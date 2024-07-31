巴黎奧運｜捱眼瞓睇張家朗何詩蓓攞牌　中醫師教補身大法

▲ 時差致捱夜睇奧運，中醫師教補身大法，減少夜瞓的影響。

香港運動員在巴黎奧運表現出色亮眼，重劍江旻憓、花劍張家朗及游泳何詩蓓頻頻報捷，其他港隊運動員亦全力以赴，爭勝之心令人佩服。

由於香港比巴黎快6小時，時差關係令大部分賽事都是本港時間深夜舉行，本港觀眾要捱夜觀看奧運，如何把健康影響到最低，由註冊中醫師李廣冀博士指點一二。

夏天日照較長，所以有「夜睡早起」之說，那是古人農耕社會的指引，現代人正常入睡時間大約11點前為宜，12點前為合格，小童睡眠略多一點。

中醫師李廣冀博士指，如果夜晚睡眠不足，可以日間補眠，大約11至1點期間進行，以睡30-60分鐘為宜，這樣能讓頭腦靈活，也不會影響到夜晚入睡。

▲ 時差致捱夜睇奧運，中醫師教補身大法，減少夜瞓的影響。（iStock）

成人主張睡7至8小時，睡得不夠影響肝血，睡得太多，影響氣血循環，可引起腰痛。所謂久臥傷氣，就是指睡眠時間太長，會導致氣的循環不佳，肌肉乏力。

經常捱夜傷肝腎

他說長期熬夜主要影響肝腎：

肝 ＊肝火旺盛，出現口苦、目赤、頭痛、胸胁脹痛等症狀。

＊肝鬱氣滯，可出现情緒不穩，焦慮煩躁等。

＊肝陰虧虛，導致皮膚乾燥、濕疹加重和眼乾。 腎 ＊腎陽虛，腰膝痠軟、腰痠背痛、手腳冰涼。

＊腎陰虧虛，容易口乾舌燥、失眠多夢、頭暈。

＊腎精虧虛，導致記憶力減退，性慾下降。

其他表現：免疫功能下降，容易感冒；内分泌失衡、月經失调；心悸。

▲ 註冊中醫師李廣冀博士指以參茶和燕窩助補也因人而異，因為有些人虛不受補，反而容易熱氣。（經濟日報資料庫）

想提神，大家第一時間會想到咖啡和茶。李博士表示，咖啡因比較削胃，如果習慣飲咖啡提神，空腹飲咖啡，容易導致胃酸倒流過多，胃炎發作。另外有些人會導致心跳加速，心悸，影響睡眠。」此外，咖啡比較燥熱，利尿，容易導致身體熱氣、陰虛，所以中醫不主張長期用咖啡提神，休息是不可代替的，必須補眠「叉電」。

他建議可用西洋參枸杞菊花沖水飲，一方面不太熱氣，第二可以提神醒腦。

零食汽水啤酒 愈食愈傷「心」

通常人們睇電視時喜歡配合零食、汽水和啤酒等飲料，他說有4大風險：

1. 增加肥胖風險

看電視時常吃零食和喝汽水、啤酒，容易攝入過多的脂肪、糖份和卡路里。長期下來會導致體重超標，增加肥胖風險，應該減少這些重口味零食。

2. 影響消化系統

零食、汽水和啤酒中含有大量的防腐劑、色素、添加劑等化學成分，長期攝入可能會觸發皮膚敏感、增加患癌機會。

3. 不利心血管健康

這些零食和飲料通常含高糖份，長期食用會增加膽固醇和三酸甘油脂水平，從而提高心血管疾病如動脈硬化、高血壓、心肌梗塞等的發生風險。

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4. 影響精神狀態

看電視時同時飲用含有酒精的啤酒，可能會干擾大腦功能，影響情緒和認知。長期下來可能出現焦慮、抑鬱、記憶力下降等問題，飲酒也會增加脂肪肝機會。

「因此，睇電視時最好選擇一些健康的食物和飲料，如水果、堅果、牛奶等，盡量減少高脂肪、高糖份、高酒精的攝入。」

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參茶和燕窩食用宜忌

參茶和燕窩有無助補的作用？李博士解說：「參茶可以改善身體因為捱夜的氣虛，燕窩也可以補虛滋陰，是不錯的補品，但需要適量，因為有些人虛不受補，容易熱氣，可以把人參改為西洋參，又可清熱。而燕窩沒有雌激素，但有生長因子，促細胞分裂作用的表皮生長因子（Epidermal Growth Factor， EGF），子宮肌瘤患者不宜。」

如果捱夜翌日可補眠，李博士說是重要的，因為當人感到疲累，如不適時補回，只會令疲憊感加劇，令整天精神也大受影響。補眠時間可以在翌日午時（即上午11時至中午1時），宜睡上30分鐘至一小時為佳，令精神得到「叉電」。不宜睡得過久，因會影響晚上就寢。

菊花茶西洋參清熱佳品

李醫師指，後生仔熬完夜精神體力回復迅速，問題不算大；若屬中、老年人，捱過夜後又不補眠，人容易變殘，一些輪班工作如醫護、紀律部隊、經常出差公幹的人內分泌易失調、體力透支，更要懂得補眠。

▲ 口乾舌燥、喉嚨乾痛，已是上火狀況，可適量飲水或飲用菊花茶、夏枯草和五花茶。（經濟日報資料庫）

他說捱夜後人變得疲倦、頭腦欠清晰，此時可先洗一個熱水浴，煥發精神應付工作。若已出現口乾舌燥的上火現象，飲水已可以；如感到喉嚨乾痛，可飲用菊花茶、夏枯草和五花茶，都有清熱之效。若不知以上涼茶是否適合個人體質，可先諮詢中醫師。

至於提神飲料，可把西洋參沖水、紅參即沖飲品和食品，藉以補氣。此外，可以攝氏溫水加艾草（新鮮或乾品亦可）泡腳10分鐘，除減少捱夜對身體的損傷外，也能使陽氣引火歸元，使捱夜後充盈頭部的火引回腳下，使腎氣得以補充。

▲ 西洋參菊花枸杞泡水飲，可以提神清熱明目。（iStock）

對抗捱夜食療

李廣冀博士建議以西洋參菊花枸杞泡水，上述3項各10克泡水，可以提神清熱明目。如果口乾舌燥：石斛5克、西洋參5克、陳皮5克， 泡水飲同樣方便。

另外，香蕉可補充能量，減輕睡眠不足引起的情緒低落，改善心情。沖熱水浴讓疲倦的身軀充電，緩解肌肉繃緊，氣血流通就痛症減少。中醫講通則不痛，不通則痛。

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