人士，並與62名駐港總領事會面，包括美國駐港澳總領事梅儒瑞，討論法治和《港區國安法》等多個議題。他強調，沒有一個領事反對《港區國安法》，亦沒有領事支持制裁香港官員。

崔建春：香港不用「民主派人士」字眼

崔建春今日舉行中外媒體記者會指，上任初期曾晤梅儒瑞，兩人差不多談了近兩小時，雖然部分範圍有不同意見，但形容談得很好。他指，「梅儒瑞關注『民主派人士』，他們用『民主派人士』這字眼，我想在香港我們不用這個字眼，你明白我的意思，但不論雙方的分歧，溝通和對話是重要的。」

至於香港的民主及選舉制度，崔建春認為，民主不是單以普選來衡量，香港的民主，在2019年後踏入轉變階段，希望香港青年了解內地及世界上不同形式的民主，未來五至十年，香港的政治制度會成為好例子，讓世界各地借鑑。

港府正爭取香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），崔建春指，港府和老百姓都很關心RCEP，特首李家超正在東盟訪問，如何取得東盟國家支持香港加入RCEP是重要議題。他希望，有些國家要看長遠、不要看眼前，有的事情可能一時做不到，但要從長遠角度考慮問題，以支持香港加入RCEP。

童學園
DSE｜聖若瑟超狀「飯餸論」喻讀書與興趣　St.Jo仔談狀元光環：一剎那光輝不是永恆

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

 

 

相關文章

女局長齊聚政總撐港隊　立法會直播無人捧場？
22:35 2024/07/29
女局長齊聚政總撐港隊　立法會直播無人捧場？
國家安全｜梁振英籲市民做國安守護人　鄧炳強：風險仍存不能掉以輕心
今日 15:53
國家安全｜梁振英籲市民做國安守護人　鄧炳強：風險仍存不能掉以輕心
特首外訪｜代表團轉抵柬埔寨金邊　李家超：繼續推銷香港開拓商機
今日 16:20
特首外訪｜代表團轉抵柬埔寨金邊　李家超：繼續推銷香港開拓商機

你可能感興趣

女局長齊聚政總撐港隊　立法會直播無人捧場？
22:35 2024/07/29
女局長齊聚政總撐港隊　立法會直播無人捧場？
國家安全｜梁振英籲市民做國安守護人　鄧炳強：風險仍存不能掉以輕心
今日 15:53
國家安全｜梁振英籲市民做國安守護人　鄧炳強：風險仍存不能掉以輕心
特首外訪｜代表團轉抵柬埔寨金邊　李家超：繼續推銷香港開拓商機
今日 16:20
特首外訪｜代表團轉抵柬埔寨金邊　李家超：繼續推銷香港開拓商機
制裁 RCEP 港區國安法 國安法 香港 東盟 美國 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

張家朗｜張家朗戴上價值10萬首飾出戰 呢條手鏈象徵增強勇氣和正能量
張家朗｜張家朗戴上價值10萬首飾出戰 呢條手鏈象徵增強勇氣和正能量
巴黎奧運｜「劍神」張家朗決一劍取勝　衛冕摘金
巴黎奧運｜「劍神」張家朗決一劍取勝　衛冕摘金
急症室最長等候時間（07月30日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月30日 時間16:05）
巴黎奧運｜何瑋桁32強止步激動落淚 沉澱後首發文：我已經盡咗力…
巴黎奧運｜何瑋桁32強止步激動落淚 沉澱後首發文：我已經盡咗力…
巴黎奧運丨張家朗衛冕招牌「伸脷動作」惹關注　劍神親自解話：原來關童年1個偶像事
巴黎奧運丨張家朗衛冕招牌「伸脷動作」惹關注　劍神親自解話：原來關童年1個偶像事