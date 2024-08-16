  • 28°C
香港時間 : 2024816日 (五) 15:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

失眠煩惱｜全球僅3%屬真正「少睡精英」　中醫教分真假失眠+4大天然助眠好法

都市病

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【短睡者／少睡精英／失眠／中醫】世界上是否存在「少睡精英」？醫學上稱之為「短睡者」，過去已有國外研究指出，全球只有3%的人屬於真正短睡者。要成為真正短睡者除了每天只睡4至5小時或更少，還需要符合兩大條件：無須為了保持清醒而喝太多咖啡或茶，或在周末或假期延長睡眠時間補眠。然而這些睡眠小眾只是個別例子，大部分人如果平日睡很少、早上醒來很累、賴床不想起床上班上學，就代表是失眠了嗎？中西醫學對於失眠有不同的見解和診斷，本港中醫師葉浩賢拆解失眠成因，原來與內分泌和生活習慣息息相關。失眠不一定要用藥，葉醫師建議可從飲食和生活習慣入手。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜血小板急跌恐患「紫斑症」？醫生拆解發病成因+4大治療方法

常見4種失眠狀況

本港註冊中醫師葉浩賢指出，睡得少不一定不精神，好的睡眠重質不重量。「短睡者」表面上的確比一般人睡得少，但睡眠質素好就足以精力充沛應付日常工作。另一方面，睡得少只是其中一個失眠指標，但不能夠單憑睡眠時間長短去界定失眠。偶爾睡不好與失眠有很大分別，前者屬於個別情況，有可能是因為時差造成的疲倦，或突然調整生理時鐘造成的睡眠失調，甚至突如其來的生活壓力所致。只要身體適應後，睡眠問題就會自然消失。而真正的失眠患者會頻繁經歷以下4種情況，當症狀持續每週發生至少3次，且症狀持續超過3個月，並開始影響日常作息、狀態、心情、情緒、工作表現等，很大可能需要正視睡眠問題。

  • 1. 難以入睡，上床超過30分鐘以上才能入睡
  • 2. 半夜經常醒來，醒後難以再入睡
  • 3. 過早醒來，比平日正常起身早1至2小時，醒來後整個人的精神狀態還是很累或是提不起勁
  • 4. 徹夜難眠

長期睡眠不足影響身心

睡眠不足對於健康有很大影響，葉醫師指出，失眠最直接的影響就是出現持續且無法消除的疲勞感，就如「醒後仍然會好攰」，繼而影響日常生活、社交、工作等。

點擊圖片放大
+8
+7

４大器官影響睡眠

葉醫師指出，以中醫角度診斷失眠成因，主要與心、脾、肝、腎有關：

  • 心脾兩虛：多與飲食有關，減肥都有關
  • 心腎不交：多與飲食、壓力情緒有關
  • 肝氣鬱結：多與壓力情緒有關
  • 痰熱內蘊：多與飲食有關

失眠成因與生活及飲食習慣息息相關。葉醫師提醒，若發現有失眠問題後，不一定要立刻內服中藥治療，可以先從改善自身生活習慣入手，養成良好生活習慣。例如調整作息一段時間，觀察失眠情況有否好轉再採取其他治療方法。

失眠３大地雷

點擊圖片放大
+3
+2

助眠4大好法

若採用食療，葉醫師提醒各人體質不同難以一概而論，最理想要先分清自己的體質，再選擇食材：

點擊圖片放大
+8
+7

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

健康問題 健康養生 養生 失眠 治療 中醫師 壓力 中醫

最高瀏覽

西環電車意外｜外公疑拖2孫女亂過馬路遭電車撞倒　3歲孫女不治2人傷外傭受驚
西環電車意外｜外公疑拖2孫女亂過馬路遭電車撞倒　3歲孫女不治2人傷外傭受驚
飲食攻略｜飲豆漿加1物提高鈣含量秒變「補鈣王」 營養師：有效降膽固醇+穩定血糖【附19種高鈣食物】
飲食攻略｜飲豆漿加1物提高鈣含量秒變「補鈣王」 營養師：有效降膽固醇+穩定血糖【附19種高鈣食物】
明星修身丨毛舜筠用一招提升睡眠質素　毛姐：年紀大冇晒肌肉好易出事
明星修身丨毛舜筠用一招提升睡眠質素　毛姐：年紀大冇晒肌肉好易出事
飲食攻略｜揀啱咖啡可降死亡率最高27%　專家推薦1種飲法強效降血糖血脂膽固醇
飲食攻略｜揀啱咖啡可降死亡率最高27%　專家推薦1種飲法強效降血糖血脂膽固醇
交通意外｜堅尼地城3途人捲電車底包括2女童　3歲女童昏迷送院搶救不治
交通意外｜堅尼地城3途人捲電車底包括2女童　3歲女童昏迷送院搶救不治