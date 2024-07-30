巴黎奧運︱「劍神」張家朗半月板曾受傷退戰全運會　疑似舊患復發IG上載雙腳照片惹關注

【巴黎奧運／張家朗／劍擊／男子花劍／劍神／衛冕／金牌／半月板受傷】「劍神」張家朗今日（30日）凌晨勇奪巴黎奧運男子花劍個人賽金牌，並成為香港史上首位連續兩屆奧運奪金的運動員。正當全港為他戰績狂歡之際，大量意大利人則湧入其IG「洗版」指責他勝之不武。對於網民的辱罵，劍神未有正面回應，反而於IG動態上載了一張疑似雙腳治療相，令不少網民憂心他是否傷患復發。

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香港「劍神」張家朗今日（30日）於其IG動態上，除了上載多張有關其勝出巴黎奧運的帖文之外，還有一張疑似雙腳治療的相片，只見相片中他的雙腳被黑色物料全包蓋著，旁邊更有儀器插住，令大量網民憂心他是否傷患復發，紛紛留言叫家朗好好休息。

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半月板曾受傷

2021年，張家朗在東京奧運勇奪金牌後，原本再次代表香港出賽中國全運會男子花劍個人賽及團體賽，可惜他在出戰前一天，不幸於練習中受傷，導致左邊膝蓋腫脹，須緊急返港接受治療。據專科醫生診斷，張家朗的「半月板」受傷，雖傷勢並不嚴重，但仍需修養數星期，才可恢復練習。而張家朗在東京奧運奪金後，一度揚言下一個目標是全運會金牌，最終無奈因傷退戰。

半月板撕裂是常見的下膝運動創傷

據物理治療師、註冊中醫師盧文健解釋，半月板是位於膝關節的纖維軟骨組織，負責連接及平滑股骨與脛骨之間凹凸不平的關節面。半月板外形呈彎月狀，外厚內薄。一側膝關節有內外半月板之分：內半月板直徑較外半月板大，而內半月板與脛骨連接的韌帶亦較鬆弛，這容許較大幅度的移動。由於內外半月板的大小厚薄並不相同，這造就了膝蓋屈伸時的旋轉動作，功能是令膝關節伸直時更為穩定。

半月板撕裂是常見的下膝運動創傷，較常發生於足球或網球運動員身上。不少運動醫學研究指，其成因與運動時屈膝過度，膝部突然受力太大，及轉身太急致膝扭轉過劇等因素有關。若半月板受傷，應格外留意前十字韌帶及內側副韌帶有否共同出現撕裂。

半月板撕裂的症狀除膝關節腫痛外，病人亦常表現膝部閉鎖現象，即膝部屈伸活動受限，幅度受阻於正常幅度，或活動時出現反覆聲響。對於治療而言，若患者半月板撕裂程度大，膝部表現閉鎖現象，甚或膝關節出現軟骨游離塊，還是建議病人作清理及修補手術，以防患上繼發性的創傷性關節炎。但若撕裂程度低，活動幅度大致正常，且腫痛症狀較輕者，則可考慮物理治療的保守治療方案，能有效消除炎症及以訓練回復膝部功能。

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