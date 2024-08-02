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巴黎奧運｜國家隊馬術名將與威廉王子是校友　家族顯赫爺爺當二戰空軍母為英國貴族

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

國家隊馬術名將與威廉王子是校友，家族顯赫爺爺當二戰空軍母為英國貴族。

【巴黎奧運/奧運會/奧運馬術/華天】巴黎奧運馬術比賽，有工作人員在比賽時突然穿越場地，驚擾到中國馬術選手華天（Alex Hua Tian）的馬匹，導致馬匹受驚撞到旗子罰分，讓他的排名從第3直接跌落30多名。這位選手因其超狂背景引發熱議，網友們紛紛稱他「超會投胎」，並揭露了顯赫家世是真正的豪門公子。究竟這位選手背景有幾狂呢？

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巴黎奧運馬術比賽，有一位工作人員在比賽時突然穿越場地，驚擾到中國馬術選手華天（Alex Hua Tian）的馬匹，導致馬匹受驚撞到旗子罰分，讓他的排名從第3直接跌落30多名。這位選手因其超狂背景引發熱議，被揭露了顯赫家世是真正的豪門公子。

巴黎奧運｜能學馬術非富則貴

今年34歲的華天，1989年10月25日出生於英國倫敦，中英混血兒，中學就讀頂尖學府英國伊頓公學，畢業後入讀布里斯託大學（因馬術運動後休學）。2006年放棄英國國籍，並於2008年獲北京奧運的參賽資格，成為了中國奧運史上首位正式參賽的馬術三項賽運動員。2021年7月30日在東京奧運首次亮相，在盛裝舞步比賽中，成功拿下了第2名。2023年杭州亞運，奪得馬術三項賽場地障礙個人賽冠軍、團體賽冠軍。

巴黎奧運｜母親是英國貴族後代

華天的爸爸在中國經營一家私人航空公司，母親羅山（Sarah Noble）則是英國貴族諾貝爾家族，諾貝爾家族是16世紀國王亨利八世第3任王妃珍·西摩（Jane Seymour）母家的後代，也是英國歷史最悠久的貴族世家之一。此外，華天的爺爺華龍毅，是中共空軍第一期飛行員，曾參加過二戰、國共內戰、韓戰，是中國空戰史上第一個特等功獲得者，毛澤東曾授予他「孤膽英雄」的稱號。

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巴黎奧運｜全球政商界菁英貴族學校

能入讀英國貴族學校「伊頓公學」（Eton College），家世背景肯定非同小可！這所學校是已故的黛安娜王妃（Princess Dianna）親自為她的兩個兒子，威廉王子、哈利王子，精心挑選的頂尖學府。根據2020年伊頓公學提供給海外的招生簡介，如果計畫孩子在13歲入學就讀，基本上在3年前就要開始排隊報名了！畢竟學校只招收約1400名13到18歲的男生，一年學費和住宿費，大約5.3萬英鎊 (約53萬港元)。

這所學校不僅是「王子的母校」，從伊頓公學畢業的名人不勝其數，其中包含英國首相、百位皇室成員，以及傳奇詩人Percy Bysshe Shelley、經濟學家John Maynard Keynes等，全球政商界菁英也「爭崩頭」送孩子進這間「貴族學校」就讀！

巴黎奧運｜最後一屆奧運項目

現代五項是一項包含射擊、擊劍、游泳、馬術和跑步等多項目於一體的運動，運動員須完成200米自由泳、3200米越野跑、重劍、手槍射擊及馬術障礙賽，計算分數。由於東京奧運馬術項目有選手虐待馬匹，觸發動物權益分子關注，國際現代五項總會（UIPM）決議在2028年洛杉磯奧運的該項目不再有馬術，改由障礙賽跑取代，也因此本屆巴黎奧運或許是最後一次能見到有馬術的現代五項。

曾獲現代五項世界冠軍的英國選手Jamie Cooke表示，「這個運動視為最古老的奧運項目之一，然而這頁篇章將在巴黎奧運結束，即使有對傳統的自豪感，但我們知道必須現代化」。巴黎奧運現代五項將於香港時間8月8日晚間11時展開競賽。

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