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美心月餅｜新口味黑松露流心奶黃月餅　生產堅持100%本地製造

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 13 分鐘前

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美心集團市務主管梁志歡稱，集團堅持旗下月餅100%香港製造。（吳卓峰攝）

暑假已踏入月餅銷售旺季，美心集團管理層稱，受成本控制影響，今年美心月餅零售價須輕微加價1%，仍對今年銷情抱樂觀態度。

美心集團市務主管梁志歡稱，集團早於5月已埋班，聘請好生產員工、啟動廠房生產美心月餅，產品堅持100%香港製造，絕不交到內地或其他地方製造，維持嚴格生產監控程序。

她解釋，所有月餅原材料主要外地搜購，例如內地湖南湘蓮、奶黃月餅的法國牛油、東南亞椰奶等，確保食材優質。然後生產線及規管全本地處理，100%香港製造，監控嚴謹，確保味道統一，對消費者來說係「信心保證」，才可保持雙黃白蓮蓉月餅連續26年銷量冠軍地位，榮譽實在得來不易。

美心集團認為，市場普遍認為零售表現疲弱，但美心預期顧客對節慶產品需求依然殷切，相信只要食品美味，品質高，品牌值得信賴，物超所值，自然有捧場客。

美心月餅6月已開始銷售，現貨產品亦陸續推出，目前月餅券的預購銷量符合預期，銷情理想；大型廣告已於７月尾推出，相信可帶動另一波產品銷售，集團對銷情有信心，預期產品銷售與去年相約。

美心月餅今年新口味

除了傳統月餅，美心集團今年亦引入創新口味，包括推出「流心黑松露奶黃月餅」、「拔絲草莓奶蓋風味月餅」、「流心六滙月餅」、「低糖蛋黃蓮蓉月餅」「芒凍果園冰皮禮盒」以及迷你兵團系列蛋黃蓮蓉月餅。

美心集團分享製作奶黃月餅的兩大竅門，包括獨家研發月餅在毋須加熱，也有澎湃流心效果；還有採購高級法國牛油確保香味恰到好處，奶黃餡還要經過雙重烘焗技術，才讓奶黃月餅散發濃烈牛油及鹹蛋香，月餅酥皮也更加鬆化。

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