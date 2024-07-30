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競爭條例｜首涉申疫情基金合謀投標　兩人罰款共逾40萬

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

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資料圖片

競爭事務委員會早前就首宗有關政府資助計劃的合謀案件，入稟競爭事務審裁處。涉事4間業務實體疑於申請防疫抗疫基金推出的遙距營商計劃（D-Biz）時，在提交有關方案的報價中從事掩護式投標等行為，涉及獲取政府資助1,300萬元。審裁處今（30日）頒下判詞，裁定經營逸盈行，以及代表逸盈行的2名答辯人分別罰款16萬元及24.2萬元，並需連同早前已判罰的答辯人，即8名答辯人共需支付競委會的訟費及調查費逾118萬元。

申請人競爭事務委員會，8名答辯人為Multisoft Limited與其母公司數科集團控股有限公司（下稱Multisoft）、大碼頭企業有限公司與貴族護老院有限公司（此2家公司下稱BP/Noble）、KWEK Studio Limited（下稱KWEK）、歐陽潔儀、樊承志及 鄧威俊。

競爭事務審裁處今頒下判詞，裁定歐陽潔儀罰款24.2萬元，以及樊承志罰款16萬元。連同早前已認罪的6名答辯人，8人須支付競委會的訟費及調查費逾118萬元。

翻查資料，審裁處於2024年6月已頒令Multisoft Limited罰款119萬元、BP/Noble罰款9萬元、KWEK的董事鄧則罰款3.2萬元。至於經營逸盈行及以個人身份行事的歐陽，以及代表逸盈行和BP/Noble的樊，早前沒有就指控作出回應。

入稟狀指，2020年5月，胡、歐陽和BP/Noble 董事達成共識，即逸盈行和BP/Noble會確定各自的報價價格，隨後逸盈行、BP/Noble和Multisoft進一步協調，Multisoft向逸盈行或BP/Noble提供報價，以支援他們申請D-Biz資金。 

除了從Multisoft獲得報價外，逸盈行及BP/Noble亦從KWEK獲得對逸盈行或BP/Noble掩護式投標。BP/Noble及逸盈亦於另一批D-Biz申請中，互相提交掩護式標書，連同與上述Multisoft、KWEK，共涉189份掩護式標書，當中有167份獲批，BP/Noble及逸盈因而於其各自客人的招標中勝出，獲批約1,300萬元資助額。

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