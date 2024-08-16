失眠煩惱｜全球僅3%屬真正「少睡精英」　中醫教分真假失眠+4大天然助眠好法

【短睡者／少睡精英／失眠／中醫】世界上是否存在「少睡精英」？醫學上稱之為「短睡者」，過去已有國外研究指出，全球只有3%的人屬於真正短睡者。要成為真正短睡者除了每天只睡4至5小時或更少，還需要符合兩大條件：無須為了保持清醒而喝太多咖啡或茶，或在周末或假期延長睡眠時間補眠。然而這些睡眠小眾只是個別例子，大部分人如果平日睡很少、早上醒來很累、賴床不想起床上班上學，就代表是失眠了嗎？中西醫學對於失眠有不同的見解和診斷，本港中醫師葉浩賢拆解失眠成因，原來與內分泌和生活習慣息息相關。失眠不一定要用藥，葉醫師建議可從飲食和生活習慣入手。

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常見4種失眠狀況

本港註冊中醫師葉浩賢指出，睡得少不一定不精神，好的睡眠重質不重量。「短睡者」表面上的確比一般人睡得少，但睡眠質素好就足以精力充沛應付日常工作。另一方面，睡得少只是其中一個失眠指標，但不能夠單憑睡眠時間長短去界定失眠。偶爾睡不好與失眠有很大分別，前者屬於個別情況，有可能是因為時差造成的疲倦，或突然調整生理時鐘造成的睡眠失調，甚至突如其來的生活壓力所致。只要身體適應後，睡眠問題就會自然消失。而真正的失眠患者會頻繁經歷以下4種情況，當症狀持續每週發生至少3次，且症狀持續超過3個月，並開始影響日常作息、狀態、心情、情緒、工作表現等，很大可能需要正視睡眠問題。

1. 難以入睡，上床超過30分鐘以上才能入睡

2. 半夜經常醒來，醒後難以再入睡

3. 過早醒來，比平日正常起身早1至2小時，醒來後整個人的精神狀態還是很累或是提不起勁

4. 徹夜難眠

長期睡眠不足影響身心

睡眠不足對於健康有很大影響，葉醫師指出，失眠最直接的影響就是出現持續且無法消除的疲勞感，就如「醒後仍然會好攰」，繼而影響日常生活、社交、工作等。

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４大器官影響睡眠

葉醫師指出，以中醫角度診斷失眠成因，主要與心、脾、肝、腎有關：

心脾兩虛： 多與飲食有關，減肥都有關

多與飲食有關，減肥都有關 心腎不交： 多與飲食、壓力情緒有關

多與飲食、壓力情緒有關 肝氣鬱結： 多與壓力情緒有關

多與壓力情緒有關 痰熱內蘊：多與飲食有關

失眠成因與生活及飲食習慣息息相關。葉醫師提醒，若發現有失眠問題後，不一定要立刻內服中藥治療，可以先從改善自身生活習慣入手，養成良好生活習慣。例如調整作息一段時間，觀察失眠情況有否好轉再採取其他治療方法。

失眠３大地雷

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助眠4大好法

若採用食療，葉醫師提醒各人體質不同難以一概而論，最理想要先分清自己的體質，再選擇食材：

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