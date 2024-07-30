中大換校徽風波｜段崇智稱推新校徽前已獲校董會通過　缺席開會因事先未獲諮詢

▲ 校長段崇智今（30日）回應稱，在正式推出新校徽前已於前年9月22日獲時任校董會通過。（資料圖片）

中文大學前年爆出更換校徽風波，中大校董會昨（29日）召開會議討論事件，直斥大學管理層推行項目過程出現「誤判」，包括繞過校董會及未充分諮詢持份者。早前向校董會表示會為事件負「整體責任」的校長段崇智今（30日）回應稱，在正式推出新校徽前已於前年9月22日獲時任校董會通過，並對會方僅在訂定會議日期後才作通知、未事先諮詢，而因出差未能出席會議深感遺憾。

中大校董會主席查逸超昨於會後向傳媒交代事件，批評大學管理層在推行換校徽項目過程出現「誤判」，尤其是決定繞過大學校董會，以及未充分諮詢持份者，並提到校董會於前年10月25日會議上同意大學管理層撤回更換校徽的項目，同日議決要審視換校徽項目的背景，決策過程及支出，責成管理層盡快向校董會交代整件事情經過；惟管理層「配合唔完善」，以致事發至今長達19個月，期間要由校董會自行外聘獨立顧問協助，才能了解事件。

段崇智今發稿回應稱，更新校徽是「持份者參與及機構形象計劃」（SEIP計劃）一部分，由大學按既定程序成立的計劃督導委員會領導，按其職權範圍行事，並稱推出計劃初期已委託經既定程序中標的顧問公司收集逾2,000位持份者意見，包括時任校董會主席、副主席、司庫及多位校董，形式包括單對單訪問及小組討論，強調計劃內容及正式推出更新校徽前，已於前年9月22日獲時任校董會執行委員會通過。作為督委員會主席，他亦指，得悉推出更新校徽後的反響，與管理層討論後決定撤回新校徽，並在前年10月25日校董會上確認對整個項目負上責任，及後於12月16日向校董會提交詳細報告。

段亦提到，由校董會委託獨立顧問公司於本年初起檢視校徽更新工作，他與相關校方行政人員在過去6個月內全力配合調查，包括進行調查訪談、提交逾500份相關文件資料。為持續提升大學形象及國際聲譽，他指，自己及管理層會汲取經驗，對整個計劃進行全面檢討，務求在項目管理、持份者諮詢及整體管治上不斷進步，使大學更有能力應對未來遇到的機遇及挑戰。

中大校董會主席查逸超昨更表示，早於本月初通知校長室會議舉行日期，認為已有「適當通知」，期間曾勸段崇智押後出差或改派其他代表出差但不果。段今表示，由於他必須出席早前安排的雲南公務外訪，以商討合作及簽署戰略合作協議，故未能出席校董會會議參與討論，對會方僅在訂定會議日期後才作通知、未事先諮詢，而深感遺憾。

為慶祝創校60年，中大於前年10月突宣布更換校徽及首推「去校訓」簡化版校徽，引發學生、中大校董及校友群起抨擊校方事前無諮詢，擾攘一周後校董會通過恢復採用設紫、金分色舊校徽。

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