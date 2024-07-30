外交部駐港公署｜曾晤梅儒瑞談法治、國安法　崔建春冀有些國家要看長遠支持港加入RCEP

▲ 崔建春今日舉行中外媒體記者會。（資料圖片/政府新聞處圖片）

外交部駐港公署特派員崔建春今日說，上任三個月以來經常接觸社會各界、商界人士，並與62名駐港總領事會面，包括美國駐港澳總領事梅儒瑞，討論法治和《港區國安法》等多個議題。他強調，沒有一個領事反對《港區國安法》，亦沒有領事支持制裁香港官員。

崔建春：香港不用「民主派人士」字眼

崔建春今日舉行中外媒體記者會指，上任初期曾晤梅儒瑞，兩人差不多談了近兩小時，雖然部分範圍有不同意見，但形容談得很好。他指，「梅儒瑞關注『民主派人士』，他們用『民主派人士』這字眼，我想在香港我們不用這個字眼，你明白我的意思，但不論雙方的分歧，溝通和對話是重要的。」

至於香港的民主及選舉制度，崔建春認為，民主不是單以普選來衡量，香港的民主，在2019年後踏入轉變階段，希望香港青年了解內地及世界上不同形式的民主，未來五至十年，香港的政治制度會成為好例子，讓世界各地借鑑。

港府正爭取香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），崔建春指，港府和老百姓都很關心RCEP，特首李家超正在東盟訪問，如何取得東盟國家支持香港加入RCEP是重要議題。他希望，有些國家要看長遠、不要看眼前，有的事情可能一時做不到，但要從長遠角度考慮問題，以支持香港加入RCEP。

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