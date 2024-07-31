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巴黎奧運｜埃及女劍將打入16強　自爆懷胎7個月仍上陣：過程如「過山車」艱難但值得

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【埃及／女劍擊／巴黎奧運／奧運／懷孕】張家朗於巴黎奧運賽事的劍擊比賽中衛冕金牌，引起不少港人對劍擊關注。26歲的埃及女擊劍手Nada Hafez昨日於個人佩劍16強賽事中遺憾止步，出局後她自爆自己是一名「懷孕7個月的奧運選手」，當時參賽只是為了一個目標，強調懷孕期間接受訓練並不容易，坦言自己對於可打進16強而感到自豪。

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綜合外媒報道，Nada Hafez昨日（29日）於女子個人軍刀擊劍項目出賽，首輪32強以大會第17號種子之姿，擊敗第7種子美國選手Elizabeth Tartakovsky，最終於16強賽上則輸給了南韓第10號種子全河英。

不過在Nada Hafez淘汰數小時後，她於個人社交平台Instagram中透露自己已懷孕7個月，比賽時懷著「奧運寶寶」，笑指：

在你看來，頒獎台上是兩位選手，但其實是三個！

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懷孕參賽過程艱辛

她坦言自己這段期間與胎兒都面臨著生理和心理上的挑戰，除了懷孕本身已非常艱辛外，更要努力保持生活和運動的平衡，但仍堅定表示一切都非常值得；又指自己發文公開懷孕消息，只是因為能夠打進16強而感到自豪，同時亦感激丈夫的信任才讓她走到眼前這一刻。

相關內容：巴黎奧運︱「劍神」張家朗半月板曾受傷退戰全運會 疑似舊患復發IG上載雙腳照片惹關注

醫學院畢業學霸 去年與醫生丈夫成婚

據了解，今年是Nada Hafez第三度登上奧運舞台，過去7年來除了進行劍擊訓練外，她同時亦攻讀開羅大學醫學院（Cairo University） 並順利畢業，與醫生丈夫於2023年成婚。

而Nada Hafez接受外媒訪問時透露，指自己當初參賽是為了展現了埃及女性的強韌與能力，更強調懷孕參賽運動員並不只她一人，過去亦有不少國際冠軍選手在沒有醫療資源情況下懷孕。

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懷孕參加奧運並非首例

據悉，過去至少有26名運動員於懷孕期間參加奧運，當中包括射箭選手科妮莉亞·普福爾在懷孕初期參加了2000年悉尼奧運會，並獲得了銅牌。2004年雅典奧運會上，她又在懷孕7月時參賽。荷蘭傳奇馬術選手安基·範格倫斯文（Anky van Grunsven）在懷孕五個月時參加了雅典奧運會，並獲得了金牌。

拆解孕婦運動迷思

孕後期婦女經常走動、做運動是否會影響胎兒？台灣婦產科醫生郭安妮接受台媒訪問時表示，若孕婦決定要在懷孕時期繼續維持之前的運動習慣，需注意有4大禁忌：

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