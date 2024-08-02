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LOUDER推出超值袋款優惠  升級裝備迎接新學年

特約

發布時間： 2024/08/02 00:00

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九龍灣德福廣場LOUDER實體店。

轉眼間還有一個月就到開學季，正所謂「工欲善其事，必先利其器」，本地品牌集中地LOUDER為大家推出「搶眼開學禮」推廣活動，帶來不同超值背包及袋款，絕對是各位同學添置新裝備迎接開學的絕佳機會！ 

打造本地品牌零售平台 推出「網購店取」服務

LOUDER主打「支持本地創意產業」（Make Hong Kong Brands LOUDER！），雲集200多個本地品牌，開業短短兩年已拓展了4間實體店以及網店，最近更推出免費「網購店取」服務，方便大家搜購各式各樣原創設計精品和本地美食。

「搶眼開學禮」 精選9個品牌 背包及袋款低至8折

LOUDER「搶眼開學禮」推廣期由2024年8月1日起至9月7日止，精選9個品牌，提供低至8折優惠，為各位同學帶來不同風格的新學年裝備，有背包、斜揹包、單肩包等等，除了適合上學，也適合出街、通勤、甚至露營，可說是一應俱全！ 

Nordace Siena II智能背包適合用於日常通勤和周末旅行，内置22L大容量及電子設備隔層，可以帶上所有的隨身物品，十分方便。（優惠詳情：Nordace全線9折）

Doughnut露營背包採用防水耐用面料，無論是在野外還是山上露營都不怕破損。而且帶有軟墊的可調式肩帶，可以減輕對肩膀的負擔。（優惠詳情：Doughnut全線85折）

Soclotheshk的貓貓刺繡三用袋，採用薄身透氣布料，更加清爽，而且肩帶是可調校長度綁帶，想斜揹、單肩或者當手抽袋都可以 ，既可愛又實用！（優惠詳情：Soclotheshk全線9折）

Bethel手工掛繩索口背囊，袋口有索繩設計配收購編織掛繩裝飾，方便放取物品，無論是上學還是周末野餐，都可以帶上它！（優惠詳情：Bethel指定產品9折）

AmStrong索繩包主打可輕便使用，亦是防潑水面料，適用於戶外運動，無懼來一場「即行即走」之旅！（優惠詳情：AmStrong全線 9折）

Entheos兩用背囊由功能性再生防水織物製成，肩帶採用3M反光織帶，適合戶外活動，夜間活動也不怕﹗袋款中性設計，男女適用！（優惠詳情：Entheos全線 9折，聯乘產品除外）

Torekka Green防水背囊，整體輕盈舒適，讓你在戶外0負擔活動，帶去登山遠足最實際！（優惠詳情：Torekka Green全線 95折）

Marmansk超薄隨身側背包採用可摺疊延伸容量設計和底部防潑水塗層，輕便易攜，適合出遊、通勤或日常使用。輕巧時尚的外型設計，為搭配增添亮點。（優惠詳情：Marmansk同Nordepack兩品牌一拼買1件85折，2件8折）

Nordepack城市旅行者多功能套件，採用800D尼龍面料搭配PU塗層，堅固耐用，能有效抵禦惡劣天氣，還配備了多個內袋，無論是工作出差還是城市漫遊都能輕鬆應對，是旅行愛好者的忠實夥伴！（Marmansk同Nordepack兩品牌一拼買1件85折，2件8折）

（優惠受條款及細則約束）

立即到LOUDER網店選購

LOUDER門市及地址:
1.    圍方
大圍圍方3樓328號舖

2.    德福廣場
九龍灣德福廣場一期地下G32號舖

3.    The LOHAS康城
將軍澳日出康城The LOHAS康城 3樓320號舖 

4.    THE SOUTHSIDE
黃竹坑 THE SOUTHSIDE 地下 G49 號舖

營業時間：
星期一至日
11:30am - 9:30pm

（特約）

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