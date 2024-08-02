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超市大搜查｜午餐肉高鈉高脂高熱量恐致癌　17款午餐肉大比拼推介6款較健康午餐肉

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 12 分鐘前

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午餐肉高鈉高脂高熱量恐致癌，17款午餐肉大比拼，推介6款較健康午餐肉。

【午餐肉／罐頭食品／高鈉／高脂肪／高熱量／高血壓／心血管疾病／致癌物／加工食品／合成肉／超市大搜查】午餐肉是不少港人家中必備的罐頭食品，既方便又便宜。不過，午餐肉高脂高鈉高熱量，是合成肉的一種，更被列為一級致癌食物。為此，TOPick比較了17款市面上常見的午餐肉營養成分，供大家參考。

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【第3號癌症殺手】肝癌年殺1400名港人　醫生列9大症狀示警：1種食物勿吃

17款午餐肉比拼

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本港註冊營養師葉沃暉曾於Facebook個人專頁表示，飽和脂肪能使血液更易凝結，能引致心臟血管疾病、高血壓、中風和血管硬化等問題，亦令血液的膽固醇上升。而飽和脂肪主要來源是動物脂肪，植物性的脂肪則包括椰子油和棕櫚油，兩者同樣會讓血液的黏稠度上升。

他建議，每日鈉質建議攝取量上限是2000mg，選擇午餐肉時要留意營養標籤，建議選擇較高蛋白質、較低總脂肪、較低飽和脂肪和較低鈉質的品牌。

此外，消委會曾搜集了市面25款午餐肉進行測試，其中「高雲牌西班牙黑毛豬午餐肉」、「梅林優質火腿午餐肉 (大發)」、「金御膳火腿豬肉特多火腿配方」和「天龍火腿豬肉」４款午餐肉最高4.5星，相對較另外21款午餐肉佳。

更多相關報道：【超市大搜查】減肥都可以食午餐肉　營養師嚴選6款較低脂推介

尚營坊營養師團隊曾為減肥人士搜羅了6款較低脂午餐肉，以每半罐計算，每款脂肪含量由1.7至6克不等；熱量由90至140卡不等。

點擊下圖看6款午餐肉營養資料：

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究竟午餐肉為何如此「邪惡」？含高鈉的原因是什麼？

香港專業教育學院（柴灣）應用科學系高級講師方麗影曾指出，一般製作午餐肉時，會先把碎塊豬肉原材料混合其他配料及調味粉，攪拌成肉漿。而在攪拌過程中，加入高量鹽分可以讓豬肉裡的肌球蛋白（myosin）溶出以提升肉漿的黏性。因此午餐肉高鈉是有原因的。

進食加工肉對健康有什麽影響？

由於大部分罐頭豬肉產品含有高鈉和高脂肪，長期大量食用可能增加肥胖、冠心病、高膽固醇、高血壓、糖尿病、癌症（特別是結腸直腸癌）和腎臟問題的風險。世衞已於2015年將加工肉歸類為第1組致癌物，即是有充分證據顯示加工肉令人類患癌，例如結腸直腸癌，全球每年約有34,000宗癌症死亡個案是與膳食中含有大量加工肉類有關。研究又顯示每天食用每50克加工肉，會增加約18％風險患上結腸直腸癌。

醫生指出，中國人腎臟的多巴胺排鈉機制相對較弱，當中排出攝入的鈉的能力比較差，因此更要避免攝入過多的鈉。所以應該盡量避免選擇加工肉，以減低影響健康的風險。

早餐其實可以吃多少午餐肉？

吃多少才超標，要視乎午餐肉及腸仔的鈉含量，舉例進食是次測試中鈉含量最高的2片午餐肉（75克）和2條腸仔（45克），便會共攝入1,268毫克鈉，已是世衛建議每日攝入限量 2,000 毫克的逾6成。若同時進食麵包或即食麵，一個早餐便會攝取過量鈉。香港營養師協會提醒市民，進食加工肉類產品時要注意進食量，適可而止，以免攝入過多鈉而影響健康，以及增加患上結腸直腸癌的風險。

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