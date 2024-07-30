選舉舞弊｜涉2019年區議會選舉舞弊　獨立候選人歐頌賢上訴得直撤回定罪

▲ 獨立候選人歐頌賢上訴得直撤回定罪。(資料圖片)

2019年區議會中西區大學選區落敗的獨立候選人歐頌賢，涉於選舉期間向他人提供歌唱表演及免費書法班以誘使他人投票，經審訊後被裁定兩項選舉舞弊罪成，判囚4個半月。歐不服定罪及判刑上訴，上訴庭今（30日）頒下判詞指，上訴人在該敏感時間舉辦上述兩項活動，確實是自招賄選之嫌疑，但活動中亦看不見有任何拉票活動，認為難以推斷上訴人意圖必然是以此誘使選民投票予她，遂裁定上訴得直，下令定罪撤銷，判刑擱置，不予任何訟費命令。

上訴人歐頌賢（46歲，工程師），早前經審訊後被裁定1項在選舉中向他人提供娛樂的舞弊行為罪，及1項在選舉中作出賄賂選民的舞弊行為罪，判囚4個半月，歐不服定罪及判刑上訴。

判詞指，在兩項街頭音樂表演及書法班的現場片段中，歌手在結尾時只提及希望帶來快樂給大家，並未提及任何選舉或投票的事宜，而上訴人Facebook亦無提及任何選舉事宜或拉票的情況。

判詞又指，從片段背景及證供上，確實可得悉在兩次活動的現場，均有易拉架、直幡，並顯示出上訴人的姓名、肖像，以及聯絡電話號碼等，但最關鍵的是，其意圖是否必然是以此誘使選民投票給她。

判詞指，上訴人在該敏感時間舉辦上述兩項活動，確實是自招賄選之嫌疑，但畢竟街上人來人往，亦不能限制人群是否逗留或離開，活動中亦看不見有任何拉票活動。上訴庭認為，難以推斷上訴人意圖必然是以此誘使選民投票予她，遂裁定上訴得直，下令定罪撤銷，判刑擱置，不予任何訟費命令。

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記者：梁錦麟